Nữ phó giáo sư trẻ nhất ngành Y 2025

BS Nguyễn Ngọc Tâm vừa được công nhận là nữ phó giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025 và là phó giáo sư trẻ nhất Đại học Y Hà Nội.

Chia sẻ với Báo Sức khỏe & Đời sống, tân PGS Nguyễn Ngọc Tâm nhìn lại hành trình 15 năm gắn bó với nghề y bằng sự thận trọng, khiêm nhường và nhiều tâm huyết.

Niềm tự hào "trẻ nhất" và hành trình chọn nghề

Trước khi được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, PGS.TS.BS Nguyễn Ngọc Tâm là giảng viên Bộ môn Lão khoa, Đại học Y Hà Nội và Phó trưởng khoa Nội tiết - Cơ xương khớp, Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Nhớ lại khoảnh khắc được công nhận chức danh PGS, BS Tâm cho biết: "Khi được công nhận Phó giáo sư năm 2025, cảm xúc đầu tiên của tôi là xúc động và biết ơn. Đây là dấu mốc đặc biệt, ghi nhận nỗ lực bền bỉ trong quá trình làm việc. Thành tựu này không chỉ của riêng tôi mà còn nhờ sự chỉ dạy của thầy cô, sự hỗ trợ của lãnh đạo nhà trường, bộ môn, bệnh viện và sự đồng hành của gia đình, đồng nghiệp".

Theo bà, danh hiệu "trẻ nhất" vừa là niềm tự hào, vừa là động lực tích cực cho chặng đường phía trước.

"Tôi ý thức rất rõ về kỳ vọng mọi người dành cho mình và xem đó là động lực để tiếp tục rèn luyện, làm việc nghiêm túc, đóng góp nhiều hơn cho đào tạo, nghiên cứu và điều trị", vị PGS nói.

Là người con Hưng Yên (trước đây thuộc Thái Bình), BS Tâm vào Đại học Y Hà Nội với mong muốn trở thành một thầy thuốc giỏi và có ích. Thời gian học bác sĩ nội trú - môi trường được ví như "lò luyện" khắt khe - đã mở ra định hướng nghề nghiệp dài hạn. Cũng tại đây, bà tìm thấy chuyên ngành mà sau này bà dành trọn tâm huyết.

"Hành trình học tập của người bác sĩ là hành trình gian nan suốt cả đời người. Tôi bị cuốn hút bởi chuyên ngành Lão khoa trong thời gian học tập và làm luận văn tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Làm việc với người bệnh cao tuổi khiến tôi nhận ra đây là một chuyên ngành khó, không chỉ về mặt lâm sàng mà còn cả trong thấu hiểu tâm lý người bệnh.

Chính sự phức tạp đó giúp tôi nhận thấy mình có thể tiếp tục học hỏi và đóng góp nhiều hơn. Và hơn nữa, sự chỉ dạy và dìu dắt của các thầy cô, những người anh chị, đồng nghiệp đã tạo thêm động lực và quyết tâm cho tôi khi lựa chọn con đường này", BS Tâm chia sẻ.

Quyết định ở lại Bộ môn Lão khoa và Bệnh viện Lão khoa Trung ương khi lĩnh vực còn khá mới đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của BS Tâm.

Theo đuổi chuyên ngành khó và nỗ lực cân bằng nhiều trọng trách

Song song nghiên cứu bệnh đái tháo đường, nữ PGS dành nhiều tâm huyết cho chuỗi nghiên cứu nền tảng về các hội chứng lão khoa - vấn đề cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số.

"Chuỗi nghiên cứu mà tôi dành nhiều tâm sức chính là các công trình về những hội chứng lão khoa rất quan trọng như sarcopenia, hội chứng dễ bị tổn thương, ngã... Các nghiên cứu chúng tôi thực hiện đã cung cấp những dữ liệu nền tảng, từ đó, Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã hoàn thiện quy trình sàng lọc các hội chứng lão khoa. Đối với tôi, giá trị lớn nhất của nghiên cứu nằm ở việc mỗi kết quả có thể áp dụng vào thực tiễn lâm sàng, giúp người bệnh được điều trị và chăm sóc tốt hơn", vị bác sĩ chia sẻ.

Theo BS Tâm, lựa chọn Lão khoa không đến từ áp lực mà từ mong muốn đóng góp cho hệ thống chăm sóc người cao tuổi - nhóm có nhu cầu ngày càng lớn.

"Tôi đến với Lão khoa không phải vì đây là một chuyên ngành 'dễ đi'. Người cao tuổi không phải là người trưởng thành nhiều tuổi, mà là một đối tượng đặc biệt cần có chiến lược sàng lọc, quản lý và điều trị toàn diện, cá thể hóa", BS Tâm nói.

Nữ PGS thẳng thắn cho rằng hệ thống chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam vẫn thiếu đồng bộ, từ nhân lực đến mô hình quản lý và dịch vụ hỗ trợ dài hạn. Đây cũng là lý do ngành Lão khoa cần thêm nhiều bác sĩ trẻ có chuyên môn và nhiệt huyết.

Đảm nhiệm vị trí phó trưởng khoa khi tuổi đời còn trẻ là thách thức lớn. Làm sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ và được đồng nghiệp tin tưởng là điều không dễ. BS Tâm chia sẻ mình may mắn được làm việc trong môi trường có mối quan hệ viện - trường gắn kết, luôn được lãnh đạo hỗ trợ trong giảng dạy, khám chữa bệnh và nghiên cứu.

Để cân bằng lâm sàng, nghiên cứu, giảng dạy và quản lý, BS Tâm cách phân bổ thời gian hợp lý, ưu tiên rõ ràng theo từng giai đoạn.

"Và hơn hết, tôi luôn nhận được sự động viên lớn từ gia đình", bà nói.

Trong giảng dạy, BS Tâm đồng hành cùng sinh viên chương trình tiên tiến của Đại học Y Hà Nội. Bà nhận xét các sinh viên năng động, ham học và có lợi thế ngôn ngữ. Vị PGS mong không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn định hướng và truyền cảm hứng để các em yêu nghề, đam mê nghiên cứu.

"Hãy kiên trì theo đuổi đam mê và rèn luyện đạo đức của người thầy thuốc. Khi học tập, làm việc và nghiên cứu bằng tất cả tâm huyết, các bạn sẽ gặt hái được thành công", nữ PGS gửi gắm.