18 thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025-2026

Trong số 18 thủ khoa các môn ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2025-2026, ba em đến từ Hải Phòng.

Gần 4.000 thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm 2025-2027. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Chiều 19/1, Bộ GD&ĐT công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Trong hơn 6.750 thí sinh tham dự, gần 4.000 thí sinh đoạt giải, chiếm 59% tổng số thí sinh dự thi.

Theo thống kê của Tri Thức - Znews, 18 thí sinh dẫn đầu 13 môn thi. Trong đó, thủ khoa môn Toán là học sinh lớp 12, đến từ trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Em này đạt 36,5 điểm.

Một thủ khoa khác đến từ trường chuyên Sư phạm thuộc môn Sinh học. Em này đạt 29,25 điểm. Thủ khoa môn Vật lý là học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá), với 34 điểm.

Môn Địa lý có tới 4 thủ khoa cùng đạt 16,5 điểm, là học sinh các trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), chuyên Hà Tĩnh, chuyên Biên Hoà (Ninh Bình), chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Trong số 18 thủ khoa, có 3 thủ khoa đến từ Hải Phòng, thuộc các môn Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga. Ngoài Sư phạm Hà Nội, các đơn vị có hai thủ khoa gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ.

Danh sách 18 thủ khoa của 13 môn thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 như sau:

STT Môn Số báo danh thủ khoa Điểm Lớp Đơn vị Trường THPT 1 Toán 38.01.09 36,5 12 Đại học Sư phạm Hà Nội THPT chuyên Đại học Sư phạm 2 Vật lý 32.02.04 34 11 Thanh Hoá THPT chuyên Lam Sơn 3 Hóa học 35.03.08 37,75 11 Đại học Quốc gia Hà Nội THPT chuyên Khoa học Tự nhiên 4 Sinh học 30.04.10 29,25 12 Đại học Sư phạm Hà Nội THPT chuyên Đại học Sư phạm 5 Tin học 03.05.04 32,557 12 Hà Nội THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 6 Ngữ văn 36.06.03 16 12 Đại học Quốc gia TP.HCM Trường Phổ thông Năng khiếu 7 Lịch sử 20.07.06 17,75 12 Lạng Sơn THPT chuyên Chu Văn An 8 25.07.05 17,75 11 Phú Thọ THPT chuyên Vĩnh Phúc 9 Địa lý 04.08.09 16,5 12 Hải Phòng THPT chuyên Nguyễn Trãi 10 23.08.09 16,5 11 Nghệ An THPT chuyên Phan Bội Châu 11 24.08.21 16,5 12 Ninh Bình THPT chuyên Biên Hoà 12 16.08.03 16,5 12 Hà Tĩnh THPT chuyên Hà Tĩnh 14 Tiếng Anh 24.09.20 16,8 - Ninh Bình THPT chuyên Lê Hồng Phong 04.09.03 16,8 - Hải Phòng THPT chuyên Nguyễn Trãi 15 Tiếng Pháp 25.11.10 15,55 - Phú Thọ THPT chuyên Vĩnh Phúc 16 Tiếng Nhật 35.13.02 17,35 - Đại học Quốc gia Hà Nội THPT chuyên Ngoại ngữ 17 Tiếng Trung 31.12.15 16,95 - Thái Nguyên THPT chuyên Thái Nguyên 18 Tiếng Nga 04.10.07 16,99 - Hải Phòng THPT chuyên Nguyễn Trãi

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay diễn ra ngày 25-26/12/2025. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, tỷ lệ học sinh đạt giải sẽ chiếm 60% số dự thi. Trong đó, số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải; số giải nhất không vượt quá 5%.

Với 288 giải, TP.HCM dẫn đầu cả nước về số giải. Xếp thứ hai về số giải là Ninh Bình với 238 giải, Phú Thọ với 229 giải, Hải Phòng với 208 giải. Với 247 thí sinh dự thi, Hà Nội có 207 thí sinh đoạt giải, xếp thứ 5. Số lượng giải nhất của Hà Nội cao nhất cả nước.

Năm tỉnh còn lại trong top 10 gồm Bắc Ninh (174 giải), Đà Nẵng (146 giải), Lào Cai (134 giải), Hưng Yên (125 giải), Thái Nguyên (125 giải).

Ở khối trường THPT thuộc đại học, đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu với 94 giải. Tiếp đến là Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM với 73 giải. Đại học Vinh với 42 giải, trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc có 23 giải.

Theo kế hoạch, tháng 3/2026, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026, đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Các thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi phải đáp ứng yêu cầu sau: Môn Toán đạt từ 26 điểm trở lên; môn Vật lý từ 23,25 điểm trở lên; môn Hóa học từ 26,375 điểm trở lên; môn Sinh học từ 25 điểm trở lên; môn Tin học từ 24,79 điểm trở lên.