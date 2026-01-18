Tin vui với người muốn du học Mỹ

Theo The Pie News, Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Hạ viện Mỹ đã đề xuất chi 667 triệu USD trong năm tài chính 2026 cho các chương trình trao đổi giáo dục.

Mỹ dự kiến chi 667 triệu USD học bổng du học trong năm tài chính 2026. Ảnh: Pexels.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh lĩnh vực trao đổi giáo dục vừa trải qua giai đoạn bất ổn, sau khi nhiều chương trình bị cắt giảm ngân sách mạnh vào năm ngoái.

Ông Christian Sandberg, cố vấn giáo dục quốc tế, nhận định đây là “tin tốt” sau thời gian nhiều bất định. "Đây không đơn thuần là câu chuyện về tiền bạc, mà là sự công nhận giá trị của các chương trình trao đổi. Nó mang lại khả năng dự báo cần thiết để các tổ chức có thể xây dựng kế hoạch dài hạn", ông nói.

Con số 667 triệu USD vẫn thấp hơn ngân sách đã được thông qua trong năm tài chính 2024 ( 741 triệu USD ) và thấp hơn con số 700,95 triệu USD từng xuất hiện trong dự luật Hạ viện vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, các bên liên quan cho rằng đề xuất mới vẫn thể hiện cam kết đáng kể của Quốc hội trong việc duy trì các chương trình trao đổi.

Một điểm đáng chú ý khác là dự luật lần này bổ sung các điều khoản tăng cường giám sát, làm rõ cách thức phân bổ ngân sách và quy trình xử lý khi có điều chỉnh.

“Quốc hội phân bổ ngân sách, còn nhánh hành pháp có trách nhiệm thực thi. Ngôn ngữ này nâng cao tiêu chuẩn trong việc giữ lại hoặc thay đổi mục đích kinh phí trao đổi mà không có sự tham gia của Quốc hội", ông Sandberg nói.

Điều chỉnh này được xem là phản ứng trực tiếp đối với sự kiện trong mùa hè năm trước, khi chính quyền Mỹ đột ngột hủy bỏ 100 triệu USD tài trợ cho các chương trình trao đổi giáo dục và văn hóa, dù số tiền này đã được Quốc hội phê duyệt.

Theo ông Mark Overmann, Giám đốc điều hành Liên minh Trao đổi Quốc tế, ngôn ngữ phân bổ trong dự luật là hoàn toàn mới, yêu cầu ngân sách cho các chương trình trao đổi thuộc Cục Giáo dục và văn hóa Mỹ (ECA) phải được phân bổ trong vòng 60 ngày kể từ khi dự luật được thông qua.

Ngoài ra, một điểm khác biệt so với các năm trước là dự luật lần này nêu đích danh nhiều chương trình, gồm chương trình Lãnh đạo khách mời quốc tế (IVLP), học bổng Gilman và các sáng kiến lãnh đạo trẻ, bên cạnh Fulbright. Theo ông Overmann, điều này cho thấy Quốc hội muốn bảo đảm các chương trình này nhận đủ ngân sách trong năm tài chính 2026.

Với khoản phân bổ 667 triệu USD cùng cơ chế giám sát chặt chẽ hơn đối với ECA và các chương trình trực thuộc, giới chuyên môn kỳ vọng dự luật sẽ thiết lập các dòng tài trợ ổn định và đáng tin cậy hơn cho ngành trao đổi giáo dục - lĩnh vực vốn phụ thuộc nhiều vào các chu kỳ ngân sách ổn định và dài hạn.

Dự luật đang chờ được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện, thời điểm cụ thể chưa được xác định. Nếu được thông qua, văn bản này sẽ bảo đảm ngân sách cho Bộ Ngoại giao Mỹ và các chương trình của ECA đến hết ngày 30/9/2026.