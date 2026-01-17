Thắc mắc tiền thưởng cho giáo viên hợp đồng

Giáo viên hợp đồng theo Nghị định 111 được xếp vào diện được thưởng theo Nghị định 73, nhưng lại không được tính trong quỹ thưởng do ngân sách cấp.

Giáo viên tham gia coi thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Ngày 16/1, chia sẻ trên Cổng thông tin Bộ Tài chính, một độc giả ở Thái Nguyên phản ánh: “Tôi hiện là giáo viên hợp đồng theo Nghị định số 111. Theo tôi được biết, tôi thuộc đối tượng được hưởng tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 62/2024 của Bộ Tài chính, hợp đồng theo Nghị định 111 không thuộc đối tượng để thống kê chi quỹ tiền thưởng. Do đó, khi thực hiện phân bổ ngân sách, trường tôi chỉ được phân bổ 10% tổng quỹ lương của các giáo viên biên chế làm quỹ tiền thưởng. Và nhà trường chỉ chia tiền thưởng cho giáo viên biên chế với lý do giáo viên hợp đồng Nghị định 111 không có quỹ thưởng.

Nay, tôi có thắc mắc rằng việc nhà trường xác định quỹ tiền thưởng đó chỉ chi thưởng cho giáo viên biên chế là đúng hay sai? Nếu nhà trường đã hiểu sai, giáo viên hợp đồng theo Nghị định 111 như tôi có được chia quỹ thưởng này hay không?".

Liên quan đến nội dung này, Bộ Tài chính khẳng định người lao động làm việc hợp đồng theo Nghị định số 111 tại các cơ sở giáo dục, nếu thuộc diện được áp dụng hoặc có thỏa thuận xếp lương theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ, thì thuộc đối tượng được hưởng chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73.

Tuy nhiên, Thông tư số 62/2024 của Bộ Tài chính quy định các đối tượng làm việc theo chế độ hợp đồng nêu trên không được tổng hợp chung khi xác định số lượng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để áp dụng chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73.

Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho nhóm đối tượng hợp đồng 111 sẽ do các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao và các nguồn thu hợp pháp khác.

Bộ Tài chính cho biết do nội dung độc giả hỏi liên quan đến việc bố trí dự toán chi từ nguồn ngân sách địa phương cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên nên đề nghị chuyển câu hỏi của độc giả đến Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên để được giải đáp cụ thể.

Từ năm 2025, công chức, viên chức nói chung có thêm tiền thưởng đột xuất và thưởng định kỳ hàng năm theo Nghị định 73/2024 của Chính phủ. Quỹ tiền thưởng được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) của các đối tượng trong danh sách trả lương.

Nghị định 73 đưa giáo viên diện hợp đồng 111 vào nhóm được thưởng. Tuy nhiên, theo giải thích của Bộ Tài chính, gói thưởng theo Nghị định 73 mà ngân sách cấp về không dành cho nhóm giáo viên hợp đồng. Các trường tự tính toán, cân đối để có thưởng cho giáo viên diện này.

Theo thống kê gần nhất, cả nước có khoảng 50.000 giáo viên hợp đồng theo Nghị định 111 của Chính phủ, áp dụng với cơ quan hành chính và sự nghiệp công lập.