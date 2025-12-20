U22 Việt Nam vô địch, thầy hiệu trưởng mời cả trường ăn sáng

Sáng 19/12, hơn 1.100 học sinh trường THPT 25-10 (Hải Phòng) có mặt tại sân trường để thưởng thức bữa sáng đặc biệt, mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33.

Bữa sáng do thầy cô trường THPT 25-10 chuẩn bị để mời học trò. Ảnh: FBNT.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, thầy Vũ Xuân Quang, Hiệu trưởng trường THPT 25-10 (phường Thủy Nguyên, Hải Phòng), cho biết 22h15 ngày 18/12, sau khi trận chung kết kết thúc, thầy nảy ra ý tưởng mời học sinh bữa sáng để mừng đội tuyển U22 Việt Nam chiến thắng. Kinh phí do thầy tài trợ cùng sự chung tay, giúp sức của thầy cô trong trường.

"Một trận đấu quá cảm xúc với tinh thần thi đấu quật cường của các cầu thủ. Tôi và đồng nghiệp mong muốn tổ chức chương trình nhỏ để truyền lửa tới học sinh, mong các em thêm tự hào về dân tộc, thêm yêu thể thao và học tập tinh thần đương đầu khó khăn, không bỏ cuộc", thầy Quang chia sẻ.

Để hoạt động kịp diễn ra, ngay sau đó, các thầy cô đã lập danh sách các món ăn và số lượng cần mua rồi liên hệ đặt hàng. Sáng sớm 19/12, từ 5h30, thầy cô đã có mặt ở trường để chuẩn bị hoạt động. 200 suất xôi, 200 suất bánh mì cùng bánh rán, bánh dày, sữa hộp được bày biện trên những dãy bàn trong sân trường.

Đúng 7h45, kết thúc tiết học đầu tiên, khoảng 1.100 học sinh ùa ra sân trường. Các em bày tỏ sự bất ngờ, háo hức trước tình cảm của thầy cô. Thầy Quang kể do thời gian cấp bách, nhân lực mỏng nên mọi thứ được bày biện rất đơn giản. Nhưng khi ca khúc Việt Nam ơi nổi lên, tất cả thầy cô đều xúc động trước sự đón nhận và tinh thần của học sinh.

"Nhiều em chuẩn bị sẵn áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ cầm tay để hòa chung không khí chiến thắng", thầy hiệu trưởng kể.

Thầy hiệu trưởng Vũ Xuân Quang cùng học sinh trường THPT 25-10. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ thêm, thầy Quang cho biết không chỉ lần này, trong mọi hoạt động giáo dục, nhà trường luôn bồi đắp tinh thần yêu nước cho học sinh. Mỗi sáng thứ hai, các em đều đặt tay lên ngực và tự hào hát Quốc ca. Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vừa qua, nhà trường đã tổ chức cho 100% học sinh đi xem phim Mưa đỏ.

Sau khi được chia sẻ lên fanpage, bữa sáng do thầy hiệu trưởng mời nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Bên dưới bài đăng, nhiều em học sinh để lại bình luận cảm ơn thầy cô và chia sẻ niềm vui chiến thắng với các vận động viên Việt Nam tại SEA Games 33.

Trường THPT 25-10 là trường tư thục, được thành lập năm 1996. Tên của trường được đặt theo ngày truyền thống Thủy Nguyên.