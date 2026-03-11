Trường Thiếu sinh quân khu vực miền Trung được định hướng xây dựng nhằm phục vụ nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và tạo nguồn cán bộ lâu dài cho Quân đội.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn và đoàn công tác kiểm tra công tác quy hoạch thành lập trường Thiếu sinh quân khu vực miền Trung. Ảnh: Văn Viễn.

Ngày 11/3, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác quy hoạch thành lập trường Thiếu sinh quân khu vực miền Trung tại phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng).

Việc thành lập trường Thiếu sinh quân khu vực miền Trung là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược trong công tác giáo dục, đào tạo và tạo nguồn cán bộ lâu dài cho Quân đội. Nhà trường sẽ thực hiện chức năng nuôi dưỡng, giáo dục và rèn luyện thanh, thiếu niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ, qua đó tạo nguồn cán bộ chất lượng cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh việc tổ chức giảng dạy chương trình văn hóa THCS và THPT theo chương trình của Bộ GD&ĐT, nhà trường sẽ kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục văn hóa với giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và xây dựng tác phong, kỷ luật của người quân nhân.

Đối tượng đào tạo chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra thực địa khu vực quy hoạch, Thượng tướng Phạm Trường Sơn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Quân khu 5 và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai các bước chuẩn bị.

Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch tổng thể; bảo đảm tính đồng bộ về cơ sở hạ tầng, hệ thống doanh trại, khu học tập, sinh hoạt và huấn luyện, đáp ứng yêu cầu đào tạo lâu dài.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn nhấn mạnh việc thành lập trường Thiếu sinh quân khu vực miền Trung không chỉ góp phần phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho Quân đội mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo cơ hội học tập, rèn luyện cho con em đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới.