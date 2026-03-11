Tuyển sinh đại học 2026: Quy đổi điểm IELTS từ 4.0

25 trường đại học đã công bố mức quy đổi IELTS sang điểm môn Tiếng Anh, thấp nhất là từ 4.0.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Hàng loạt trường đại học đưa ra phương án tuyển sinh dự kiến năm nay. Trong đó, nhiều trường tiếp tục quy đổi chứng chỉ IELTS sang điểm môn Tiếng Anh.

Mức quy đổi đa dạng

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, các trường quy đổi điểm IELTS phổ biến từ mức 5.0. Một số trường quy đổi từ 4.0 IELTS như Đại học Văn Lang, Đại học Nguyễn Tất Thành, Học viện Nông nghiệp Việt Nam...

Tuy nhiên, mức quy đổi điểm mỗi trường lại khác nhau. Có trường cho phép thí sinh đạt IELTS 6.5 được tính điểm tối đa (10 điểm), trong khi một số trường yêu cầu từ 7.5 đến 8.0 mới đạt mức cao nhất.

Độc giả có thể tham khảo bảng quy đổi điểm IELTS năm 2026 của các trường như sau:

Ngoài quy đổi điểm IELTS sang điểm môn Tiếng Anh, nhiều trường cho biết sẽ cộng điểm thưởng cho thí sinh có chứng chỉ này.

Cụ thể, Học viện Phụ nữ Việt Nam cộng 0,25 điểm cho thí sinh có IELTS từ 5.0, mức cao nhất là 1,5 điểm nếu thí sinh đạt IELTS từ 7.0

Trong khi đó, Đại học Giao thông Vận tải thông báo bỏ quy định cho phép thí sinh quy đổi chứng chỉ IELTS thành điểm thi môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Thay vào đó, trường chỉ áp dụng cộng điểm cho thí sinh có IELTS từ 5.0 trở lên, mức cộng cụ thể chưa thông báo.

Học viện Ngân hàng cũng lựa chọn cách tiếp cận tương tự, khi không quy đổi trực tiếp IELTS trong xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, chỉ cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế.

Còn Đại học Nha Trang chỉ dùng chứng chỉ IELTS để quy đổi sang điểm tiếng Anh khi tuyển sinh, không cộng điểm khuyến khích như năm trước.

Tại Đại học Nam Cần Thơ, thí sinh có IELTS từ 5.0 được ưu tiên xét vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, liên kết đào tạo quốc tế. Trường sẽ kết hợp với một số tiêu chí khác để xét tuyển.

Quy định mới của Bộ GD&ĐT

Giữa tháng 2, Bộ GD&ĐT ban hành dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026. Trong đó, bộ đưa ra ba thay đổi có liên quan đến IELTS.

Thứ nhất, chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích, không được áp dụng đồng thời, tránh tình trạng một thành tích được tính điểm hai lần như những năm trước.

Thứ hai, với điểm cộng, bộ quy định điểm cộng bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích, tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển).

Trong đó, điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0-3; điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0-1,5; điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0-1,5. Như vậy, thí sinh có IELTS chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm, thay vì tối đa 3 điểm như năm trước.

Thứ ba, bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ phải có tối thiểu 5 mức chênh lệch, ứng với thang điểm của chứng chỉ sử dụng.

Ví dụ, IELTS 5.0 quy đổi thành 8 điểm, IELTS 5.5 quy đổi thành 8,5 điểm, IELTS 6.0 thành 9 điểm, IELTS 6.5 thành 9,5 điểm, IELTS 7.0 trở lên tương đương 10 điểm.

Như vậy, với quy định này, thời gian tới, một số trường trong danh sách nêu trên sẽ phải điều chỉnh mức quy đổi điểm IELTS thành 5 mức.