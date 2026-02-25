Đại học Bách khoa Hà Nội hạ quy đổi IELTS

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 chỉ tiêu; siết quy đổi điểm IELTS - 5.0 IELTS chỉ tương đương 8 điểm thay vì 8,5 điểm như dự kiến trước đó.

Thí sinh trong kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, đợt 1 năm 2026. Ảnh: Trần Hiền.

Theo thông báo từ Đại học Bách khoa Hà Nội, năm nay, trường tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, trong đó có 5 chương trình đào tạo mới, bao gồm: Tâm lý học công nghiệp và tổ chức, Tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ, Hóa học Mỹ phẩm, Kế toán, Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh.

Trường tuyển 9.880 sinh viên, giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển tài năng; xét điểm thi đánh giá tư duy (TSA) và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, với xét tuyển tài năng, nhà trường áp dụng ba hình thức là xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, AP, IB; xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

So với năm trước, ở diện xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, trường đã thay đổi thành phần điểm học bạ thành điểm đánh giá tư duy. Quy định về tính điểm hồ sơ năng lực của thí sinh thang 100 điểm như sau:

Điểm hồ sơ năng lực = Điểm tư duy (tối đa 40) + Điểm thành tích (tối đa 50) + Điểm thưởng (tối đa 10).

Với xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, trường sử dụng 8 tổ hợp gồm K01, A00, A01, B00, D01, D04, D07 và DD2. Công thức tính điểm xét tuyển đối với tổ hợp K01 như sau:

[Toán x 3 + Ngữ văn x 1 + Lý/Hóa/Sinh/Tin x 2] x 1/2.

Với xét tuyển theo điểm thi TSA, Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng cho thí sinh tham dự kỳ thi do nhà trường tổ chức. Kỳ thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, hai đợt còn lại diễn ra vào ngày 14-15/3 và 16-17/5.

Quy định về ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ có thể quy đổi thành điểm môn Tiếng Anh khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp A01, D01, D07) và cộng điểm thưởng khi xét tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng và điểm TSA.

So với thông tin tuyển sinh dự kiến hồi tháng 10 năm ngoái, trường hạ mức quy đổi điểm IELTS, chia bảng quy đổi thành 5 bậc thay vì 4 bậc. Cụ thể, thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.0 được quy đổi thành 8 điểm, thay vì được 8,5 điểm; thí sinh từ 7.0 IELTS mới được quy đổi thành 10 điểm, thay vì từ 6.5 như dự kiến.

Thay đổi này này áp dụng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, trong đó, bộ quy định bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ phải có tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch.

Quy định về tham chiếu quy đổi tương đương các chứng chỉ ngoại ngữ của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm 2025, điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp dao động 19-29,39 điểm, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cao nhất. Trong khi đó, điểm chuẩn xét theo điểm thi TSA là 46,48-86,97 điểm, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy cao nhất.