Bình luận hạ bệ ĐH Bách khoa Hà Nội gây phản ứng

Từ câu chuyện của một sinh viên khoa Toán - Tin dự thi chương trình Tân Binh Toàn Năng, tranh cãi liên quan Đại học Bách khoa Hà Nội nhanh chóng bị thổi bùng trên mạng xã hội.

Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST.

Cộng đồng mạng tranh luận gay gắt khi một tài khoản trên nền tảng Threads gọi Đại học Bách khoa Hà Nội là "trường nghề hạng 2". Thậm chí, người này còn gọi tên loạt trường đại học danh tiếng khác và cho rằng Đại học Bách khoa Hà Nội từ trước đến nay chỉ là "chiếu 2".

Phát ngôn của chủ tài khoản Threads này bắt nguồn từ việc một sinh viên khoa Toán - Tin của Đại học Bách khoa Hà Nội tên là Nguyễn Lâm Anh (sinh năm 2005) tham gia chương trình Tân Binh Toàn Năng và lọt vào top 11 của chương trình.

Theo đó, sau sự kiện Y Concert, câu chuyện Lâm Anh "đầu năm học Bách khoa, cuối năm biểu diễn ở concert 60.000 khán giả" nhanh chóng được lan toả trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho nam sinh Bách khoa học giỏi và tài năng, một số người lại cho rằng cậu đang mượn hình ảnh của trường để đánh bóng tên tuổi cho bản thân.

Phát ngôn của tài khoản @yun.kvvcd gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Tranh cãi lên đến đỉnh điểm khi một tài khoản tên @yun.kvvcd nêu rằng rất nhiều nghệ sĩ học giỏi nhưng khán giả chỉ nhớ đến tác phẩm, không nhớ đến nơi học. Người này thậm chí chỉ đích danh một ví dụ là ca sĩ Tóc Tiên, cho rằng "Đại học Y Dược TP.HCM nơi cô học cao quý hơn Đại học Bách khoa Hà Nội".

Khi bị dân mạng phản bác, tài khoản này vẫn tiếp tục cho rằng Đại học Bách khoa Hà Nội là "trường nghề hạng 2".

Hiện, trên nền tảng Threads, hàng loạt người dùng đăng bài bảo vệ hình ảnh cho Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời bất bình thay cho thí sinh Nguyễn Lâm Anh. Dân mạng đều cho rằng danh tiếng và chất lượng đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội từ trước đến nay vẫn luôn tốt, được đánh giá cao.

Về phía thí sinh Lâm Anh, nhiều người nhận định việc người hâm mộ và truyền thông giới thiệu cậu là sinh viên Bách khoa không có gì sai. Hơn nữa, chính khoa Toán - Tin của trường cũng nhiều lần đăng bài nhằm kêu gọi khán giả bình chọn cho sinh viên của mình.

Đại học Bách khoa Hà Nội (tên tiếng Anh Hanoi University of Science and Technology, viết tắt HUST) được thành lập theo Nghị định số 147/NĐ ngày 6/3/1956 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên ký.

Nguyễn Lâm Anh là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện tham gia chương trình Tân Binh Toàn Năng. Ảnh: TBTN.

Đây là trường đại học kỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư công nghiệp cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, đồng thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực.

Trong gần 70 năm qua, Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn luôn kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Trong năm 2025 vừa qua, Đại học Bách khoa Hà Nội được đánh giá cao trên các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế. Cụ thể, HUST đứng thứ ba trong xếp hạng đại học Việt Nam 2025 do VNUR bình chọn, xếp hạng 315 trên xếp hạng đại học châu Á của QS và hạng 1.501+ trên bảng xếp hạng đại học thế giới do tổ chức Times Higher Education bình chọn.

Về doanh thu, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng lọt vào danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học công lập và tư thục trên cả nước đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng /năm.

Năm 2024, trường đạt doanh thu 1.502,7 tỷ đồng , doanh thu chủ yếu đến từ 4 nguồn gồm ngân sách; học phí và lệ phí; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; nguồn hợp pháp khác (dịch vụ hợp tác đào tạo, tài trợ từ doanh nghiệp, nhà xuất bản, doanh nghiệp trực thuộc...).