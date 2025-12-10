ĐH Bách khoa Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Chỉ số AQI tại khu vực cổng Parabol (ĐH Bách khoa Hà Nội) sáng 10/12 vượt 220. Người dân được khuyến nghị hạn chế hoạt động ngoài trời để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến người dân Hà Nội vào đầu tháng 12 vừa qua. Ảnh: Đinh Hà.

Sáng 10/12, chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo tại khu vực cổng Parabol của ĐH Bách khoa Hà Nội (nằm trên đường Giải Phóng) ghi nhận ở mức cao nhất lên đến 222, thuộc nhóm rất xấu. Đây là ngưỡng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe toàn bộ người dân.

Khi chỉ số chất lượng không khí đạt mức trên 200, mọi người đều có nguy cơ gặp các vấn đề về hô hấp, đặc biệt là nhóm người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền.

Khi chỉ số ô nhiễm không khí tăng cao, người bình thường được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời, ưu tiên sinh hoạt trong nhà và đeo khẩu trang đạt chuẩn nếu bắt buộc phải di chuyển.

Đáng chú ý, nhóm người nhạy cảm được khuyến nghị nên ở trong nhà, tránh vận động mạnh và hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm để bảo vệ sức khỏe.

Chỉ số AQI đo được tại khu vực ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: TTCP.

Không riêng khu vực ĐH Bách khoa Hà Nội, một số khu vực khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng ghi nhận chỉ số chất lượng không khí xấu. Ví dụ, điểm đo 556 Nguyễn Văn Cừ lúc 9h ngày 10/12 đạt 189 điểm AQI, xếp mức xấu, có thể ảnh hưởng đến nhóm người nhạy cảm nếu hoạt động ngoài trời.

Hay tại khu vực công viên hồ điều hoà Nhân Chính, Khuất Duy Tiến, chỉ số AQI là 141, xếp vào nhóm kém. Những người có triệu chứng đau mắt, ho hoặc đau họng được khuyến cáo giảm hoạt động ngoài trời. Riêng với học sinh, các em có thể hoạt động bên ngoài nhưng nên giảm bớt việc tập thể dục trong thời gian dài.

Những ngày vào đông, Hà Nội liên tục bị xếp vào nhóm những khu vực ô nhiễm bậc nhất. Đặc biệt, nồng độ PM2.5 cao hơn rất nhiều lần so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.

Theo Union of Concerned Scientists, bụi mịn, hay PM, là hỗn hợp các hạt rắn và giọt chất lỏng lơ lửng trong không khí, trong đó có bụi, đất, bồ hóng hay khói. Trong 3 loại bụi mịn hiện nay, PM2.5 phổ biến nhất, cũng là loại khó phòng tránh nhất vì có kích thước siêu nhỏ, dễ xâm nhập vào cơ thể người.

Về lâu dài, bụi mịn có thể gây tổn hại hệ hô hấp, tim mạch, trao đổi chất, thần kinh và làm tăng nguy cơ hen suyễn, dị ứng, tiểu đường, cao huyết áp, sa sút trí tuệ hay ung thư phổi.

Không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, bụi mịn còn góp phần làm biến đổi khí hậu tương tự khí CO2. Cụ thể, chúng có thể hoạt động như một khí nhà kính hoặc thúc đẩy sự hình thành các khí nhà kính khác. Ngoài ra, bụi mịn trong không khí có thể giữ lại một phần nhiệt lượng từ mặt trời trên Trái Đất, từ đó làm gia tăng hiện tượng nóng lên toàn cầu.