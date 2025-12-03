Hà Nội đề nghị các trường dừng học nếu không khí ở mức 'xấu' trở lên

Các trường học tại Hà Nội tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng

Hà Nội triển khai biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí. Ảnh: Việt Linh.

Nội dung trên thuộc công văn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Hà Nội do Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền ban hành.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở GD&ĐT thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức "xấu" trở lên.

Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (chỉ số VN_AQI ≥ 301), sở phải chỉ đạo các trường học tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cập nhật thông tin về chất lượng không khí, theo dõi chỉ số VN_AQI tại các trạm quan trắc không khí trên địa bàn tại website:https://moitruongthudo.vn/; phối hợp với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường sử dụng hệ thống theo dõi, giải pháp công nghệ và năng lực kỹ thuật giám sát từ xa để kiểm soát và xử lý nghiêm hoạt động đốt mở (đốt rác, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp) trên địa bàn.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành hướng dẫn kỹ thuật trong công tác quản lý chất thải rắn, công tác vệ sinh môi trường nhằm giảm thiểu chất thải gây ô nhiễm môi trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường theo phân cấp đảm bảo chất lượng vệ sinh tại các tuyến trọng điểm.

Sở cũng cần tăng cường kiểm tra hoạt động xử lý chất thải tại các khu xử lý chất thải rắn tập trung, đảm bảo vận hành ổn định, không để phát sinh bụi, mùi trong quá trình tiếp nhận, xử lý.

Sở Xây dựng yêu cầu và giám sát các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt; đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường; bổ sung vật liệu che phủ (cây xanh hoặc vật liệu chuyên dụng) cho 100% các bề mặt đất đang thi công (bao gồm cả gốc cây dọc vỉa hè, khuôn viên trường học, cơ sở hành chính, công ích và các công trình công cộng khác)...

Sở Y tế xây dựng tài liệu tuyên truyền, khuyến cáo người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, người có bệnh lý nền về hô hấp, hạn chế các hoạt động ngoài trời, tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng sớm và ban đêm, sử dụng khẩu trang khi ra đường trong thời điểm VN_AQI ở mức cao để bảo vệ sức khỏe.

Căn cứ tình hình thực tiễn về mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn, UBND các xã/phường chủ động quyết định kịp thời việc chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường thực hiện các biện pháp tăng cường vệ sinh môi trường tại các địa phương.

Tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường, dập bụi tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.

Hoạt động rửa đường, hút bụi cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6h hàng ngày) để đảm bảo hiệu quả, giảm nồng độ bụi tích tụ trước giờ cao điểm giao thông và tránh gây ùn tắc.

Từ đầu mùa đông đến nay, Hà Nội liên tục xuất hiện trong danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Không khí lạnh khô, nghịch nhiệt, cùng hoạt động đô thị dày đặc khiến bụi mịn PM2.5 tích tụ, tạo nên bầu trời mịt mù, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.