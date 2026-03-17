5 trường THPT ở TPHCM dẫn đầu bảng vàng học sinh giỏi lớp 12

Hàng nghìn học sinh từ các trường THPT tại TP.HCM tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố, trong đó nhiều trường đạt kết quả đáng chú ý.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025-2026 tại TP.HCM thu hút học sinh đến từ 242 trường THPT tham dự. Trong đó, 223 trường có học sinh đạt giải, đạt tỷ lệ 92,15%. Toàn thành phố có 41 trường có học sinh đoạt giải Nhất, gồm 37 trường công lập và 4 trường ngoài công lập. Đáng chú ý, một số trường ghi nhận kết quả nổi bật với số lượng giải thưởng lớn, trải rộng ở nhiều môn học.

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025-2026. Trong kỳ thi này, học sinh của trường giành tổng cộng 305 giải thưởng, gồm 20 giải Nhất, 137 giải Nhì và 148 giải Ba. Đáng chú ý, đội tuyển tiếng Anh đóng góp tới 9 giải Nhất, trong khi các giải Nhất còn lại thuộc về các môn như Lịch sử, Tin học, Ngữ văn và tiếng Pháp...

Thành tích này nối dài chuỗi kết quả ấn tượng mà học sinh của trường đạt được trong nhiều năm qua. Năm học 2025-2026, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong lập kỷ lục với hơn 150 giải học sinh giỏi quốc gia ở các môn, dẫn đầu cả nước và chiếm hơn một nửa tổng số giải thưởng của TP.HCM.

Từ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nhiều học sinh đã bước ra các sân chơi học thuật lớn của thế giới, mang về những tấm huy chương danh giá như huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2015, huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2020, huy chương bạc Olympic Toán quốc tế năm 2003 và hai huy chương bạc Olympic Sinh học quốc tế các năm 2011 và 2012.

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Trong nhiều năm, THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu) được xem là một trong những trường có phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi nổi bật. Giai đoạn 2015-2016, dù chỉ có khoảng 950 học sinh, trường đã đạt tới 1.035 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong số đó có 110 giải cấp quốc gia, 79 giải tại các kỳ thi khu vực phía Bắc và phía Nam, cùng 8 học sinh giành huy chương vàng tại các kỳ thi Olympic khu vực.

Hiện nay, trường có 7 lớp chuyên gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Tin học và Sinh học, với hơn 1.000 học sinh theo học. Từ nền tảng đào tạo này, học sinh của trường nhiều năm liên tiếp góp mặt trong các bảng thành tích của các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia và các sân chơi học thuật.

Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025-2026, học sinh của trường tiếp tục giành 202 giải thưởng, tiếp nối chuỗi thành tích học thuật của ngôi trường chuyên này.

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Học sinh THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tiếp tục ghi dấu ấn tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2025-2026 với 32 giải Nhất, 76 giải Nhì và 95 giải Ba.

Trong đó, đội tuyển tiếng Anh nổi bật với 11 giải Nhất, tiếp đến là Hóa học với 5 giải Nhất và Ngữ văn với 4 giải Nhất. Kết quả này tiếp tục củng cố vị thế của một trong những ngôi trường chuyên có phong trào học thuật nổi bật tại TP.HCM.

Trong nhiều năm, học sinh của THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và quốc gia ở nhiều môn như Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và tiếng Anh. Nhiều đề tài của học sinh cũng đạt giải tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

Bên cạnh đó, mỗi nămm nhiều học sinh của trường trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu trong nước như Đại học Bách khoa, Đại học Y Dược, Đại học Ngoại Thương, Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM), đồng thời nhận học bổng từ các đại học ở Mỹ, Anh, Australia, Singapore và nhiều quốc gia khác.

THPT Gia Định

Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025-2026, học sinh Trường THPT Gia Định giành tổng cộng 156 giải thưởng, gồm 4 giải Nhất, 50 giải Nhì và 102 giải Ba, qua đó xếp thứ 4 toàn TP.HCM.

Đáng chú ý, một số đội tuyển đạt tỷ lệ học sinh đoạt giải 100%. Môn Địa lý có 1 giải Nhất và 3 giải Nhì; môn Sinh học giành 1 giải Nhất, 4 giải Nhì và 1 giải Ba; trong khi môn Lịch sử có 1 giải Nhì và 4 giải Ba.

Ngôi trường này được thành lập năm 1956 với tiền thân là Trường tư thục Nguyễn Duy Khang, đặt tại khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh ngày nay. Đến năm 1994, trường chính thức mang tên THPT Gia Định.

Trải qua gần bảy thập kỷ phát triển, trường được biết đến như một trong những cái nôi đào tạo học sinh giỏi của TP.HCM. Nhiều thế hệ học sinh của trường đã đạt thành tích tại các kỳ thi học thuật trong nước và quốc tế, trong đó có những gương mặt giành huy chương tại Olympic và các cuộc thi tin học quốc tế.

THPT Nguyễn Thượng Hiền

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đạt tổng cộng 142 giải thưởng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025-2026, gồm 3 giải Nhất, 62 giải Nhì và 77 giải Ba. Ba giải Nhất của trường thuộc các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh.

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền là một trường trung học phổ thông công lập có lớp chuyên tại TP.HCM. Trường được thành lập năm 1970, ban đầu mang tên Trường Trung học Tân Bình. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, nơi đây trở thành một trong những cơ sở giáo dục phổ thông có uy tín của thành phố.

Trong nhiều năm, trường được đánh giá là một trong những trường THPT có chất lượng đào tạo cao của TP.HCM. Học sinh của trường thường xuyên đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia và có tỷ lệ trúng tuyển đại học thuộc nhóm cao của thành phố.