Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ như thế nào?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được tổ chức sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm trước với nhiều điều chỉnh quan trọng về quy chế. Đây là năm thứ 2 kỳ thi thực hiện theo chương trình GDPT 2018.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được tổ chức chính thức vào các ngày 11 và 12/6.

Tại một chương trình Tư vấn mùa thi vừa diễn ra mới đây, TS Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc (Bộ GD&ĐT), cho biết đề thi năm nay sẽ chỉ còn một hệ thống đề duy nhất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Về nội dung này, lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng nhấn mạnh đơn vị tiếp tục tham mưu làm đề thi bảo đảm bám sát các đề thi tham khảo mà Bộ GD&ĐT đã công bố.

Theo đó, đề thi sẽ đưa vào những câu hỏi có tính phân hóa, đặc biệt là những câu hỏi kiểm tra được việc ứng dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Riêng đối với môn Ngữ văn, thí sinh cần lưu ý vẫn tiếp tục sử dụng những ngữ liệu ngoài sách giáo khoa nhằm tránh việc học tủ, học lệch, đặc biệt là tình trạng học theo các bài văn mẫu.

Nhằm tối ưu hóa quản lý, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư sửa đổi quy chế thi với thay đổi quan trọng nhất là hiệu trưởng các trường THPT sẽ trực tiếp ký cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh từ năm 2026. Bên cạnh đó, quy trình phúc khảo được thiết kế chặt chẽ và rút ngắn thời gian thực hiện nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người học trong bối cảnh sắp xếp lại bộ máy thanh tra và các đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Kỳ thi năm nay gồm 3 buổi với hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và một bài thi tự chọn gồm hai môn trong số các môn thuộc chương trình học. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin được tăng cường ứng dụng để đáp ứng sáu tiêu chí về tính an toàn, nghiêm túc, chất lượng, trung thực, khách quan và công bằng. Các điều chỉnh kỹ thuật này cũng được cập nhật để tương thích với mô hình quản lý chính quyền địa phương hiện nay.

Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng khuyến cáo thí sinh tuân thủ nghiêm quy định về vật dụng mang vào phòng thi như bút viết, thước kẻ, máy tính cầm tay không có thẻ nhớ. Tuyệt đối không mang các thiết bị truyền tin, ghi âm, ghi hình hoặc tài liệu có thể dùng để gian lận. Các Sở GD&ĐT cùng nhà trường cần phổ biến kỹ quy chế để thí sinh vững tâm bước vào kỳ thi quan trọng này.

Lịch thi và lộ trình xét tuyển đại học năm 2026 Theo dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được tổ chức chính thức vào các ngày 11 và 12/6. Việc đẩy sớm lịch thi hơn hai tuần so với các năm trước nhằm mục đích hỗ trợ công tác chấm thi và xét tuyển đại học được triển khai đồng bộ, chính xác. Cụ thể các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý: Ngày 25/6: Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT (được đẩy sớm hơn so với mốc 17/7 của các năm trước). Từ ngày 28/6 đến 15/7: Thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Trước 17h ngày 25/7: Các trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Trước 17h ngày 31/7: Thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1.