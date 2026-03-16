Choáng ngợp trường tiểu học trăm tỷ 'đẹp như mơ' ở Hà Nội

|
Phường Hoàng Mai (Hà Nội) vừa tổ chức lễ gắn biển công trình cấp thành phố đối với trường Tiểu học Hoàng Mai, có địa chỉ tại Khu đô thị Gamuda. Đây là công trình tiêu biểu, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trường Tiểu học Hoàng Mai thành lập năm 2021, cơ sở cũ đặt tại đường Tam Trinh. Ngôi trường mới khởi công xây dựng từ tháng 8/2024, bàn giao và đi vào sử dụng từ tháng 2/2026.
|
Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, trường thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, khu vực có quy mô dân số khoảng 530.000 người, đông nhất Hà Nội. Tốc độ đô thị hóa nhanh khiến nơi đây trở thành một trong những “điểm nóng” thiếu trường học. Sau sáp nhập, trường nằm trên địa bàn phường Hoàng Mai với quy mô dân số hơn 98.000 người. Ông Nguyễn Lê Hiến, Chủ tịch UBND phường, cho biết trường Tiểu học Hoàng Mai được đầu tư với quy mô đồng bộ, hiện đại, phục vụ nhu cầu dạy và học; đồng thời góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị, tạo thêm động lực phát triển văn hóa - xã hội trên địa bàn.
|
Cận cảnh mặt tiền "phá cách" của trường Tiểu học Hoàng Mai. Thay vì những bức tường vôi vàng truyền thống, ngôi trường gây ấn tượng mạnh với hệ thống lưới kiến trúc tổ ong hiện đại, kết hợp cùng các chữ cái sắc màu, tạo nên một không gian giáo dục đầy cảm hứng và năng động.
|
Những bước chân rộn ràng trong hành lang ngập tràn ánh sáng. Với thiết kế mở, tối ưu hóa không gian lưu thông, ngôi trường mang đến cảm giác khoáng đạt, giúp các em học sinh luôn cảm thấy thoải mái và hào hứng trong mỗi giờ chuyển tiết hay đến lớp. Sự hiện diện của trường không chỉ mang đến một diện mạo mới cho phường Hoàng Mai, mà còn là "lời giải" ngọt ngào cho bài toán thiếu trường lớp tại khu vực đông dân ở Hà Nội.
|
Tổng mức đầu tư của dự án hơn 228 tỷ đồng. Với tổng diện tích 11.000 m2, trường Tiểu học Hoàng Mai có kết cấu hình chữ U, với bốn tầng nổi và một tầng hầm. Trường được xây dựng với quy mô 30 nhóm lớp, đạt chuẩn quốc gia, gồm khối lớp học, khối hiệu bộ, khối phục vụ học tập, tầng hầm, sân chơi, bãi tập, bể bơi, nhà đa năng, nhà để xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thiết bị trường học và các hạng mục phụ trợ khác… Khi đi vào hoạt động, trường đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.000 học sinh.
|
Các phòng học tiêu chuẩn rộng 61 m2, tối đa 35 học sinh/lớp, được bố trí đầy đủ bàn ghế, bảng viết, máy chiếu, màn hình tivi, hệ thống chiếu sáng, đảm bảo điều kiện học tập thuận lợi cho trẻ.
|
Ngoài ra, trường còn nhiều phòng chuyên đề, phòng chức năng được thiết kế để phù hợp với từng môn học, như Ngoại ngữ, Mỹ thuật, Tin học… Các phòng được trang bị thiết bị dạy học chuyên dụng, tạo điều kiện để giáo viên tổ chức các hoạt động học tập trực quan, tăng tính trải nghiệm và phát huy năng lực của học sinh.
|
Giếng trời nằm giữa hai khối phòng học, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tăng độ thông thoáng cho toàn bộ công trình. Không gian này đồng thời được thiết kế thành một khu sinh hoạt chung, nơi học sinh có thể vui chơi, thư giãn trong giờ giải lao.
|
Điểm nhấn đắt giá nhất bên trong trường chính là thư viện rộng tới 825 m2. Tại đây, hơn 5.000 đầu sách được sắp xếp khoa học trong một không gian kiến trúc uốn lượn, kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng tự nhiên và thiết kế hiện đại. Không chỉ dừng lại ở sách in, thư viện còn tích hợp khu máy tính tra cứu hiện đại, giúp học sinh sớm tiếp cận với các nguồn tài liệu điện tử và rèn luyện kỹ năng học tập trực tuyến ngay từ cấp tiểu học.
|
Hơn 5.000 đầu sách đa dạng thể loại, từ văn học, khoa học đến kỹ năng sống, được tuyển chọn kỹ lưỡng. Đây là nguồn tài nguyên vô giá giúp giáo viên và học sinh tra cứu, phục vụ tối đa cho công tác giảng dạy và học tập. Hàng năm, nhà trường tổ chức các hoạt động nâng cao văn hóa đọc cho học sinh. Trong đó có các chương trình quyên góp sách, khuyến khích học sinh bổ sung nguồn tài liệu cho thư viện, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia tri thức.
|
Sân bóng cỏ nhân tạo xanh mướt được bố trí với quy mô phù hợp ngay trong khuôn viên trường, là nơi diễn ra các giờ học thể chất và hoạt động thể thao ngoài trời của học sinh. Sự kết hợp giữa diện tích khu vực vui chơi và sân bóng tạo nên một môi trường rèn luyện thể lực lý tưởng, giúp trẻ phát triển toàn diện. Đây không chỉ là "đấu trường" cho những trận cầu nhí sôi động, mà còn là không gian xanh giúp các em thư giãn, tái tạo năng lượng sau những giờ học.
|
Chuyển về "ngôi nhà mới" khang trang, học sinh Tiểu học Hoàng Mai có thêm không gian học tập, vui chơi rộng rãi và hiện đại hơn. Môi trường học tập được cải thiện giúp các em cảm thấy hứng thú khi đến lớp, đồng thời tạo điều kiện để nhà trường tổ chức đa dạng hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
|
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết trường Tiểu học Hoàng Mai định hướng trở thành trường chất lượng cao. Với cơ sở mới khang trang, nhà trường cam kết đẩy mạnh giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới tư duy, nội dung và phương pháp dạy học để bắt nhịp với sự phát triển của khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
|
Vị trí trường Tiểu học Hoàng Mai mới. Ảnh: Google Map.
Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.