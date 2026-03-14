Đồ án tốt nghiệp hàng trăm triệu của sinh viên Thiết kế thời trang

Từ ngày 9 đến 12/3, ngành Thiết kế thời trang, Khoa Thiết kế Mỹ thuật, Đại học Kiến trúc Hà Nội, tổ chức lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 21. Đây là cột mốc học thuật quan trọng, đánh dấu chặng đường học tập và rèn luyện của các sinh viên sau nhiều năm theo đuổi lĩnh vực sáng tạo thời trang.
Từ 5h sáng, nhiều sinh viên năm cuối và người mẫu đã có mặt ở phòng chuẩn bị để trang điểm, làm tóc, chỉnh trang trang phục trước khi bước vào phần trình bày. Các nhà thiết kế trẻ tranh thủ trao đổi nhanh với người mẫu về cách trình diễn, thần thái và cách thể hiện tinh thần của từng sản phẩm.
Khác với nhiều ngành học, đồ án tốt nghiệp của sinh viên Thiết kế Thời trang không chỉ dừng ở bản vẽ hay thuyết minh ý tưởng. Mỗi sinh viên phải xây dựng một bộ sưu tập hoàn chỉnh, từ nghiên cứu chủ đề, phát triển ý tưởng, thiết kế phác thảo, lựa chọn chất liệu cho đến cắt may và hoàn thiện sản phẩm. Các thiết kế sau đó được trình diễn trực tiếp trên người mẫu trong buổi bảo vệ.
Trước giờ bảo vệ đồ án khoảng 1 giờ, các sinh viên được nhận lại sản phẩm đã nộp cho bộ môn trước đó. Không khí sau hậu trường ngày càng khẩn trương. Từng chi tiết nhỏ của bộ sưu tập được rà soát kỹ lưỡng. Lan Anh tranh thủ chút thời gian cuối để là lượt lại các nếp vải, chỉnh sửa phụ kiện và kiểm tra tổng thể trang phục trước khi người mẫu bước ra trình diễn.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Thị Trà My cho biết cô thực hiện bộ sưu tập Khúc tháng chín trong vòng 4 tháng, lấy cảm hứng từ mùa lúa chín miền Bắc Việt Nam. “Em mong muốn thể hiện vẻ đẹp của sự no ấm, trù phú và thịnh vượng của con người thông qua ngôn ngữ thời trang”, My nói.
Trà My cho hay cô đã vẽ khoảng 15 bản phác thảo, sau đó chọn ra 5 mẫu tốt nhất để trình giáo viên hướng dẫn. Tuy nhiên, công đoạn khó nhất với nữ sinh là xử lý bề mặt vải, làm sao để toát lên được hồn cốt, văn hóa và thông điệp mà mình muốn gửi gắm. Chi phí thực hiện đồ án của My khoảng 60-70 triệu đồng, dùng cho mua nguyên liệu, phụ kiện, thuê người mẫu trình diễn…
Trong khi đó, bộ sưu tập Nhớ của sinh viên Phạm Thị Khánh Linh (mặc áo dài) lên tới hơn 100 triệu đồng. Ý tưởng cho đồ án được nữ sinh "thai nghén" từ năm thứ 4 và dành toàn bộ thời gian hè để suy nghĩ, chỉnh sửa và phát triển thêm. Đồ án này sử dụng chất liệu chính là tơ kết hợp lụa, đòi hỏi sự kết hợp của nhiều kỹ thuật như đính kết, thêu, vẽ… "Các chi tiết đính kết không chỉ để trang trí mà còn mang thông điệp mà nhà thiết kế muốn gửi gắm", Linh chia sẻ.
Sau khi hoàn thiện sản phẩm, các sinh viên sẽ thực hiện chụp lookbook và quay TVC quảng bá cho bộ sưu tập. Đây là bước giúp các nhà thiết kế trẻ giới thiệu ý tưởng và tinh thần sáng tạo của mình, đồng thời tạo thêm tư liệu quan trọng cho hồ sơ nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
ThS Nguyễn Trí Dũng, Phó trưởng Khoa Thiết kế mỹ thuật, kiêm Trưởng ngành Thiết kế thời trang (Đại học Kiến trúc Hà Nội), cho biết năm nay có khoảng 100 sinh viên thực hiện bảo vệ tốt nghiệp, đông nhất từ trước tới nay. Mỗi sinh viên sẽ thực hiện một bộ sưu tập với tối thiểu 5 bộ trang phục. “Tổng cộng có hơn 500 bộ trang phục khác nhau được ra mắt trong kỳ bảo vệ này”, thầy Dũng chia sẻ.
Sinh viên được tự do lựa chọn chủ đề theo sở trường, ý thích cá nhân và xu thế phát triển của thời đại. Theo thầy Dũng, các tác phẩm trải dài từ cảm hứng văn hóa truyền thống đến những ý tưởng đương đại mang tính thời đại. Nhà trường khuyến khích các chủ đề gắn liền với cuộc sống và sự thay đổi của xã hội để tạo ra những cảm xúc chân thực nhất trong thiết kế.
Trong suốt buổi bảo vệ, hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp đã đưa ra những nhận xét và góp ý mang tính định hướng, giúp các sinh viên nhìn lại và hoàn thiện hơn tư duy thiết kế, cách phát triển ý tưởng cũng như khả năng kết nối sáng tạo với thực tiễn của thị trường thời trang. “Hội đồng chấm thi đánh giá cao sự đầu tư mạnh mẽ từ phom dáng, chất liệu đến kỹ thuật trang trí của các sản phẩm”, thầy Dũng nhận xét.
Những bộ sưu tập xuất sắc sau kỳ bảo vệ sẽ tiếp tục được nhà trường lựa chọn để tham gia các show diễn thời trang lớn tại Hà Nội hoặc các chương trình mang quy mô toàn quốc, tạo bước đệm nghề nghiệp cho sinh viên.
Theo ThS Nguyễn Trí Dũng, chương trình đào tạo ngành Thiết kế thời trang kéo dài 4,5 năm, chú trọng vào kỹ năng thực hành ngay từ năm đầu tiên. Sinh viên được tiếp cận sớm với các thiết bị công nghệ, kỹ thuật may cơ bản trước khi bước vào các học phần chuyên sâu như nguyên lý sáng tác, thiết kế dập và công nghệ may.
Chi phí thực hiện đồ án tốt nghiệp khá lớn, song sinh viên nhận được sự hỗ trợ từ nhiều phía. Các em được sử dụng hệ thống máy móc, nhà xưởng hiện đại ngay tại trường để thực hiện đồ án. Điều này giúp sinh viên trao đổi và nhận hướng dẫn trực tiếp từ giảng viên trong quá trình thực hiện sản phẩm.
Một số đơn vị cũng tài trợ nguyên phụ liệu như vải, chỉ may... cho sinh viên. Ngoài ra, thông qua các học phần thực tập và làm đồ án tại doanh nghiệp trước đó, sinh viên đã có trải nghiệm thực tế như một nhà thiết kế chuyên nghiệp, giúp họ vững vàng hơn khi làm đồ án tốt nghiệp.
