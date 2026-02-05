Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mai anh đào nở rộ, trường học Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm

  • Thứ năm, 5/2/2026 15:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Những ngày đầu năm, khuôn viên một số trường học tại Đà Lạt bước vào mùa đẹp nhất trong năm khi hàng mai anh đào đồng loạt nở rộ.

mai anh dao anh 1

Những ngày đầu năm, giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của cao nguyên, nhiều ngôi trường ở Đà Lạt (Lâm Đồng) khoác lên mình vẻ đẹp rất khác. Những hàng mai anh đào đồng loạt bung nở, nhuộm hồng không gian học đường. Ảnh: Đại học Đà Lạt.

mai anh dao anh 2

Tại nhiều trường học ở trung tâm và vùng ven Đà Lạt, sắc hồng của mai anh đào phủ kín khuôn viên. Ảnh: Đại học Đà Lạt.
mai anh dao anh 3

Những cây mai anh đào được trồng từ nhiều năm trước, giờ đây đã khoe sắc thắm nhờ khí hậu ôn đới và thổ nhưỡng phù hợp. Người dân địa phương nhận xét mai anh đào năm nay bung nở dày, đồng loạt, sắc hồng rực rỡ hơn nhiều mùa trước. Ảnh: THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt.

mai anh dao anh 4mai anh dao anh 5

Sắc hồng nhẹ nhàng, tinh khôi của mai anh đào từ lâu đã trở thành một nét rất riêng của Đại học Đà Lạt mỗi độ xuân về. Dịp này, nhà trường mở cửa miễn phí cho du khách vào tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Đại học Đà Lạt.

mai anh dao anh 6mai anh dao anh 7

Các sinh viên của Đại học Đà Lạt tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc dưới tán hoa đang vào độ đẹp nhất. Ảnh: Đại học Đà Lạt.

mai anh dao anh 8mai anh dao anh 9

Tán mai anh đào tạo trường Cao đẳng Đà Lạt. Ảnh: Cao đẳng Đà Lạt.

mai anh dao anh 10

Mai anh đào (tên khoa học Prunus cerasoides), từ lâu được xem là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Hoa bắt đầu bung nở trên cao nguyên Lâm Viên vào tháng 1-2 hàng năm, báo hiệu mùa xuân về. Những bông hoa mỏng manh đượm sắc hồng mang đến nét đẹp thơ mộng cho xứ sở nghìn hoa. Ảnh: Đại học Đà Lạt.
mai anh dao anh 11mai anh dao anh 12mai anh dao anh 13mai anh dao anh 14

Mai anh đào thuộc loài thân gỗ, có thể cao đến 30 m trong điều kiện thuận lợi. Thân cây to, cao, giống cây đào ở vùng núi miền Bắc nhưng hoa có 5 cánh và nhụy gần giống hoa mai ở miền nam. Chu kỳ mai anh đào thường kéo dài khoảng 6-8 tuần từ khi nở lác đác đến khi rụng hết. Ảnh: Đại học Đà Lạt.

mai anh đào Đà Lạt Tết hoa đào xuân nghỉ Tết

