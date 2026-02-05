Mai anh đào nở rộ, trường học Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm

Những ngày đầu năm, giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của cao nguyên, nhiều ngôi trường ở Đà Lạt (Lâm Đồng) khoác lên mình vẻ đẹp rất khác. Những hàng mai anh đào đồng loạt bung nở, nhuộm hồng không gian học đường. Ảnh: Đại học Đà Lạt.

Tại nhiều trường học ở trung tâm và vùng ven Đà Lạt, sắc hồng của mai anh đào phủ kín khuôn viên. Ảnh: Đại học Đà Lạt.

Những cây mai anh đào được trồng từ nhiều năm trước, giờ đây đã khoe sắc thắm nhờ khí hậu ôn đới và thổ nhưỡng phù hợp. Người dân địa phương nhận xét mai anh đào năm nay bung nở dày, đồng loạt, sắc hồng rực rỡ hơn nhiều mùa trước. Ảnh: THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt.

Sắc hồng nhẹ nhàng, tinh khôi của mai anh đào từ lâu đã trở thành một nét rất riêng của Đại học Đà Lạt mỗi độ xuân về. Dịp này, nhà trường mở cửa miễn phí cho du khách vào tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Đại học Đà Lạt.

Các sinh viên của Đại học Đà Lạt tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc dưới tán hoa đang vào độ đẹp nhất. Ảnh: Đại học Đà Lạt.

Mai anh đào (tên khoa học Prunus cerasoides), từ lâu được xem là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Hoa bắt đầu bung nở trên cao nguyên Lâm Viên vào tháng 1-2 hàng năm, báo hiệu mùa xuân về. Những bông hoa mỏng manh đượm sắc hồng mang đến nét đẹp thơ mộng cho xứ sở nghìn hoa. Ảnh: Đại học Đà Lạt.

Mai anh đào thuộc loài thân gỗ, có thể cao đến 30 m trong điều kiện thuận lợi. Thân cây to, cao, giống cây đào ở vùng núi miền Bắc nhưng hoa có 5 cánh và nhụy gần giống hoa mai ở miền nam. Chu kỳ mai anh đào thường kéo dài khoảng 6-8 tuần từ khi nở lác đác đến khi rụng hết. Ảnh: Đại học Đà Lạt.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.