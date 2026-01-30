5 quốc gia 'thống trị' diện tích Trái Đất

Với tổng diện tích 17.098.242 km2, Liên bang Nga áp đảo trong danh sách các quốc gia có lãnh thổ lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 11,5% diện tích đất có thể sinh sống trên Trái Đất. Đây là một quốc gia liên lục địa, trải dài từ Đông Âu đến Bắc Á và đi qua ít nhất 11 múi giờ. Nếu so sánh, lãnh thổ Nga rộng gấp 26 lần Pháp, nhưng dân số chỉ nhiều hơn khoảng 3 lần. Điều này cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa quy mô diện tích và mật độ dân cư. Ảnh: Legion Media.

Lãnh thổ nước Nga trải dài với cấu trúc địa lý phong phú: Rừng lá kim bao phủ phần lớn Siberia, các thảo nguyên mênh mông và dãy Ural - ranh giới tự nhiên giữa châu Á và châu Âu. Quốc gia này cũng có đường bờ biển dài, tiếp giáp Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và biển Baltic. Khoảng cách di chuyển từ thủ đô Moscow đến thành phố Vladivostok bên bờ Thái Bình Dương lên tới hơn 9.000 km. Ảnh: Reuters.

Canada đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, với tổng diện tích 9.984.670 km2. Lãnh thổ quốc gia này trải dài liên tục từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương và kéo lên phía bắc đến tận Bắc Băng Dương. Ảnh: Reuters.

Canada sở hữu hệ thống vườn quốc gia quy mô lớn và đa dạng, nằm trong nhóm đẹp nhất thế giới. Địa hình Canada đặc trưng bởi những dải rừng phương bắc rộng lớn, hơn 2 triệu hồ nước lớn nhỏ, dãy núi Rocky hùng vĩ và vùng lãnh nguyên Bắc Cực. Dọc theo trục đô thị từ Vancouver đến Toronto, qua Montreal và Ottawa, quốc gia này thể hiện rõ sự chuyển tiếp giữa các vùng địa lý và cảnh quan. Ảnh: Reuters.

Xếp thứ ba là Mỹ với diện tích 9.833.517 km2, chiếm khoảng 6,4% diện tích bề mặt có thể sinh sống của Trái Đất. Lãnh thổ của siêu cường này kéo từ bờ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương, bao gồm 48 bang lục địa, bang Alaska ở phía tây bắc Canada và quần đảo Hawaii giữa lòng Thái Bình Dương. Trong quá khứ, quốc gia này từng là thuộc địa của người Anh cho đến khi cuộc chiến tranh giành độc lập nổ ra. Nước Mỹ tuyên bố độc lập vào năm 1776, nhanh chóng vươn lên trở thành cường quốc số một trong thế giới tư bản. Ảnh: Reuters.

Những đô thị biểu tượng như New York, Los Angeles, Chicago và thủ đô Washington D.C. tồn tại song song cùng 63 vườn quốc gia. Lãnh thổ rộng lớn đi kèm với đa dạng địa lý: Dãy Appalachian cổ kính ở phía đông, dãy Rocky hùng vĩ ở phía tây, những cánh đồng nông nghiệp ở Trung Tây, sa mạc khô cằn vùng Tây Nam, đầm lầy Louisiana và các khu rừng mưa nguyên sinh tại Alaska. Ảnh: Unsplash.

Theo số liệu của World Atlas, Trung Quốc là quốc gia có diện tích tự nhiên lớn thứ 4 trên thế giới với hơn 9.596.960 km2. Đây cũng chính là quốc gia có dân số đông thứ hai thế giới hiện nay, với hơn 1,4 tỷ người, xếp sau Ấn Độ kể từ năm 2023. Ảnh: Reuters.

Lãnh thổ Trung Quốc trải dài trên nhiều vĩ độ và địa hình, từ cao nguyên Tây Tạng ở phía tây, các sa mạc rộng lớn như Gobi và Taklamakan, kỳ quan Vạn Lý Trường Thành hơn 20.000 km, đến những đồng bằng trù phú và các siêu đô thị ven biển phía đông. Hệ thống hành chính gồm các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và các đặc khu như Hong Kong, Ma Cao... Ảnh: Shutterstock.

Brazil có tổng diện tích lên tới 8.511.965 km2, chiếm tới một nửa diện tích Nam Mỹ và xếp thứ năm trên thế giới. Không chỉ thống trị về mặt địa lý, quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha này còn là đầu tàu kinh tế của lục địa với hệ thống hạ tầng và nền công nghiệp phát triển. Biểu tượng của Brazil chính là công trình tượng Chúa cứu thế (Cristo Redentor), được xây dựng trên đỉnh núi Corcovado. Bất cứ ai hành hương tới thành phố Rio de Janero từ mọi hướng đều có thể ngắm nhìn biểu tượng này từ xa. Ảnh: Reuters.

Brazil có Amazon - lá phổi xanh của hành tinh - bao phủ gần 60% diện tích đất nước. Ngoài ra, quốc gia này còn có vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới Pantanal, thác Iguazu hùng vĩ và hơn 7.000 km bờ biển trải dài dọc Đại Tây Dương. Ảnh: Reuters.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.