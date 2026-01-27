Giáo sư toán học nổi tiếng Việt Nam gia nhập đại học số 1 châu Á

GS Vũ Hà Văn là một trong những nhà toán học Việt Nam nổi tiếng thế giới. Ông vừa gia nhập Đại học Hong Kong sau nhiều năm làm việc tại Đại học Yale (Mỹ).

Giáo sư Vũ Hà Văn. Ảnh: HKU.

Thông tin mới được công bố trên trang web chính thức của khoa Khoa học, Đại học Hong Kong (HKU). Theo bảng xếp hạng đại học châu Á 2026 của QS, ngôi trường này hiện xếp vị trí số 1.

GS Vũ Hà Văn sinh năm 1970 tại Hà Nội, quê Nam Định (cũ), là con trai của nhà thơ Vũ Quần Phương và dược sĩ Đào Thị Hường. Ông từng là học sinh chuyên Toán, trường THPT chuyên Chu Văn An và chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Ban đầu, ông học khoa Điện tử, nhưng sau 1,5 năm thì chuyển sang Toán ở Đại học Eötvös Loránd (Hungary) và tốt nghiệp cử nhân năm 1994. Bốn năm sau, ông lấy bằng tiến sĩ Toán của Đại học Yale, dưới sự hướng dẫn của GS László Lovász.

Hoàn thành nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu cấp cao (IAS) Princeton và Ban Nghiên cứu của Microsoft, từ năm 2001 đến 2005, ông làm việc ở Đại học California tại San Diego (Mỹ) với vai trò phụ tá giáo sư, phó giáo sư rồi giáo sư.

Từ mùa thu năm 2005, Vũ Hà Văn trở thành giáo sư Toán học tại Đại học Rutgers, sau đó trở thành giáo sư giảng dạy tại Đại học Yale từ năm 2011. Nhà toán học nổi tiếng cũng là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Paris 6 (Pháp) năm 2006 và Đại học Quốc gia Singapore (NUS) năm 2017-2018.

Đại học Hong Kong giới thiệu giáo sư Vũ Hà Văn được quốc tế công nhận vì đã giải quyết được nhiều bài toán mang tính cột mốc trong toán học, bao gồm bài toán Erdős-Folkman trong lý thuyết số với Endre Szemerédi, giả thuyết Shamir trong lý thuyết đồ thị ngẫu nhiên với Anders Johansson và Jeff Kahn.

Ông từng hợp tác cùng Terence Tao - nhà toán học đạt giải Fields - chứng minh giả thuyết luật hình tròn (circular law conjecture) và định lý bốn mô-men (four-moment theorem). Đây là những cột mốc quan trọng trong lý thuyết ma trận ngẫu nhiên.

Theo Đại học Hong Kong, lý thuyết ma trận ngẫu nhiên mà GS Vũ Hà Văn theo đuổi đóng vai trò xương sống cho nhiều lĩnh vực khoa học vật lý lượng tử, các hệ thống phức tạp và trí tuệ nhân tạo. Đây là công cụ thiết yếu để mô hình hóa các hành vi lượng tử, phân tích dữ liệu khổng lồ (big data) và đánh giá tính ổn định của các thuật toán phức tạp. Những nghiên cứu của ông góp phần trực tiếp vào việc xây dựng khung lý thuyết cho các tính toán này.

GS Vũ Hà Văn được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như giải thưởng George Pólya (2008) của Hiệp hội Toán học Ứng dụng và Công nghiệp Mỹ, giải thưởng Delbert Ray Fulkerson (2012) của Hiệp hội Toán học và Hiệp hội Tối ưu hóa Toán học Mỹ. Năm 2014, ông được mời trình bày tham luận tại Đại hội Toán học Quốc tế (ICM) - sự ghi nhận cao nhất trong cộng đồng toán học toàn cầu.

GS Vũ Hà Văn đồng hành cùng Tập đoàn Vingroup từ năm 2018. Dù gia nhập Đại học Hong Kong, ở Việt Nam, ông vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khoa học của viện nghiên cứu VinBigdata và quỹ hỗ trợ nghiên cứu VinIF trực thuộc trường Đại học VinUni.