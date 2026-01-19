11 quốc gia châu Á đón Tết Nguyên đán

|
Theo Truyện bánh chưng trong sách "Lĩnh Nam Chích Quái", tục đón Tết Nguyên đán của người Việt bắt đầu từ việc kính nhớ tổ tiên thời họ Hồng Bàng. Dưới góc nhìn khác, Tết là kỳ nghỉ dài ngày, sau khi thu hoạch mùa màng, của những người sống trong nền văn minh lúa nước. Việc kính nhớ tổ tiên và kỳ nghỉ dài ngày khởi đi từ chữ hiếu, chữ ân đến chữ lễ, chữ lạc để thành phong tục ngày Tết. Ảnh: Linh Huỳnh.
Tết Nguyên Đán tại Việt Nam là dịp người lao động, học sinh được nghỉ dài nhất trong năm. Ngoài bữa cơm với các món ăn truyền thống trong ngày đầu năm mới, lì xì cho trẻ em, chúc Tết người thân, bạn bè, theo sách Đất lề quê thói, vào ngày mùng một Tết Nguyên đán, người Việt ở miền Bắc thường kiêng kỵ quét nhà vì sợ mất tài lộc. Ngoài ra, trong ngày đầu năm, người Việt thường có thói quen đi chùa để cầu tài lộc, bình an. Tại đây, nhiều người sẽ mua muối theo quan niệm "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" nhằm lấy may cho cả năm. Ảnh: Quỳnh Danh.
Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất của Trung Quốc, kéo dài 15 ngày và bắt đầu từ ngày trăng non trong khoảng 21/1-20/2 theo lịch dương. Giống như Việt Nam, trong ngày đầu năm mới, người dân Trung Quốc cũng có những phong tục độc đáo như lì xì, đi lễ chùa đầu năm, chúc Tết nhau. Đầu năm, người dân nước này ăn các món truyền thống như cá hấp, bánh thịnh vượng, bánh tổ, mì trường thọ, biểu tượng cho tài lộc, may mắn và những nguyện cầu năm mới. Ảnh: Reuters.
Tết Nguyên đán ở Singapore không phải là lễ hội bản địa, mà có nguồn gốc từ cộng đồng người Hoa di cư, gắn chặt với lịch sử hình thành quốc gia này. Trải qua thời gian, Tết Nguyên đán không chỉ là lễ hội lớn nhất của người Hoa, mà còn được nhà nước công nhận là ngày nghỉ chính thức, trở thành sự kiện văn hóa mang tính quốc gia, phản ánh bản sắc đa sắc tộc của xã hội Singapore. Ảnh: Reuters.
Theo Asia Society, phải đến năm 2012, Philippines mới chính thức công nhận Tết âm lịch là một ngày lễ lớn trong năm. Giống như truyền thống mừng năm mới ở nhiều quốc gia khác, người Philippines cũng thăm hỏi, chúc Tết người lớn tuổi trong gia đình, dòng họ. Các thành viên thường bên nhau trong bữa tối đoàn tụ đêm giao thừa. Trong ngày đầu năm, những thành viên nhỏ tuổi trong gia đình sẽ được người lớn tặng tiền mừng tuổi, đựng trong angpao. Tiền angpao cũng không được tiêu ngay mà phải để dành, cho đến khi thực sự cần dùng đến. Ảnh: Reuters.
Tết cổ truyền của Bhutan được gọi là Losar, kéo dài trong 15 ngày, diễn ra gần hoặc trùng với Tết Nguyên đán của Việt Nam. Người dân Bhutan coi Losar là ngày lễ quan trọng bậc nhất trong năm và 3 ngày đầu tiên trong năm mới là quãng thời gian ý nghĩa nhất. Trong ngày đầu tiên của năm mới, người dân Bhutan dậy sớm, tắm và diện trang phục mới, dâng sữa, bơ, gạo, lá xanh và các vật dụng khác lên bàn thờ của mỗi nhà và ăn sáng ngay khi mặt trời mọc. Họ cũng thanh tẩy nhà cửa bằng cách đốt hương bách xù và sau đó thắp đèn bơ để xua đuổi tà ma. Ảnh: WCSA World.
Thái Lan có tới ba dịp đón năm mới khác nhau. Songkran là lễ hội té nước sôi động mừng năm mới của người Thái, diễn ra vào tháng 4. Người dân cũng đón năm mới Dương lịch vào ngày 1/1 hàng năm. Bên cạnh đó, giống như nhiều quốc gia châu Á có cộng đồng người Hoa đông đảo, Thái Lan cũng duy trì truyền thống đón Tết Nguyên đán. Ảnh: Reuters.
Tết Nguyên đán của Mông Cổ, gọi là Tsagaan Sar, diễn ra vào ngày trăng non đầu tiên sau Đông chí, thường rơi vào tháng 1 hoặc tháng 2 dương lịch. Đêm giao thừa, gọi là Bituun, là thời điểm chuẩn bị với các nghi thức dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và bày mâm cỗ thịnh soạn. Vào ngày đầu tiên, các thành viên trẻ tuổi trong gia đình đến thăm người lớn tuổi, chào hỏi và tặng khadag (khăn choàng nghi lễ) như một dấu hiệu của sự kính trọng. Bàn ăn được bày biện đầy ắp các món ăn truyền thống, bao gồm airag (sữa ngựa lên men) và các sản phẩm khác nhau từ sữa. Ảnh: Escapetomongolia.
Malaysia là một quốc gia đa sắc tộc, trong đó có một cộng đồng lớn người gốc Hoa. Do vậy, cộng đồng người Hoa tại Malaysia đón Tết Âm lịch với nhiều hoạt động náo nhiệt như trang trí màu đỏ để cầu chúc an vui, phúc lộc; biểu diễn múa lân sư rồng và trao lì xì may mắn. Theo phong tục ngày tết của người Malaysia, khách đến thăm nhà vào những ngày đầu năm sẽ được tiếp đãi bằng nhiều món ăn ngon, đặc biệt là quýt - loại quả không thể thiếu ngày lễ truyền thống của người dân Malaysia, thể hiện sự đầy đủ, thịnh vượng trong năm mới. Ảnh: Hasnoor Hussain/Reuters.
Theo 90day Korean, Tết Âm lịch (Seollal) là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày mùng 1 âm lịch và kéo dài trong 3 ngày. Ngày đầu năm mới, các thành viên trong gia đình tụ họp, mặc Hanbok và thực hiện nghi lễ cúng bái tổ tiên và Sebae truyền thống. Sebae là hành động quỳ và cúi đầu thật sâu cùng với đôi bàn tay úp xuống mặt đất. Nghi thức này dành cho những người trẻ tuổi đối với những người lớn tuổi trong gia đình, đi kèm là lời chúc trong năm mới. Sau khi nhận được một cái cúi chào từ con cháu, những người lớn tuổi hơn sẽ nói điều gì đó như “Tôi hy vọng bạn sẽ khỏe mạnh trong năm nay” và trao Sebae-don (tương tự lì xì của Việt Nam) được đựng trong túi lụa nhiều màu sắc. Ảnh: Jessicajiu18.
Theo Liberty in North Korea, giống như Hàn Quốc, Tết Nguyên đán ở Triều Tiên cũng được gọi là Seollal. Việc tổ chức Seollal được nhà nước khuyến khích nhằm nhấn mạnh các giá trị văn hóa dân gian truyền thống. Các chương trình lịch sử được phát sóng trên truyền hình, còn chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động mang tính bắt buộc như thả diều hay quay con vụ. Người dân tranh thủ kỳ nghỉ ba ngày hiếm hoi để quây quần bên người thân. Sáng đầu năm, người Triều Tiên sẽ tới viếng tượng hoặc chân dung Kim Il-sung và Kim Jong-il, sau đó chào hỏi các lãnh đạo địa phương rồi mới về thăm hỏi họ hàng, cúng tổ tiên và ăn Tết cùng gia đình. Ảnh: Liberty in North Korea.
Dù là quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất thế giới, Indonesia coi Tết Nguyên đán (còn được gọi là Imlek) là ngày lễ quốc gia. Thực ra, Imlek bị cấm tổ chức ở quốc gia này trong nhiều năm. Mãi đến năm 2002, người Indonesia và người Trung Quốc nhập cư mới được phép ăn mừng ngày lễ này như ngày lễ quốc gia. Hoạt động kỷ niệm tại nơi công cộng được chấp nhận rộng rãi tại quốc gia vạn đảo, với đèn lồng đỏ, diễu hành và những màn biểu diễn đậm màu sắc văn hóa người Hoa tại nhiều thành phố. Ảnh: Tân Hoa Xã.
