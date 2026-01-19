11 quốc gia châu Á đón Tết Nguyên đán

Theo Asia Society, phải đến năm 2012, Philippines mới chính thức công nhận Tết âm lịch là một ngày lễ lớn trong năm. Giống như truyền thống mừng năm mới ở nhiều quốc gia khác, người Philippines cũng thăm hỏi, chúc Tết người lớn tuổi trong gia đình, dòng họ. Các thành viên thường bên nhau trong bữa tối đoàn tụ đêm giao thừa. Trong ngày đầu năm, những thành viên nhỏ tuổi trong gia đình sẽ được người lớn tặng tiền mừng tuổi, đựng trong angpao. Tiền angpao cũng không được tiêu ngay mà phải để dành, cho đến khi thực sự cần dùng đến. Ảnh: Reuters.