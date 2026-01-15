Một trường đại học tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng

|
Sinh viên Đại học Ngoại thương (cơ sở II tại TP.HCM) nhận học bổng khuyến khích học tập dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: FBNT.
Trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khoảng 15.000-16.000 sinh viên chính quy của Đại học Ngoại thương được nhà trường lì xì, mỗi em 100.000 đồng. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của sinh viên, thông qua lớp trưởng các lớp.
Đại diện Đại học Ngoại thương cho biết theo tính toán, khoản tiền lì xì cho sinh viên dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng, nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường.
Ngoài ra, khoảng 200 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập cũng sẽ được nhà trường dành tặng học bổng khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/suất. Những suất học bổng không chỉ ghi nhận kết quả học tập mà còn là sự trân trọng đối với tinh thần nỗ lực, ý chí vươn lên và sự bền bỉ của các em trong suốt quá trình học tập và rèn luyện.
Như vậy, mùa Tết năm nay, Đại học Ngoại thương dành 2 tỷ đồng để chia sẻ, động viên người học. Sinh viên sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong 3 tuần, kéo dài từ ngày 9/2 (tức 22/12 âm lịch) đến hết ngày 1/3 (tức 13/1 âm lịch).
|
Đồ họa: An Khả.
