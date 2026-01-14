Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh các tỉnh, thành phía Nam

Nhiều tỉnh, thành phía Nam vừa công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dành cho học sinh. Thời gian nghỉ tại các địa phương có sự khác nhau, dao động 11-12 ngày.

Học sinh TP.HCM trong lễ hội xuân 2025.

TP.HCM: Nghỉ Tết 11 ngày

UBND TP.HCM đã có thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với ngành giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở GD&ĐT, thống nhất thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là từ ngày 12/2 (tức 25 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng).

Ngoài thời gian nghỉ Tết nêu trên, căn cứ quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với các cấp học, Sở GD&ĐT TP.HCM giao thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của đơn vị, bảo đảm thực hiện đủ 35 tuần thực dạy, kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Tùy theo tình hình thực tế, thủ trưởng đơn vị có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và giáo viên, song tổng thời gian nghỉ không vượt quá 2 tuần (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật). Việc điều chỉnh phải bảo đảm tiến độ, chất lượng giáo dục, đồng thời phù hợp với kế hoạch thời gian năm học chung của thành phố.

Đồng Nai: Học sinh nghỉ Tết 12 ngày

Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cũng vừa công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 chính thức đối với học sinh, giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Theo thông báo, học sinh nghỉ Tết từ ngày 11/2 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật, ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Như vậy, học sinh được nghỉ Tết 12 ngày.

Đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai, thời gian nghỉ Tết được thực hiện từ ngày 16/2 đến hết ngày 20/2.

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Bình Phước và Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai hiện có quy mô hơn 1 triệu học sinh ở các bậc học, từ mầm non đến trung học phổ thông.

Tây Ninh: Nghỉ Tết 12 ngày

Tại Tây Ninh, địa phương này cũng bố trí cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 12 ngày, từ ngày 11/2 đến hết ngày 22/2.

Ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh cho biết việc bố trí lịch nghỉ Tết được thực hiện phù hợp với kế hoạch năm học, đồng thời tạo điều kiện để học sinh, giáo viên có thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình trong dịp Tết cổ truyền.