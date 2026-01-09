Một trường ở TP.HCM cho sinh viên ở nhà đón Tết Nguyên đán gần 2 tháng

|
Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.
Đại học Luật TP.HCM cho biết sẽ triển khai học trực tuyến vào đầu học kỳ 2 để sinh viên thuận lợi đón Tết Nguyên Đán năm học 2025-2026.
Cụ thể, từ 19/1 đến hết ngày 5/3, Đại học Luật TP.HCM tổ chức giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến thông qua cổng đào tạo E-learning của trường và phần mềm Zoom.
Khoảng thời gian này kéo dài 46 ngày, tính trọn từ ngày bắt đầu học kỳ đến trước khi sinh viên quay lại trường.
Nhà trường nêu rằng bố trí lịch học trực tuyến liên tục trong hơn 1,5 tháng giúp sinh viên, đặc biệt là những sinh viên ở tỉnh xa, không phải di chuyển nhiều lần trong giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, Đại học Luật TP.HCM đã thông báo kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ của sinh viên kéo dài trong 4 tuần, bắt đầu từ 31/1 đến hết ngày 1/3, thời gian đi học lại là 2/3. Như vậy, ngoại trừ 4 tuần nghỉ Tết, sinh viên sẽ có khoảng 2 tuần học online theo bố trí của nhà trường.
Để việc học trực tuyến diễn ra đồng bộ, Phòng Đào tạo Đại học Luật TP.HCM lưu ý sinh viên cần cài đặt phần mềm Zoom, xem kỹ hướng dẫn học tập trực tuyến và đăng nhập hệ thống đúng lịch học đã được công bố. Trong quá trình học, sinh viên có thể phản ánh về chất lượng học liệu và chất lượng giảng dạy trực tuyến thông qua Phòng Đào tạo Đại học để kịp thời được hỗ trợ.
Trước thềm Tết Nguyên đán, không riêng Đại học Luật TP.HCM, nhiều trường đại học khác cũng đã công bố lịch nghỉ Tết cho sinh viên, cụ thể như sau.
|STT
|Trường
|Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026
|Số ngày nghỉ
|1
|Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
|1/2-1/3/2026
|30 ngày
|2
|Đại học Nông lâm TP.HCM
|2/2-1/3/2026
|28 ngày
|3
|Đại học Công thương TP.HCM
|9/2-8/3/2026
|28 ngày
|4
|Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|5
|Đại học Kinh tế Quốc Dân
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|6
|Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|7
|Học viện Ngân hàng
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|8
|Đại học Gia Định
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|9
|Đại học Mở TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|10
|Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|11
|Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|12
|Đại học Ngân hàng TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|13
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|14
|Đại học Kiến trúc TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|15
|Học viện Hàng không Việt Nam
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|16
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|17
|Đại học Đại Nam
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|18
|Đại học CMC
|11/2-24/2/2026
|14 ngày
|19
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|20
|Đại học Hùng Vương
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|21
|Đại học Tài chính - Marketing
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|22
|Đại học Nha Trang
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|23
|Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|24
|Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|25
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|26
|Đại học Hoa Sen
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|27
|Đại học Công nghiệp TP.HCM
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|28
|Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|29
|Đại học Y Dược TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|30
|Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|31
|Đại học Quy Nhơn
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|32
|Đại học Xây dựng Hà Nội
|16/2-1/3/2026
|14 ngày
|33
|Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|34
|Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|35
|Đại học Duy Tân
|9/2-25/2/2026
|17 ngày
|36
|Đại học Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|37
|Đại học Mỏ - Địa chất
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|38
|Đại học Mở Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|39
|Đại học Thương Mại
|10/2-23/2/2026
|14 ngày
|40
|Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|41
|Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|42
|Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|43
|Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|44
|Đại học Văn Hiến
|11/2-24/2/2026
|14 ngày
|45
|Đại học Thủy lợi
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|46
|Đại học Quốc tế Sài Gòn
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|47
|Đại học Sài Gòn
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|48
|Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)
|9/2-1/3/2036
|21 ngày
|49
|Đại học Sư phạm Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|50
|Đại học Thăng Long
|12/2-25/2/2026
|14 ngày
|51
|Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|52
|Đại học Tôn Đức Thắng
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|53
|Đại học Quốc tế Hồng Bàng
|16/2-28/2/2026
|13 ngày
|54
|Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|55
|Đại học Văn Lang
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|56
|Đại học Đà Nẵng
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|57
|Đại học Đồng Nai
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.
Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.