Một trường ở TP.HCM cho sinh viên ở nhà đón Tết Nguyên đán gần 2 tháng

  • Thứ sáu, 9/1/2026 17:52 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đón Tết cùng gia đình và giảm áp lực đi lại trong mùa cao điểm, trường này cho sinh viên học online trước và sau dịp Tết Nguyên đán.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Đại học Luật TP.HCM cho biết sẽ triển khai học trực tuyến vào đầu học kỳ 2 để sinh viên thuận lợi đón Tết Nguyên Đán năm học 2025-2026.

Cụ thể, từ 19/1 đến hết ngày 5/3, Đại học Luật TP.HCM tổ chức giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến thông qua cổng đào tạo E-learning của trường và phần mềm Zoom.

Khoảng thời gian này kéo dài 46 ngày, tính trọn từ ngày bắt đầu học kỳ đến trước khi sinh viên quay lại trường.

Nhà trường nêu rằng bố trí lịch học trực tuyến liên tục trong hơn 1,5 tháng giúp sinh viên, đặc biệt là những sinh viên ở tỉnh xa, không phải di chuyển nhiều lần trong giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, Đại học Luật TP.HCM đã thông báo kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ của sinh viên kéo dài trong 4 tuần, bắt đầu từ 31/1 đến hết ngày 1/3, thời gian đi học lại là 2/3. Như vậy, ngoại trừ 4 tuần nghỉ Tết, sinh viên sẽ có khoảng 2 tuần học online theo bố trí của nhà trường.

Để việc học trực tuyến diễn ra đồng bộ, Phòng Đào tạo Đại học Luật TP.HCM lưu ý sinh viên cần cài đặt phần mềm Zoom, xem kỹ hướng dẫn học tập trực tuyến và đăng nhập hệ thống đúng lịch học đã được công bố. Trong quá trình học, sinh viên có thể phản ánh về chất lượng học liệu và chất lượng giảng dạy trực tuyến thông qua Phòng Đào tạo Đại học để kịp thời được hỗ trợ.

Trước thềm Tết Nguyên đán, không riêng Đại học Luật TP.HCM, nhiều trường đại học khác cũng đã công bố lịch nghỉ Tết cho sinh viên, cụ thể như sau.

STTTrườngLịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026Số ngày nghỉ
1Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM1/2-1/3/202630 ngày
2Đại học Nông lâm TP.HCM2/2-1/3/202628 ngày
3Đại học Công thương TP.HCM9/2-8/3/202628 ngày
4Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM8/2-1/3/202622 ngày
5Đại học Kinh tế Quốc Dân8/2-1/3/202622 ngày
6Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
7Học viện Ngân hàng9/2-1/3/202621 ngày
8Đại học Gia Định9/2-28/2/202620 ngày
9Đại học Mở TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
10Đại học Sư phạm Hà Nội 29/2-1/3/202621 ngày
11Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-1/3/202621 ngày
12Đại học Ngân hàng TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
13Học viện Phụ nữ Việt Nam9/2-1/3/202621 ngày
14Đại học Kiến trúc TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
15Học viện Hàng không Việt Nam9/2-1/3/202621 ngày
16Đại học Bách khoa Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
17Đại học Đại Nam9/2-22/2/202614 ngày
18Đại học CMC11/2-24/2/202614 ngày
19Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
20Đại học Hùng Vương8/2-1/3/202622 ngày
21Đại học Tài chính - Marketing9/2-22/2/202614 ngày
22Đại học Nha Trang9/2-28/2/202620 ngày
23Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
24Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
25Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
26Đại học Hoa Sen9/2-22/2/202614 ngày
27Đại học Công nghiệp TP.HCM9/2-22/2/202614 ngày
28Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
29Đại học Y Dược TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
30Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-22/2/202614 ngày
31Đại học Quy Nhơn9/2-1/3/202621 ngày
32Đại học Xây dựng Hà Nội16/2-1/3/202614 ngày
33Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)9/2-1/3/202621 ngày
34Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-1/3/202621 ngày
35Đại học Duy Tân9/2-25/2/202617 ngày
36Đại học Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
37Đại học Mỏ - Địa chất9/2-1/3/202621 ngày
38Đại học Mở Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
39Đại học Thương Mại10/2-23/2/202614 ngày
40Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)9/2-22/2/202614 ngày
41Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch9/2-27/2/202619 ngày
42Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp9/2-1/3/202621 ngày
43Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)9/2-22/2/202614 ngày
44Đại học Văn Hiến11/2-24/2/202614 ngày
45Đại học Thủy lợi9/2-22/2/202614 ngày
46Đại học Quốc tế Sài Gòn9/2-28/2/202620 ngày
47Đại học Sài Gòn9/2-28/2/202620 ngày
48Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)9/2-1/3/203621 ngày
49Đại học Sư phạm Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
50Đại học Thăng Long12/2-25/2/202614 ngày
51Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
52Đại học Tôn Đức Thắng9/2-1/3/202621 ngày
53Đại học Quốc tế Hồng Bàng16/2-28/2/202613 ngày
54Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM9/2-22/2/202614 ngày
55Đại học Văn Lang9/2-1/3/202621 ngày
56Đại học Đà Nẵng9/2-22/2/202614 ngày
57Đại học Đồng Nai9/2-1/3/202621 ngày

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

