Một trường ở TP.HCM cho sinh viên ở nhà đón Tết Nguyên đán gần 2 tháng

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đón Tết cùng gia đình và giảm áp lực đi lại trong mùa cao điểm, trường này cho sinh viên học online trước và sau dịp Tết Nguyên đán.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Đại học Luật TP.HCM cho biết sẽ triển khai học trực tuyến vào đầu học kỳ 2 để sinh viên thuận lợi đón Tết Nguyên Đán năm học 2025-2026.

Cụ thể, từ 19/1 đến hết ngày 5/3, Đại học Luật TP.HCM tổ chức giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến thông qua cổng đào tạo E-learning của trường và phần mềm Zoom.

Khoảng thời gian này kéo dài 46 ngày, tính trọn từ ngày bắt đầu học kỳ đến trước khi sinh viên quay lại trường.

Nhà trường nêu rằng bố trí lịch học trực tuyến liên tục trong hơn 1,5 tháng giúp sinh viên, đặc biệt là những sinh viên ở tỉnh xa, không phải di chuyển nhiều lần trong giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, Đại học Luật TP.HCM đã thông báo kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ của sinh viên kéo dài trong 4 tuần, bắt đầu từ 31/1 đến hết ngày 1/3, thời gian đi học lại là 2/3. Như vậy, ngoại trừ 4 tuần nghỉ Tết, sinh viên sẽ có khoảng 2 tuần học online theo bố trí của nhà trường.

Để việc học trực tuyến diễn ra đồng bộ, Phòng Đào tạo Đại học Luật TP.HCM lưu ý sinh viên cần cài đặt phần mềm Zoom, xem kỹ hướng dẫn học tập trực tuyến và đăng nhập hệ thống đúng lịch học đã được công bố. Trong quá trình học, sinh viên có thể phản ánh về chất lượng học liệu và chất lượng giảng dạy trực tuyến thông qua Phòng Đào tạo Đại học để kịp thời được hỗ trợ.

Trước thềm Tết Nguyên đán, không riêng Đại học Luật TP.HCM, nhiều trường đại học khác cũng đã công bố lịch nghỉ Tết cho sinh viên, cụ thể như sau.

STT Trường Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 Số ngày nghỉ 1 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 1/2-1/3/2026 30 ngày 2 Đại học Nông lâm TP.HCM 2/2-1/3/2026 28 ngày 3 Đại học Công thương TP.HCM 9/2-8/3/2026 28 ngày 4 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 8/2-1/3/2026 22 ngày 5 Đại học Kinh tế Quốc Dân 8/2-1/3/2026 22 ngày 6 Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày 7 Học viện Ngân hàng 9/2-1/3/2026 21 ngày 8 Đại học Gia Định 9/2-28/2/2026 20 ngày 9 Đại học Mở TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày 10 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 9/2-1/3/2026 21 ngày 11 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-1/3/2026 21 ngày 12 Đại học Ngân hàng TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày 13 Học viện Phụ nữ Việt Nam 9/2-1/3/2026 21 ngày 14 Đại học Kiến trúc TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày 15 Học viện Hàng không Việt Nam 9/2-1/3/2026 21 ngày 16 Đại học Bách khoa Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 17 Đại học Đại Nam 9/2-22/2/2026 14 ngày 18 Đại học CMC 11/2-24/2/2026 14 ngày 19 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày 20 Đại học Hùng Vương 8/2-1/3/2026 22 ngày 21 Đại học Tài chính - Marketing 9/2-22/2/2026 14 ngày 22 Đại học Nha Trang 9/2-28/2/2026 20 ngày 23 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 24 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 25 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 26 Đại học Hoa Sen 9/2-22/2/2026 14 ngày 27 Đại học Công nghiệp TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày 28 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày 29 Đại học Y Dược TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày 30 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-22/2/2026 14 ngày 31 Đại học Quy Nhơn 9/2-1/3/2026 21 ngày 32 Đại học Xây dựng Hà Nội 16/2-1/3/2026 14 ngày 33 Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) 9/2-1/3/2026 21 ngày 34 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-1/3/2026 21 ngày 35 Đại học Duy Tân 9/2-25/2/2026 17 ngày 36 Đại học Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 37 Đại học Mỏ - Địa chất 9/2-1/3/2026 21 ngày 38 Đại học Mở Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 39 Đại học Thương Mại 10/2-23/2/2026 14 ngày 40 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2/2026 14 ngày 41 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 9/2-27/2/2026 19 ngày 42 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 9/2-1/3/2026 21 ngày 43 Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2/2026 14 ngày 44 Đại học Văn Hiến 11/2-24/2/2026 14 ngày 45 Đại học Thủy lợi 9/2-22/2/2026 14 ngày 46 Đại học Quốc tế Sài Gòn 9/2-28/2/2026 20 ngày 47 Đại học Sài Gòn 9/2-28/2/2026 20 ngày 48 Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2) 9/2-1/3/2036 21 ngày 49 Đại học Sư phạm Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 50 Đại học Thăng Long 12/2-25/2/2026 14 ngày 51 Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 52 Đại học Tôn Đức Thắng 9/2-1/3/2026 21 ngày 53 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 16/2-28/2/2026 13 ngày 54 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày 55 Đại học Văn Lang 9/2-1/3/2026 21 ngày 56 Đại học Đà Nẵng 9/2-22/2/2026 14 ngày 57 Đại học Đồng Nai 9/2-1/3/2026 21 ngày