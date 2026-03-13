Đại học Cần Thơ tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh

Đại học Cần Thơ dự kiến tăng gần 1.400 chỉ tiêu và mở thêm một số ngành, chương trình đào tạo mới.

Đại học Cần Thơ tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Ảnh: CTU.

Mới đây, Phòng Đào tạo của Đại học Cần Thơ cho biết trường dự kiến tuyển khoảng 12.000 chỉ tiêu đào tạo đại học chính quy, tăng gần 1.400 chỉ tiêu so với năm 2025. Số ngành, chương trình đào tạo cũng tăng từ 117 lên 128.

Theo kế hoạch, một số nhóm ngành được tăng chỉ tiêu gồm luật, công nghệ thông tin, kỹ thuật và sư phạm nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, trường dự kiến mở thêm một số ngành mới ở bậc đại học như Khoa học dữ liệu, Công nghệ tài chính, Quản lý xây dựng và chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao (thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông).

Trường cũng triển khai một số chương trình chất lượng cao như Kỹ thuật cơ khí, Bảo vệ thực vật, đồng thời đào tạo chương trình Kỹ sư tài năng theo đề án của Chính phủ về thiết kế vi mạch, bán dẫn.

Về phương thức tuyển sinh, năm 2026, Đại học Cần Thơ cơ bản giữ ổn định như năm trước. Các phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét học bạ THPT và xét điểm kỳ thi V-SAT.

Về tổ hợp xét tuyển đại học chính quy được Đại học Cần Thơ áp dụng trong năm 2026, thí sinh tham khảo tại đường link sau.

Ngoài điều kiện đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thí sinh cần đáp ứng thêm các yêu cầu riêng của từng nhóm ngành theo quy định của nhà trường và Bộ GD&ĐT.

Năm 2025, Đại học Cần Thơ đặt ra mức điểm sàn theo thang điểm 30 cho từng mã xét tuyển. Mức điểm sàn được áp dụng thống nhất giữa các tổ hợp xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên nguyện vọng và dùng chung cho các phương thức.

Trong đó, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải tốt nghiệp THPT, có tổng điểm ba môn theo tổ hợp cộng điểm ưu tiên đạt từ mức điểm sàn trở lên và không có môn nào dưới 1 điểm. Riêng ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất yêu cầu thêm môn năng khiếu đạt từ 5 điểm trở lên, đồng thời phải đạt mức điểm tối thiểu theo quy định đối với hai môn thi THPT còn lại cộng điểm ưu tiên.

Đối với điểm chuẩn, trong năm vừa qua, trường lấy mức trúng tuyển từ 15 đến 28,61 cho tất cả phương thức xét tuyển. Trong đó, dẫn đầu là nhóm ngành sư phạm với điểm chuẩn khoảng 23,3-28,61, cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử. Những ngành có điểm chuẩn 15 rơi vào các lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp, xây dựng.