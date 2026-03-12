Học phí Đại học Sài Gòn cao nhất 212 triệu đồng/khóa

So với khóa tuyển sinh năm 2025, học phí của khóa tuyển sinh năm 2026 tại Đại học Sài Gòn tăng mạnh.

Đại học Sài Gòn. Ảnh: SGU.

Ngày 12/3, Đại học Sài Gòn công bố thông tin tuyển sinh năm 2026 cùng bảng học phí dự kiến đối với các chương trình đào tạo.

Đáng chú ý, học phí năm 2026 của trường tăng khoảng 6-20 triệu đồng. Trong đó, ngành lấy học phí cao nhất là Công nghệ thông tin (chất lượng cao) với mức thu toàn khóa là 212 triệu đồng. Với khóa tuyển sinh năm 2025, học phí của ngành này là 193 triệu đồng/khóa.

Ngoại trừ các ngành đào tạo giáo viên và ngành Địa lý học, Lịch sử, các ngành khác của Đại học Sài Gòn đều có mức thu học phí trên 100 triệu đồng/khóa, ví dụ như Ngôn ngữ Anh chất lượng cao (168 triệu đồng/khóa), Quản trị kinh doanh chất lượng cao và Kế toán chất lượng cao (158 triệu đồng/khóa), Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu (142 triệu đồng/khóa)...

Học phí các ngành cụ thể như sau:

Năm 2026, Đại học Sài Gòn dự kiến tăng gần 400 chỉ tiêu và bổ sung 2 ngành mới là Toán học (50 chỉ tiêu) và Hóa học (30 chỉ tiêu). Thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào trường có thể đăng ký xét tuyển theo 4 phương thức là xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và xét điểm thi V-SAT.

Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực và xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng ANh) được quy đổi thành điểm môn Tiếng Anh để xét tuyển. Các chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ và mức quy đổi cụ thể như sau:

Nhà trường lưu ý thêm chứng chỉ ngoại ngữ phải được cấp trong thời gian không quá 2 năm tính đến ngày 20/6/2026. Mức điểm khuyến khích tối đa được tính theo thang 30 và sẽ không quá 1,5 điểm.

Đối với kỳ thi các môn năng khiếu, Đại học Sài Gòn lưu ý kỳ thi dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành Giáo dục mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật. Thí sinh cần đăng ký trực tuyến trên trang web của trường và tham gia thi trực tiếp tại cơ sở chính (số 273 An Dương Vương, phường Chợ Quán, TP.HCM).

Ngoài ra, thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Mỹ thuật, nếu sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu do trường khác tổ chức, cần nộp bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi các môn năng khiếu về Phòng Đào tạo của Đại học Sài Gòn theo hướng dẫn.