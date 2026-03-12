7 trường học ở TP.HCM sử dụng suất ăn do Sago Food cung cấp

Sở GD&ĐT cho biết sẽ công bố thông tin cụ thể khi có đầy đủ kết quả tổng hợp và kết luận từ cơ quan chức năng.

Thịt bẩn được công ty Sago Food sử dụng để chế biến cơm bán trú cho học sinh.

Chiều 12/3, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, trả lời câu hỏi liên quan vụ công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) cung cấp suất ăn từ thực phẩm không rõ nguồn gốc cho một số trường học trên địa bàn TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đã chỉ đạo các trường dừng hợp tác với doanh nghiệp này và khẩn trương tìm đơn vị cung cấp suất ăn thay thế từ ngày 29/1.

Theo báo cáo của địa phương, 7 cơ sở giáo dục tại phường Chánh Hưng từng sử dụng suất ăn của Sago Food, gồm: THCS Dương Bá Trạc, THCS Khánh Bình, Mầm non Việt Nhi, Mầm non Bình Minh, Tiểu học Rạch Ông, Tiểu học Trần Danh Lâm và THCS Lý Thánh Tông.

Sở GD&ĐT TP.HCM đang tổng hợp báo cáo cập nhật từ từng cơ sở giáo dục theo biểu mẫu quy định, đồng thời phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và chính quyền địa phương theo dõi, giám sát quá trình khắc phục tại các đơn vị.

Việc kiểm tra, xử lý đối với đơn vị cung cấp suất ăn đang được cơ quan chuyên ngành an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định pháp luật.

Song song đó, ngành giáo dục TP.HCM đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn bữa ăn học đường. Trong đó, các cơ sở giáo dục được yêu cầu siết chặt khâu lựa chọn và quản lý đơn vị cung cấp suất ăn bán trú, đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc thực phẩm rõ ràng cũng như điều kiện vận chuyển, bảo quản theo quy định.

Các trường cũng phải thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và giám sát toàn bộ quy trình tiếp nhận, chế biến, phục vụ suất ăn tại trường.

Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường, bao gồm các đợt kiểm tra đột xuất đối với bữa ăn bán trú, đặc biệt tại những cơ sở có bếp ăn tập thể hoặc sử dụng suất ăn công nghiệp.

"Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và các cơ quan liên quan để tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động cung cấp suất ăn trong trường học, nhằm đảm bảo môi trường học đường an toàn, lành mạnh cho học sinh", đại diện sở thông tin.

Trước đó, Sago Food bị phản ánh sử dụng thịt không rõ nguồn gốc, dấu hiệu bất thường trong hoạt động cung cấp suất ăn cho học sinh tại TP.HCM.

Đoạn phóng sự ghi nhận hình ảnh thịt quá hạn, có dấu hiệu hư hỏng vẫn được sơ chế, chế biến để đưa vào bữa ăn học đường. Thậm chí, nhân viên xuất hiện trong phóng sự còn tự tin khẳng định rằng "thịt quá hạn vẫn sử dụng được, không thối là được".

Ngay sau khi vụ việc được đăng tải, nhiều trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM thông báo tạm dừng bán trú nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh trong thời gian chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Một số trường thậm chí chủ động chấm dứt hợp đồng và tìm đơn vị cung cấp suất ăn mới để tránh ảnh hưởng đến hoạt động bán trú của trẻ.