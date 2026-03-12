Học sinh lớp 7 bị bạn dùng bút bi đâm chi chít vào đùi

Do tranh chấp chỗ ngồi trên lớp, một học sinh lớp 7 trường THCS Mậu A (xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) đã dùng bút bi đâm nhiều lần vào đùi bạn trong hai ngày liên tiếp.

Chi chít vết đâm trên đùi học sinh T. Ảnh: NDCC.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một học sinh có nhiều vết đâm trên đùi, chảy máu, được cho là xảy ra tại trường THCS Mậu A (xã Mậu A, tỉnh Lào Cai).

Theo báo cáo của trường THCS Mậu A gửi Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai và UBND xã Mậu A, sự việc xảy ra ngày 9/3 tại lớp 7G.

Hai học sinh liên quan gồm em P.M.T (SN 2011, trú thôn Ga Nhâm, xã Mậu A) và em N.T.H.L (SN 2013, trú thôn An Hòa, xã Mậu A).

Theo nhà trường, nguyên nhân được xác định do tranh chấp vị trí chỗ ngồi trên cùng bàn học. Trong lúc mâu thuẫn, học sinh L. đã dùng bút bi đâm nhiều lần vào đùi bạn T. Do T. không kêu đau và không báo với giáo viên nên L. tiếp tục thực hiện hành vi này thêm một số lần.

Sau khi tan học và ngày hôm sau, T. vẫn đi học, sinh hoạt bình thường nên sáng 10/3, L. tiếp tục dùng bút bi đâm vào đùi T. khoảng 20 lần nữa.

Ngay sau khi nắm thông tin, nhà trường yêu cầu học sinh vi phạm viết tường trình, bản kiểm điểm; đồng thời thông báo cho phụ huynh hai bên và phối hợp gia đình để quản lý, giáo dục học sinh.

Nhà trường cũng báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp Công an xã Mậu A để tìm hiểu vụ việc, đồng thời thăm hỏi, theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh bị ảnh hưởng.

Theo nhà trường, học sinh N.T.H.L. đã nhận lỗi, viết kiểm điểm, xin lỗi bạn trước nhà trường và gia đình hai bên, cam kết không tái phạm.

Trường THCS Mậu A cho biết sẽ tăng cường giáo dục kỹ năng ứng xử, xây dựng tinh thần đoàn kết trong học sinh nhằm phòng ngừa những sự việc tương tự.