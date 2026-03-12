Từ 15/3, không dùng 'tiến sĩ danh dự', 'giáo sư danh dự' thay học hàm

Danh hiệu tiến sĩ danh dự, giáo sư danh dự không được dùng thay học vị, học hàm trong giao dịch hành chính, học thuật, pháp lý.

Đại học Công nghệ TP.HCM trao bằng tiến sĩ danh dự cho Hạ nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản Aoyagi Yoichiro, tháng 9/2023. Ảnh: Hutech.

Nội dung trên thuộc Nghị định số 66/2026, quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, có hiệu lực từ ngày 15/3. Trong đó, Bộ GD&ĐT quy định rõ đối tượng, điều kiện được phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự, giáo sư danh dự.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT quy định danh hiệu tiến sĩ danh dự, giáo sư danh dự dành cho nhà giáo, nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị xã hội. Họ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam, có uy tín quốc tế, đóng góp cho tình hữu nghị... Riêng với giáo sư danh dự, ngoài các điều kiện trên, họ còn phải có bằng tiến sĩ.

Các cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ tiến sĩ của Việt Nam căn cứ vào mức độ đóng góp với lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu thế mạnh hoặc định hướng phát triển của cơ sở giáo dục đại học và tiêu chí của cơ sở giáo dục đại học để phong tặng các danh hiệu này.

Trường đại học sẽ tổ chức họp hội đồng khoa học và đào tạo để xem xét việc phong tặng, bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện theo quy định trên. Cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ tiến sĩ thiết kế, in phôi, cấp phát và quản lý bằng tiến sĩ danh dự.

Bằng tiến sĩ danh dự phải ghi rõ danh hiệu “tiến sĩ danh dự”, không ghi học vị tiến sĩ và không ghi ngành đào tạo. Danh hiệu giáo sư danh dự phải ghi rõ danh hiệu “giáo sư danh dự”.

Bộ GD&ĐT quy định rõ danh hiệu tiến sĩ danh dự, giáo sư danh dự không được sử dụng thay thế học vị, học hàm trong giao dịch hành chính, học thuật, pháp lý.

Các cơ sở giáo dục không phong tặng đối với người đang bị truy cứu trách nhiệm pháp lý, đang có tranh chấp, khiếu nại nghiêm trọng liên quan đến đạo đức, uy tín khoa học.

Các trường đại học phải công khai thông tin của người được phong tặng trên trang thông tin điện tử của mình và gửi quyết định phong tặng về Bộ GD&ĐT (bản giấy hoặc bản điện tử) sau mỗi lần phong tặng để bộ thống kê, theo dõi.