Giáo sư Ngô Bảo Châu gia nhập Đại học Hong Kong

Đại học Hong Kong (HKU) cho biết GS Ngô Bảo Châu, chủ nhân giải thưởng Fields năm 2010, gia nhập khoa Toán học thuộc trường Khoa học, bắt đầu từ tháng 6/2026.

Giáo sư Ngô Bảo Châu. Ảnh: HKU.

GS Ngô Bảo Châu được cộng đồng toán học thế giới biết đến nhờ chứng minh “bổ đề cơ bản” trong Chương trình Langlands, một bài toán lớn tồn tại suốt hơn 30 năm. Thành tựu này từng được Time bình chọn là một trong 10 phát hiện khoa học nổi bật nhất năm 2009, mở ra những hướng nghiên cứu mới trong lý thuyết số và lý thuyết biểu diễn.

GS Xiang Zhang, Hiệu trưởng Đại học Hong Kong, nhấn mạnh việc GS Ngô Bảo Châu gia nhập nhà trường là cột mốc quan trọng trong chiến lược đưa HKU trở thành "trung tâm tri thức toàn cầu", nơi hội tụ tinh hoa học thuật Đông - Tây.

Ông kỳ vọng sự hiện diện của GS Châu sẽ tạo ra những đột phá mới trong nghiên cứu liên ngành và nâng tầm vị thế của Đại học Hong Kong trên bản đồ giáo dục quốc tế.

GS Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội. Ông từng là học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, là thí sinh Việt Nam đầu tiên hai lần giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế (năm 1988 và 1989).

Sau đó, ông nhận học bổng của chính phủ Pháp theo học Đại học Paris VI năm 1990, bảo vệ luận án tiến sĩ ở tuổi 25 tại Đại học Nam Paris.

Chương trình Langlands, được đề xuất bởi nhà toán học Robert Langlands vào năm 1967, là một trong những khung lý thuyết đầy tham vọng của toán học, tạo ra những kết nối quan trọng giữa lý thuyết số và lý thuyết nhóm. Trong ba thập kỷ, bổ đề cơ bản của chương trình này vẫn chưa được chứng minh cho đến khi GS Ngô Bảo Châu chứng minh vào năm 2009.

Năm 2010, GS Ngô Bảo Châu trở thành nhà toán học Việt Nam đầu tiên nhận huy chương Fields - giải thưởng danh giá nhất dành cho các nhà nghiên cứu dưới 40 tuổi, được ví như "Nobel Toán học". Những đóng góp của ông đối với lý thuyết số và lý thuyết biểu diễn đã có nhiều tác động sâu rộng trong lĩnh vực vật lý toán học.

Ngoài ra, ông còn nhận các danh hiệu cao quý, bao gồm giải thưởng Nghiên cứu Clay (2004), giải thưởng Oberwolfach (2007), giải thưởng Sophie Germain (2007). Ông được bầu làm thành viên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Mỹ năm 2012, thành viên nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp năm 2016.

Từ năm 2010, GS Ngô Bảo Châu gia nhập khoa Toán của Đại học Chicago (Mỹ), đồng thời trở thành Giám đốc khoa học tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, đóng góp vào các hoạt động phát triển toán học tại Việt Nam.

Chia sẻ về quyết định gia nhập Đại học Hong Kong, GS Ngô Bảo Châu cho biết ông kỳ vọng môi trường học thuật mang tính quốc tế và liên ngành của trường sẽ tạo điều kiện cho những nghiên cứu mang tính đột phá trong tương lai.

"Khả năng kết nối toàn cầu và văn hóa liên ngành của HKU tạo ra môi trường lý tưởng cho những nghiên cứu mang tính thay đổi", GS Ngô Bảo Châu chia sẻ.

Cách đây ít ngày, Đại học Hong Kong cho biết cũng đã mời được GS Vũ Hà Văn - nhà toán học Việt Nam nổi tiếng thế giới.