10 thí sinh dẫn đầu vòng thi Olympic Toán học châu Á tại Việt Nam

Các thí sinh đạt 15-27 điểm, cao nhất là em Trần Đại Thành Danh, đến từ trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đoàn học sinh Việt Nam và Ban tổ chức Kỳ thi Olympic Toán Châu Á - Thái Bình Dương 2026 tại lễ khai mạc chiều 9/3. Ảnh: VIASM.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán vừa công bố danh sách 10 thí sinh đạt điểm cao nhất của đoàn học sinh dự kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) tại Việt Nam.

Trong số 10 thí sinh, có một học sinh học lớp 10, hai học sinh lớp 11, còn lại học lớp 12.

Người đạt điểm cao nhất - 27 điểm - là em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12, trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM. Tiếp đến là em Phạm Đăng Nguyên (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Phương (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), cùng đạt 25 điểm. Các thí sinh còn lại đạt từ 15 đến 22 điểm.

10 thí sinh đạt điểm cao nhất cụ thể như sau:

STT Họ và tên Lớp Trường Tổng điểm 1 Trần Đại Thành Danh 12 Trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM 27 2 Phạm Đăng Nguyên 12 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội 25 3 Nguyễn Hoàng Phương 11 THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An 25 4 Phan Thành Huy 12 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội 22 5 Trần Anh Quân 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên 21 6 Nguyễn Đình Tùng 12 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 21 7 Nguyễn Bảo Khánh 11 THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa 18 8 Lưu Trọng Phúc 12 THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An 15 9 Bùi Nhật Minh 10 THPT chuyên Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội 15 10 Võ Sỹ Quốc Anh 12 THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 15

Danh sách này sẽ được gửi tới Hội đồng quốc tế của kỳ thi để tranh tài thứ hạng (huy chương vàng, bạc, đồng) cùng học sinh của các nước tham dự kỳ thi.

Kết quả chính thức về huy chương và xếp hạng quốc tế sẽ được Ban tổ chức APMO công bố vào ngày 1/6, sau khi hoàn tất quá trình chấm và điều phối điểm giữa các quốc gia tham dự.

Trước đó, ngày 10/3, tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã diễn ra kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026. Đoàn Việt Nam tham dự với 22 thí sinh, trong đó hai học sinh đội tuyển Olympic Toán quốc tế 2025 và 20 học sinh đạt giải nhất môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Kỳ thi đã diễn ra trong 4 giờ với 5 câu hỏi có độ khó khác nhau; mỗi câu có thang điểm tối đa 7 điểm.

APMO là một cuộc thi Toán học quốc tế dành cho học sinh phổ thông của các quốc gia trong khu vực vành đai Thái Bình Dương. Từ năm 2026, Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức APMO với vai trò nước điều phối chính trong 3 năm liên tiếp 2026-2028. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được Bộ GD&ĐT giao chủ trì tổ chức APMO tại Việt Nam. Kỳ thi năm 2026 có sự tham gia của gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.