Nữ sinh 17 tuổi làm nên lịch sử tại Olympic mùa Đông

Sau khi giành huy chương vàng tại Thế vận hội Mùa đông, nữ sinh tại Hàn Quốc nhận thưởng tiền mặt và được hãng đồng hồ trao tặng sản phẩm phiên bản đặc biệt.

Choi Gaon bật khóc sau khi giành chiến thắng trong trận đấu ngày 13/2. Ảnh: Olympic.

Choi Gaon, học sinh trường Trung học Nữ sinh Sehwa (Hàn Quốc) đã làm nên lịch sử cho quốc gia này khi giành huy chương vàng nội dung halfpipe nữ tại Thế vận hội Mùa đông Milan Cortina 2026 sau màn lội ngược dòng đầy cảm xúc.

Tấm huy chương vàng của Choi không chỉ giúp cô trở thành nhà vô địch Olympic đầu tiên của Hàn Quốc ở nội dung này, mà còn là huy chương vàng đầu tiên của thể thao Hàn Quốc ở các nội dung trượt tuyết và trượt ván trên tuyết tại Thế vận hội.

Theo Seoul Economic Daily, với thành tích lần này tại Thế vận hội Mùa đông 2026, Choi Gaon có thể nhận được khoản tiền thưởng lên đến 300 triệu won (khoảng 207.000 USD ).

Theo Hiệp hội Trượt tuyết & Trượt ván trên tuyết Hàn Quốc, trước thềm Olympic Mùa đông Bắc Kinh 2022, hiệp hội đã quy định mức thưởng 300 triệu won cho vận động viên giành huy chương vàng, 200 triệu won cho huy chương bạc và 100 triệu won cho huy chương đồng.

Màn trình diễn ấn tượng của Choi Gaon tại Thế vận hội Mùa đông 2026. Ảnh: Yonhap.

Bên cạnh tiền thưởng từ hiệp hội, hãng đồng hồ Thụy Sĩ Omega cũng sẽ trao tặng Choi mẫu đồng hồ trị giá 9,5 triệu won (hơn 6.500 USD ). Từ Olympic London 2012, Omega duy trì truyền thống trao phiên bản đồng hồ đặc biệt cho các vận động viên Hàn Quốc giành huy chương vàng đầu tiên tại mỗi kỳ thế vận hội.

Còn ở cấp độ nhà trường, trường Trung học Nữ sinh Sehwa cũng dự kiến trao học bổng đặc biệt cho Choi Gaon. Tập đoàn Taekwang, doanh nghiệp đứng sau ngôi trường này, cho biết mức học bổng cụ thể và thời điểm trao sẽ được thống nhất sau các cuộc thảo luận bổ sung.

Trước đó, Choi Ga-on từng theo học tại trường THCS Nữ sinh Sehwa trước khi chuyển lên bậc trung học cùng hệ thống. Theo quy định học bổng nội bộ của trường, cô được hỗ trợ toàn bộ học phí, lệ phí và các khoản chi phí vận hành nhà trường để thuận lợi để tập trung cho sự nghiệp thi đấu thể thao.

Theo Korea Herald, Choi Gaon sinh tháng 11/2008, tức là mới chỉ 17 tuổi 3 tháng. Ở độ tuổi này, nữ sinh đã phá kỷ lục vận động viên trẻ nhất giành huy chương vàng halfpipe do Chloe Kim thiết lập tại Olympic PyeongChang năm 2018 (17 tuổi 10 tháng).

Choi Gaon bén duyên với trượt ván trên tuyết sau thời gian học trượt băng nghệ thuật và theo dõi “nữ hoàng trượt băng” Kim Yu-na. Tháng 1/2023, cô gây tiếng vang khi vô địch nội dung pipe tại X Games với tư cách vận động viên trẻ nhất (14 tuổi 2 tháng). Đến tháng 12 cùng năm, cô giành danh hiệu World Cup đầu tiên.

Tuy nhiên, hành trình của Choi không hoàn toàn thuận lợi. Đầu năm 2024, cô bị chấn thương lưng nghiêm trọng trong lúc tập luyện tại Laax (Thụy Sĩ), phải phẫu thuật do gãy cột sống và mất gần một năm phục hồi.

Sau thời gian đó, cô trở lại và giành huy chương đồng tại World Cup Laax, trước khi liên tiếp đăng quang tại các chặng World Cup ở Trung Quốc, Mỹ và một lần nữa tại Laax trong mùa giải 2025-2026.