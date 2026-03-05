Những trường đại học cam kết không tăng học phí

Giữa làn sóng tăng học phí, nhiều trường đại học vẫn cam kết không thay đổi mức thu trong lộ trình 3-4 năm học.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM đã công bố sẽ giữ nguyên mức học phí đối với sinh viên trúng tuyển năm 2026 trong toàn bộ khóa học.

Dự kiến, học phí năm 2026 của trường khoảng 80-88 triệu đồng một năm với 4 học kỳ. Học phí này đã bao gồm 6 cấp độ tiếng Anh (60 triệu đồng). Nếu sinh viên có IELTS đầu vào từ 5.0-7.0 sẽ được miễn, giảm mức học phí này.

Theo nhà trường, việc công bố sớm và cam kết ổn định mức thu nhằm giúp thí sinh và phụ huynh chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, đồng thời tăng tính minh bạch trong chính sách học phí.

Đại học Công nghệ TP.HCM cũng cam kết không tăng học phí trong toàn khóa (đối với khóa tuyển sinh 2026), tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên yên tâm học tập, phát triển bản thân.

Chương trình đào tạo tại trường được thiết kế mỗi năm có 4 học kỳ (mỗi học kỳ khoảng 10 tuần). Học phí được thu theo từng học kỳ, học phí mỗi kỳ được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ đó (khoảng 9 tín chỉ), giúp giảm áp lực tài chính cho mỗi lần đóng.

Trước đó, trong mùa tuyển sinh năm 2025, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Lạc Hồng, Đại học Công nghệ Đông Á, Đại học Văn Hiến cũng đưa ra cam kết tương tự, không tăng học phí suốt quá trình học.

Trong khi đó, Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM cam kết không tăng học phí trong ba năm đầu đối với sinh viên trúng tuyển năm 2025. Nhà trường lý giải việc này nhằm đảm bảo công bằng xã hội và quyền tiếp cận giáo dục đại học cho mọi đối tượng, đặc biệt là con em các gia đình có thu nhập thấp.

Mức học phí của trường dao động 450.000-1.500.000 đồng/tín, tùy chương trình đào tạo (mỗi khóa học 120 tín chỉ). Với lộ trình trên, mức học phí trong năm học 2026-2027 của nhóm sinh viên thuộc khóa tuyển sinh 2025 vẫn được giữ nguyên, góp phần giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu đại học.

Theo quy định, các trường đại học được phép xây dựng lộ trình học phí phù hợp với mức độ tự chủ tài chính và khung quy định của Nhà nước. Điều này khiến học phí ở nhiều trường có thể điều chỉnh theo từng năm học.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, so với khóa tuyển sinh năm 2025, học phí của khóa tuyển sinh năm 2026 tại một số trường đại học điều chỉnh tăng, chủ yếu ở mức 5-10%. Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có mức tăng cao nhất. Mức thu mới dự kiến từ 47-81 triệu đồng. Trong đó, Y khoa và Răng Hàm Mặt tăng 25,8 triệu đồng, tức gần 47%. Các ngành còn lại có mức tăng thấp hơn, từ 12-23%.

Hiện tại, mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng theo khung trần cho từng nhóm ngành. Trong đó, trần học phí năm học 2026-2027 ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 17,1-35 triệu đồng một năm (tính 10 tháng).

Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí có thể gấp 2,5 lần mức trên. Riêng với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí. Thí sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh và chính sách học phí của từng trường trước khi đăng ký.