Các trường Y, Dược 'ưu ái' thí sinh có SAT, IELTS

Nhiều trường đại học đào tạo ngành Y, Dược thực hiện chính sách xét kết hợp, cộng điểm ưu tiên hoặc quy đổi điểm Tiếng Anh với thí sinh có chứng chỉ IELTS, SAT.

Nhiều trường đào tạo Y, Dược đã công bố thông tin tuyển sinh 2026. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Tại Đại học Y Dược (Đại học Huế), trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết hợp quy đổi chứng chỉ IELTS từ 6.5 thành điểm môn Tiếng Anh, áp dụng với ngành Y khoa, ngành Răng Hàm Mặt và ngành Dược học. Các ngành còn lại quy đổi từ IELTS 5.5.

Mức quy đổi như sau:

Năm 2026, ngoài xét tuyển thẳng, Đại học Khoa học Sức khỏe dự kiến áp dụng một phương thức xét tuyển tổng hợp theo chủ trương chung của Đại học Quốc gia TP.HCM. Điểm xét tuyển của phương thức này được xác định theo công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) × a + Điểm thi tốt nghiệp THPT × b + Điểm học bạ (HB) × c + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Trong đó, điểm cộng được áp dụng với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, bao gồm IELTS từ 6.0, TOEFL iBT từ 79 điểm, TOEFL ITP từ 550 điểm, TOEIC (Nghe, Đọc từ 671 điểm; Nói, Viết từ 271 điểm), VSTEP bậc 4; và/hoặc có điểm SAT từ 1.280 điểm trở lên; và/hoặc thí sinh giỏi từ 149 trường THPT thuộc danh sách ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia TP.HCM thỏa mãn 2 tiêu chí.

Điểm cộng được tính theo công thức như sau:

Điểm cộng = 3 x Điểm chứng chỉ ngoại ngữ/điểm tối đa của chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng + 3 x Điểm SAT/1.600 + 3 x Điểm trung bình cộng của điểm trung bình các môn trong 3 năm học THPT/10.

Trường lưu ý để được cộng điểm, thí sinh phải nộp bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ và/hoặc kết quả kỳ thi SAT về trường trước 17h ngày 10/6. Chứng chỉ ngoại ngữ/kết quả kỳ thi SAT phải được cấp trước ngày xét tuyển không quá 2 năm.

Năm ngành tuyển sinh của trường năm nay gồm: Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Điều dưỡng, Y học cổ truyền.

Trong khi đó, Đại học Dược Hà Nội có diện xét tuyển kết hợp học bạ với chứng chỉ SAT. Yêu cầu tối thiểu đối với ngành Dược học là SAT đạt từ 1.400/1.600, các ngành còn lại đạt từ 1.350 điểm.

Cách tính điểm xét tuyển như sau: ĐXT2A = Tổng điểm đạt được + Điểm ưu tiên quy đổi.

Trong đó:

Tổng điểm đạt được = Điểm SAT*27/1.600 + (ĐTB M1 + ĐTB M2 + ĐTB M3)/10

ĐTB là trung bình cộng điểm tổng kết môn thuộc tổ hợp xét tuyển của từng năm học (lớp 10, 11, 12) theo học bạ THPT.

Điểm ưu tiên quy đổi là điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Tại Đại học Y Hà Nội, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, trường cộng điểm khuyến khích đối cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế. Tuy nhiên, trường chưa công bố danh sách chứng chỉ cũng như mức điểm cộng trong năm nay. Năm ngoái, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương IELTS 5.5 trở lên được cộng 1-2 điểm.

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương dự kiến cộng 0,25-1,5 điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 (hoặc tương đương). Cụ thể như sau:

Nhà trường lưu ý thí sinh có nhiều chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sẽ được tính điểm cho chứng chỉ có mức điểm cộng cao nhất. Trường cũng không công nhận chứng chỉ "home edition".

Tương tự, Đại học Y tế Công cộng thông báo thí sinh có chứng chỉ IELTS được cộng điểm khuyến khích khi xét tuyển theo các phương thức dựa trên học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điểm khuyến khích chứng chỉ tiếng Anh quốc tế áp dụng cho cả 6 ngành tuyển sinh năm 2026, bao gồm Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Công tác xã hội, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Khoa học dữ liệu.

Điểm khuyến khích tối đa 1,5 điểm (theo thang điểm 30) và 7,5 điểm (theo thang điểm 150). Cụ thể như sau:

Tại Trường Y - Dược (Đại học Phenikaa), ở phương thức xét tuyển kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được cộng 1 điểm nếu đạt điểm SAT từ 1.100/1.600 hoặc 1.450/2.400 điểm trở lên; hoặc đạt IELTS từ 6.0 trở lên.

IELTS là chứng chỉ năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Bài thi này đánh giá bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết của thí sinh trên thang 9 điểm. Chứng chỉ ngoại ngữ này bắt đầu được các trường đại học ở Việt Nam đưa vào làm một trong những tiêu chí xét tuyển từ những năm 2016-2017.

Đến nay, sau gần 10 năm, từ chỗ chỉ các trường kinh tế top đầu, trường đào tạo ngôn ngữ, nhiều trường thuộc khối y dược, sư phạm, kỹ thuật, quân đội, công an cũng đưa chứng chỉ IELTS vào xét tuyển đại học.