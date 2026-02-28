Tuyển sinh 2026: Ngành 30/30 điểm chọn thí sinh thế nào?

Năm 2025, nhiều ngành học có điểm chuẩn chạm ngưỡng 30/30. Bước sang mùa tuyển sinh 2026, phương thức xét tuyển, chỉ tiêu và mức độ cạnh tranh của các ngành này sẽ thay đổi ra sao?

Thí sinh tại TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Mùa tuyển sinh 2025 ghi nhận 6 ngành lấy điểm chuẩn 30/30 là Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Trung, cùng ở Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) và Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội); Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự; Y khoa của Học viện Quân y.

Theo thông tin tuyển sinh của Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), năm nay, ngành Sư phạm Tiếng Anh sẽ tuyển 200 chỉ tiêu, còn ngành Sư phạm Tiếng Trung tuyển 80 chỉ tiêu.

Tổ hợp xét tuyển đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh gồm D01 (Toán, Văn, Anh), D14 (Sử, Văn, Anh), D15 (Địa, Văn, Anh); với ngành Sư phạm Tiếng Trung là D01, D15, D04 (Văn, Toán, Tiếng Trung), D45 (Văn, Địa, Tiếng Trung).

Năm phương thức xét tuyển bao gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT (PT1), xét học bạ (PT2), xét tuyển thẳng (PT3), xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp và chứng chỉ ngoại ngữ (PT4), xét học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ (PT5).

Với PT1, thí sinh đăng ký Sư phạm Tiếng Anh phải đạt trên 6 điểm thi tốt nghiệp ở môn Tiếng Anh. Ở ngành Sư phạm Tiếng Trung, điểm thi môn Ngoại ngữ phải đạt từ 5 điểm.

Với PT2, trường xét điểm trung bình chung học tập 6 học kỳ của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển. Đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh, thí sinh phải đạt điều kiện điểm trung bình 6 học kỳ môn Tiếng Anh đạt từ mức 8; ngành Sư phạm Tiếng Trung đạt trung bình 6,5 môn Ngoại ngữ.

Với PT4 và PT5, ngành Sư phạm Tiếng Anh xét thí sinh có IELTS từ 5.5, hoặc TOEFL iBT từ 46 điểm, VSTEP đạt bậc 4 từ 6.0 điểm.

Ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc xét thí sinh có HSK3 từ 180 điểm. Nếu dùng tổ hợp có Tiếng Anh để xét ngành này, thí sinh phải đạt IELTS từ 5.0, TOEFL iBT từ 35 điểm, VSTEP đạt bậc 3 từ 5.5 điểm.

Trường sẽ quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ về thang điểm 10 và xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình chung học tập 6 học kỳ của 2 môn còn lại trong tổ hợp.

Nếu không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi sang điểm môn ngoại ngữ, thí sinh có thể quy đổi sang điểm cộng. Mức điểm cộng từ 0,5-1,5 điểm.

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ phương án tuyển sinh của các trường đại học. Ảnh: Đinh Hà.

Tại Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành Sư phạm Tiếng Anh tuyển 150 chỉ tiêu, với các tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh); D01; D07 (Toán, Hóa, Anh); D08 (Toán, Sinh học, Anh); D14; D15.

Ngành Sư phạm Tiếng Trung tuyển 25 chỉ tiêu, với các tổ hợp A01; D01; D07; D08; D14; D15; D04; D45; D65 (Văn, Sử, Tiếng Trung); bỏ tổ hợp D30, D35, D25 so với năm ngoái.

Ba phương thức gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp và xét điểm đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội. So với năm ngoái, trường bỏ xét kết hợp học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT với các chứng chỉ quốc tế.

Với ngành Y khoa (hệ quân sự) của Học viện Quân y, bốn phương thức xét tuyển năm 2026 gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Ba tổ hợp xét tuyển là A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh) và D07 (Toán, Hóa, Anh).

Thí sinh đăng ký phải qua sơ tuyển, trong độ tuổi 17-21. Yêu cầu chiều cao, cân nặng với thí sinh nam là 1,63 m, nặng 50 kg trở lên. Tiêu chí với nữ là 1,54 m và nặng 48 kg trở lên. Tất cả không cận thị quá 3 đi-ốp. Tiêu chuẩn chiều cao và cân nặng thấp hơn đối với thí sinh ở khu vực 1, hải đảo, dân tộc thiểu số; dân tộc rất ít người.

Trong khi đó, Học viện Khoa học quân sự chưa có thông tin cụ thể về phương án tuyển sinh hệ quân sự năm 2026.