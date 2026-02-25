Những đại học phải kết hợp nhiều đầu điểm mới trúng tuyển

Kể từ năm 2026, nhiều trường đại học yêu cầu thí sinh đăng ký xét tuyển bằng nhiều thành phần điểm như học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực, năng khiếu...

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Xét tuyển kết hợp là phương thức được Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) áp dụng từ năm 2022. Các năm trước, phương thức này chưa phổ biến, nhưng vào năm 2026, loạt trường thông báo áp dụng, đặc biệt là các trường thuộc hệ thống của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tháng 12/2025 vừa qua, Đại học Quốc gia TP.HCM giải thích rằng xét tuyển tổng hợp là khung công thức xét tuyển thống nhất, cho phép thí sinh tham gia xét tuyển thông qua nhiều nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau như kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, kết quả học tập THPT và các tiêu chí phù hợp khác theo quy định.

Các tiêu chí được kết hợp bằng trọng số và nguyên tắc quy đổi rõ ràng, công khai, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng của thí sinh và thuận lợi cho các cơ sở đào tạo trong tổ chức tuyển sinh.

Đến nay, 13 trường đại học trên cả nước đã thông báo sẽ áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp. Thí sinh tham khảo thông tin về các thành phần điểm trong phương thức xét tổng hợp của các trường theo bảng sau.

STT Tên trường Các thành phần điểm 1 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) Điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm thi đánh giá năng lực; học bạ; điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có). 2 Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) Điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm thi đánh giá năng lực; học bạ; điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có). 3 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) Điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm thi đánh giá năng lực; học bạ. 4 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) Học bạ + điểm thi tốt nghiệp THPT/điểm thi đánh giá năng lực. 5 Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) 47,5% điểm thi tốt nghiệp THPT, 47,5% điểm đánh giá năng lực, 5% điểm học bạ, cùng điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có). 6 Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) Điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm thi đánh giá năng lực; học bạ; điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có). 7 Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) Điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm thi đánh giá năng lực; học bạ. 8 Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) Điểm thi tốt nghiệp THPT/điểm thi đánh giá năng lực + học bạ + điểm cộng/điểm ưu tiên (nếu có). 9 Đại học Công nghệ và Kỹ thuật TP.HCM Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM 10 Đại học Văn Lang Học bạ (60%), bài đánh giá cá nhân theo định hướng ngành học - tầm nhìn nghề nghiệp (30%), năng lực ngoại ngữ - khả năng hội nhập (10%). 11 Đại học Tôn Đức Thắng Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; học bạ và các năng lực khác. 12 Học viện Ngân hàng Học bạ; kết quả các bài thi đánh giá năng lực hoặc chứng chỉ quốc tế. 13 Đại học Công nghiệp TP.HCM Điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm kỳ thi đánh giá năng lực, kết quả học tập THPT và các thành tích nổi bật khác của thí sinh