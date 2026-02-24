Trường Y lớn ở TP.HCM thay đổi cách tuyển sinh đại học

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe dự kiến áp dụng một phương thức xét tuyển tổng hợp theo chủ trương chung của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM). Ảnh: FBNT.

Theo thông báo của Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, năm 2026, trường dự kiến tuyển 1.060 sinh viên cho 5 ngành: Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Điều dưỡng, Y học cổ truyền. Ngành Y khoa tuyển nhiều nhất với 460 chỉ tiêu, trong đó có 110 chỉ tiêu đặt hàng (đối tượng đặt hàng do tỉnh giới thiệu).

Trường dành khoảng 5% tổng chỉ tiêu cho các đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

95% chỉ tiêu còn lại, trường triển khai áp dụng một phương thức xét tuyển tổng hợp theo chủ trương chung của Đại học Quốc gia TP.HCM. Trong đó, điểm xét tuyển của phương thức này được xác định theo công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) × a + Điểm thi tốt nghiệp THPT × b + Điểm học bạ (HB) × c + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Trong đó:

- Các hệ số a, b, c dự kiến lần lượt là: Tối thiểu 40%, tối đa 35%, tối đa 25%;

- Điểm THPT và điểm HB được tính theo tổ hợp môn xét tuyển, cụ thể:

Ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền, Điều dưỡng xét tuyển theo tổ hợp môn B00 (Toán, Hóa, Sinh) và A02 (Toán, Lý, Sinh).

Ngành Dược học xét tuyển theo tổ hợp môn B00 (Toán, Hóa, Sinh) và A00 (Toán, Lý, Hóa).

- Điểm của các tiêu chí thành phần được làm tròn 0,1 theo thang điểm 100;

- Điểm cộng được áp dụng với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS từ 6.0, TOEFL iBT từ 79 điểm, TOEFL ITP từ 550 điểm, TOEIC (Nghe, Đọc từ 671 điểm; Nói, Viết từ 271 điểm), VSTEP bậc 4); và/hoặc có điểm SAT từ 1280 điểm trở lên; và/hoặc thí sinh giỏi từ 149 trường THPT thuộc danh sách ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia TP.HCM thỏa mãn 2 tiêu chí:

Thí sinh học tập tối thiểu 2 năm tại các trường THPT chuyên, phổ thông năng khiếu;

Trung bình học lực 3 năm THPT từ tốt trở lên.

- Điểm cộng được tính theo công thức như sau:

Điểm cộng = 3 x Điểm chứng chỉ ngoại ngữ/điểm tối đa của chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng + 3 x Điểm SAT/1.600 + 3 x Điểm trung bình cộng của điểm trung bình các môn trong 3 năm học THPT/10.

Trường lưu ý để được cộng điểm, thí sinh phải nộp bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ và/hoặc kết quả kỳ thi SAT về trường trước 17h ngày 10/6. Chứng chỉ ngoại ngữ/kết quả kỳ thi SAT phải được cấp trước ngày xét tuyển không quá 2 năm.

Trường hợp thí sinh thiếu điểm của một/hai tiêu chí thành phần, trường sẽ thực hiện xác định hệ số quy đổi giữa điểm của các tiêu chí thành phần theo hướng dẫn chung.

Năm 2025, điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 18-25,6 điểm. Ngành lấy điểm chuẩn cao nhất tiếp tục là Y khoa, theo sau đó là Răng - Hàm - Mặt với 25 điểm.

Nếu đăng ký xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, thí sinh đăng ký ngành Y khoa cần đạt 896 điểm còn ngành Răng - Hàm - Mặt là 867 điểm.