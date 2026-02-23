Phương thức tuyển sinh trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

2026 là năm đầu tiên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm thi đánh giá năng lực.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: USSH.

Xét tuyển kết hợp cũng là phương thức chủ yếu trong mùa tuyển sinh năm 2026 của nhà trường, bên cạnh phương thức xét tuyển thẳng.

Theo đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM sử dụng các tiêu chí sau cho phương thức xét tuyển kết hợp: Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (THPT); kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 (ĐGNL); kết quả học tập 3 năm THPT (HB); thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Công thức tính tổng quát được nhà trường công bố như sau:

Về điểm cộng, nhà trường áp dụng chính sách điểm cộng đối với thí sinh có thành tích nổi bật trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục thể thao, văn nghệ và sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Theo nguyên tắc chung, tổng điểm cộng từ các thành tích không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét tuyển. Trong mỗi nhóm thành tích, thí sinh chỉ được tính một mức điểm cao nhất, cụ thể như sau:

Nhóm 1 gồm thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025 (chỉ áp dụng với thí sinh tốt nghiệp năm 2026), được cộng tối đa 3 điểm.

gồm thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025 (chỉ áp dụng với thí sinh tốt nghiệp năm 2026), được cộng tối đa 3 điểm. Nhóm 2 áp dụng với thí sinh có thành tích trong quá trình học tập như đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia hoặc cấp tỉnh, thành phố; mức cộng tối đa là 4 điểm.

áp dụng với thí sinh có thành tích trong quá trình học tập như đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia hoặc cấp tỉnh, thành phố; mức cộng tối đa là 4 điểm. Nhóm 3 dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc đạt thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao; mức điểm cộng tối đa là 3 điểm.

Thí sinh lưu ý khi đăng ký vào các ngành có tổ hợp xét tuyển môn ngoại ngữ tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, thí sinh cần đăng ký thi môn ngoại ngữ bởi nhà trường không sử dụng kết quả miễn bài thi môn ngoại ngữ.

Đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, chương trình 2+2 do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp bằng, thí sinh cần đáp ứng điều kiện về năng lực ngoại ngữ như sau:

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM dự kiến tuyển hơn 4.700 chỉ tiêu. Bên cạnh các chương trình hiện có, nhà trường dự kiến mở thêm 5 ngành/chương trình mới bao gồm Tâm lý học (chuẩn quốc tế), Quản lý đô thị và bất động sản, Tiếng Trung thương mại, Quan hệ công chúng và Hán Nôm.