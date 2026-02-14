Thêm hai trường của ĐH Quốc gia TP.HCM công bố phương án tuyển sinh

Nối tiếp các trường thành viên, Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Công nghệ thông tin cũng đã công bố phương án tuyển sinh năm 2026.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 14/2, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy. Năm 2026, trường dự kiến tuyển 5.045 chỉ tiêu cho 39 ngành, nhóm ngành thuộc 8 lĩnh vực đào tạo.

Về phương thức tuyển sinh, trường dự kiến triển khai 3 phương thức sau:

Phương thức 1a (mã 301): Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Phương thức 1b (mã 410): Dành cho thí sinh có quốc tịch nước ngoài, tốt nghiệp THPT ở nước ngoài. Việc xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT và chỉ áp dụng với các chương trình đào tạo theo đề án như chương trình tiên tiến, chương trình tăng cường tiếng Anh.

Xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026 theo ngành, nhóm ngành với điểm học bạ 3 năm lớp 10, 11, 12.

Theo phương án dự kiến, tất cả điểm tổ hợp từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm học bạ và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ được chuẩn hóa về thang điểm 30 khi áp dụng vào công thức kết hợp. Điểm trúng tuyển sau đó được chuẩn hóa và công bố ở mức điểm 100.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, công thức tính điểm được Đại học Khoa học Tự nhiên công bố như sau:

Bên cạnh phương án tuyển sinh, Đại học Khoa học Tự nhiên công bố chính sách học bổng đa dạng dành cho thí sinh trúng tuyển năm 2026.

Theo đó, trường xét cấp học bổng toàn phần (miễn học phí toàn khóa) cho thí sinh đoạt giải nhất cấp quốc gia; huy chương vàng, bạc, đồng cấp quốc tế tại các kỳ thi Olympic quốc tế, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học; cuộc thi Khoa học kỹ thuật. Học bổng này cũng dành cho thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất trong kỳ xét tuyển.

Ngoài ra, trường dành các suất học bổng từ 50% đến 100% học phí năm đầu tiên cho thí sinh có thành tích cao trong kỳ xét tuyển hoặc đạt điểm trúng tuyển cao theo quy định vào các ngành phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược quốc gia.

Về học phí, dự kiến trong năm học 2026-2027, học phí ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) lấy cao nhất 70 triệu đồng/năm, theo sau đó là các ngành như Công nghệ kỹ thuật Hoá học (chương trình tăng cường tiếng Anh) với 59,8 triệu đồng/năm và Hoá học (chương trình tăng cường tiếng Anh) với 58,9 triệu đồng/năm.

Thí sinh tham khảo học phí của Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM theo bảng sau.

Trước đó, vào ngày 11/2, Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố phương thức tuyển sinh dự kiến năm 2026 với hai hình thức xét tuyển.

Theo đó, phương thức 1 là tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Phương thức 2 là xét tuyển tổng hợp dựa trên nhiều thành phần điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển gồm: 47,5% điểm thi tốt nghiệp THPT, 47,5% điểm đánh giá năng lực (ĐGNL), 5% điểm học bạ, cùng điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có). Điểm xét tuyển được quy đổi trên thang 100, tối đa 100 điểm.

Thành phần điểm THPT bao gồm: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển cao nhất của ngành; điểm THPT quy đổi từ kết quả thi đánh giá năng lực theo phương pháp bách phân vị; hoặc điểm tốt nghiệp THPT theo các chương trình quốc tế như A-Level, IB.

Thành phần điểm đánh giá năng lực gồm: Điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026; điểm đánh giá năng lực quy đổi từ điểm thi tốt nghiệp THPT theo phương pháp bách phân vị; hoặc điểm từ các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT.

Trong khi đó, điểm học bạ được tính bằng điểm trung bình 3 năm THPT của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển cao nhất của ngành.

Thí sinh lưu ý nếu sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT phải đạt tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển từ 20 trở lên. Riêng ngành Thiết kế vi mạch có điều kiện cao hơn khi yêu cầu tổng điểm ba môn thuộc top 25% thí sinh có điểm cao nhất toàn quốc, trong đó điểm Toán phải nằm trong top 20%.

Đối với phương thức sử dụng điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, trường dự kiến mức điểm sàn là 600/1.200. Thí sinh đăng ký vào ngành Thiết kế vi mạch cũng phải đáp ứng điều kiện tương tự về thứ hạng điểm như nhóm xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Với thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế, trường yêu cầu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Chứng chỉ A-Level đạt từ mức B trở lên ở mỗi môn;

Bằng Tú tài quốc tế (IB) đạt tối thiểu 30 điểm;

Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển từ 20 điểm trở lên.

Đồng thời, thí sinh phải có điểm SAT từ 1.200/1.600 (mỗi phần thi tối thiểu 600 điểm) hoặc ACT từ 25 điểm trở lên, hoặc đạt tối thiểu 600 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực.