Tuyển sinh 2026: Điểm học bạ được sử dụng như thế nào?

Quy định thí sinh phải đạt 16 điểm ở 3 môn thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện xét tuyển học bạ được kỳ vọng sẽ trả lại giá trị thực cho phương thức này.

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Bộ GD&ĐT vừa có dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, trong đó có các quy định dự kiến liên quan đến phương thức xét học bạ.

Áp sàn 16 điểm thi tốt nghiệp với xét tuyển học bạ

Cụ thể, đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ, các trường phải xét tuyển điểm trung bình chung của 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12), tối thiểu 3 môn học. Trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.

Đồng thời, thí sinh xét phương thức này phải có tổng điểm 3 môn thi tốt THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16/30 điểm. Quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp THPT.

Như vậy, khác với trước đây khi xét học bạ chủ yếu dựa vào kết quả học tập, nếu quy chế được thông qua, từ năm 2026, thí sinh phải đồng thời đáp ứng điều kiện về điểm thi tốt nghiệp. Điều này đồng nghĩa, nếu không đạt mốc 16 điểm, dù học bạ cao, thí sinh vẫn không đủ điều kiện xét tuyển theo phương thức này.

Ngoài ra, quy chế bổ sung điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi của môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) phải đạt từ 20 điểm trở lên đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập để xét tuyển vào các ngành do các bộ phối hợp quy định ngưỡng đầu vào.

Lý giải việc bổ sung điều kiện đối với phương thức xét học bạ, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), cho biết phương thức này đang chiếm tới 40% tổng chỉ tiêu nhưng thời gian qua bộc lộ nhiều bất cập. Nhiều trường chỉ dùng riêng điểm lớp 12.

Do đó, Bộ yêu cầu xét kết quả cả ba năm THPT nhằm đánh giá toàn diện quá trình học tập. Việc thêm mức sàn điểm thi tốt nghiệp là để thí sinh không lơ là năm lớp 12, bởi đây là giai đoạn cung cấp nền tảng quan trọng kết nối với kiến thức đại học.

Theo ông Thảo, mức 16 điểm là ngưỡng mà hầu hết thí sinh có thái độ học tập trách nhiệm đều có thể đạt được, cũng đảm bảo các trường có nguồn tuyển đủ ngưỡng chất lượng.

Thực tế, các năm trước, điểm sàn xét tuyển vào đại học phổ biến ở mức 13-15 điểm. Nếu áp lên mức 16, điểm trúng tuyển sẽ phải cao hơn, có thể gây khó với nhóm học sinh trung bình muốn vào đại học. Các trường đại học và thí sinh cho rằng đây có thể là rào cản lớn với phương thức xét học bạ.

Bộ GD&ĐT dự kiến áp sàn 16 điểm thi tốt nghiệp THPT đối với xét tuyển học bạ. Ảnh: Phương Lâm.

Loạt đại học vẫn xét học bạ

Dù còn băn khoăn, song dự thảo được nhìn nhận là bước đi quyết liệt nhằm hạn chế tình trạng "học bạ đẹp nhưng điểm thi thấp", đồng thời buộc học sinh không thể lơ là kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hiện tại, nhiều đại học đã đưa ra phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026. Trong đó, nhiều trường thông báo vẫn xét tuyển học bạ độc lập, hoặc xét hợp với các yếu tố khác như chứng chỉ quốc tế, điểm thi tốt nghiệp, đánh giá năng lực...

Với xét học bạ độc lập, các trường thường sử dụng điểm trung bình 2-6 học kỳ, từ lớp 10 đến lớp 12; hoặc xét điểm trung bình theo tổ hợp môn.

Tiêu chí xét tuyển học bạ dự kiến của 45 trường đại học trong năm 2026 như sau:

STT Trường Tiêu chí xét tuyển 1 Đại học Công nghệ TP.HCM Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn; Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12; Xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp. 2 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn; xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12. 3 Đại học Quốc tế Hồng Bàng Xét học bạ kết hợp điểm tốt nghiệp; xét điểm trung bình lớp 12 theo tổ hợp 3 môn; xét điểm cả năm lớp 10, 11, 12. 4 Đại học Quốc tế Sài Gòn Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn; Xét điểm trung bình cả năm lớp 12. 5 Đại học Văn Hiến Xét điểm học bạ THPT (chưa công bố chi tiết). 6 Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM Xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM. 7 Đại học Nguyễn Tất Thành Xét tổng điểm trung bình môn học lớp 12; Xét tổng điểm trung bình môn học lớp 12 kết hợp điểm thi tốt nghiệp/đánh giá năng lực; Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm xét tốt nghiệp. 8 Đại học Công thương TP.HCM Xét học bạ 3 năm. 9 Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Xét điểm học bạ 3 môn lớp 12. 10-16 7 trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM Xét tuyển tổng hợp: Kết quả thi THPT, kết quả đánh giá năng lực và học bạ. 17 Đại học Luật TP.HCM Kết hợp điểm học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ. 18 Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Xét điểm trung bình năm lớp 12; Xét điểm tổ hợp 3 môn. 19 Học viện Ngân hàng Xét học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế. 20 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Xét học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế. 21 Đại học Thương mại Xét kết hợp điểm học bạ với chứng chỉ quốc tế. 22 Học viện Phụ nữ Xét học bạ THPT. 23 Đại học Sư phạm TP.HCM Xét học bạ kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt. 24 Đại học Mở TP.HCM Xét học bạ 3 năm. 25 Đại học Giao thông Vận tải Xét kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp. 26 Đại học Hoa Sen Xét tổ hợp 3 môn (lớp 12 và học kỳ 2 lớp 11). 27 Đại học Phú Yên Xét học bạ lớp 12 28 Đại học Đồng Tháp Xét học bạ lớp 12. 29 Đại học Văn Lang Xét học bạ; Xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu. 30 Đại học Duy Tân Xét kết quả học tập năm lớp 12. 31 Đại học Thái Bình Dương Xét điểm trung bình 3 năm học; điểm trung bình tổ hợp môn năm lớp 12. 32 Đại học Công nghiệp Hà Nội Xét điểm 3 năm THPT theo tổ hợp kết hợp chứng chỉ quốc tế, giải học sinh giỏi. 33 Đại học Thăng Long Xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu; Xét học bạ lớp 12; Xét điểm trung bình tổ hợp 3 môn trong 3 năm. 34 Đại học Tài nguyên và môi trường TP.HCM Xét học bạ theo tổ hợp 3 môn; xét điểm trung bình 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); xét tổ hợp 3 môn với thí sinh tốt nghiệp từ 2017-2024. 35 Đại học Nông - Lâm Bắc Giang Xét điểm trung bình tổ hợp 3 môn năm lớp 12. 36 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Xét học bạ THPT áp dụng với một số ngành. 37 Đại học Đà Lạt Xét học bạ THPT (không áp dụng với các ngành Sư phạm). 38 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Xét học bạ kết hợp với phỏng vấn. 39 Đại học Đại Nam Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn. 40 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) Xét học bạ áp dụng với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài 41 Đại học Tài chính - Marketing Xét học bạ 3 năm. 42 Đại học CMC Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn. 43 Đại học Hùng Vương Xét học bạ lớp 12; xét học bạ lớp 12 kết hợp chứng chỉ quốc tế/điểm thi năng khiếu. 44 Đại học Hồng Đức Xét học bạ THPT (không áp dụng với ngành Sư phạm); Xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu. 45 Đại học Vinh Xét tuyển bằng học bạ lớp 12 (áp dụng với một số ngành)

Bên cạnh những trường xét học bạ, một số trường đã thông báo bỏ hoàn toàn phương thức xét tuyển này, như trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên)...