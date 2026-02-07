Loạt đại học xét tuyển kết hợp nhiều đầu điểm

Nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm 2026, xu hướng thu gọn phương thức, đẩy mạnh xét tuyển kết hợp, tạo sự công bằng cho thí sinh.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Xét tuyển kết hợp nhiều đầu điểm đã được triển khai ở một số trường trong các năm gần đây. Tuy nhiên, xu hướng này phát triển mạnh trong mùa tuyển sinh năm nay.

Đại học Quốc gia TP.HCM (VNU-HCM) cho biết sẽ đổi mới tuyển sinh theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng. Cụ thể, đại học này thống nhất dùng phương thức xét tuyển tích hợp, từ 3 nhóm tiêu chí: Điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, học bạ. Trong đó, điểm thi đánh giá năng lực là chủ đạo.

Tỷ trọng giữa 3 tiêu chí sẽ được xác định căn cứ dữ liệu tuyển sinh thực tế của ba năm gần nhất, bảo đảm sự phù hợp giữa đầu vào và chất lượng đào tạo. Học sinh có thành tích nổi trội ở các trường chuyên và năng khiếu được cộng điểm ưu tiên.

Nhà trường lý giải xét tuyển tích hợp sẽ giảm số lượng phương thức, hạn chế gây rối cho thí sinh và tạo ra sự đồng bộ trong đánh giá chất lượng đầu vào.

Trong khi đó, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) áp dụng 2 phương thức tuyển sinh cho toàn bộ chương trình, thay vì 5 phương thức giống năm 2025. Cụ thể, ngoài phương thức xét tuyển thẳng, trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp.

Phương thức xét tuyển kết hợp có thang điểm 100, được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm thi x Hệ số a + Điểm trung bình các năm học THPT x Hệ số b + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có).

Với điểm thi, thí sinh có thể dùng điểm thi tốt nghiệp THPT (theo tổ hợp môn), điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc điểm V-SAT (chỉ áp dụng cho cơ sở Vĩnh Long). Nếu có nhiều loại điểm, thí sinh được chọn điểm cao nhất.

Điểm trung bình các năm học THPT = (điểm trung bình lớp 10 x 1 + lớp 11 x 2 + lớp 12 x 3)/6.

Trường hợp không có điểm trung bình các năm học, các em được dùng điểm trung bình cộng các môn trong 3 năm, rồi áp dụng công thức như trên.

Tổng hệ số a, b bằng 100%, sẽ được trường thông báo sau.

Điểm cộng được áp dụng với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73; đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi cấp tỉnh; học sinh trường THPT chuyên, năng khiếu.

Đại học Văn Lang cũng bổ sung phương thức xét hồ sơ năng lực trong năm nay. Cụ thể, với phương thức này, trường mở rộng biên độ đánh giá theo 3 thành phần cốt lõi: Quá trình học tập ở bậc THPT (lớp 10, 11, 12, chiếm 60% số điểm); bài đánh giá cá nhân theo định hướng ngành học - tầm nhìn nghề nghiệp (chiếm 30%); năng lực ngoại ngữ - khả năng hội nhập (10%).

"Cách tiếp cận này hướng tới việc tuyển chọn đúng người học theo ngành, giúp thí sinh một lần nữa hướng nghiệp ngay trong quá trình tuyển sinh", nhà trường cho biết.

Đại học Công nghiệp TP.HCM dự kiến ngoài phương thức tuyển thẳng, nhà trường sẽ áp dụng duy nhất phương thức xét tuyển tổng hợp.

Cụ thể, phương thức này kết hợp nhiều thành phần gồm: Điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm kỳ thi đánh giá năng lực, kết quả học tập THPT và các thành tích nổi bật khác của thí sinh. Các yếu tố này sẽ được quy đổi về một thang điểm chung với trọng số phù hợp cho từng thành phần, thay cho việc xét tuyển độc lập từng diện như các năm trước.

Ngoài xét tuyển thẳng, Đại học Công nghệ và Kỹ thuật TP.HCM chỉ xét tuyển kết hợp, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM. Tỷ trọng giữa 3 loại điểm chưa được công bố.

Riêng với các ngành Kiến trúc, Kiến trúc nội thất, Thiết kế thời trang và Thiết kế đồ họa, trường xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM cùng với kết quả thi môn năng khiếu do Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM tổ chức.