A00 là tổ hợp truyền thống trong xét tuyển đại học, gồm ba môn Toán, Vật lý và Hóa học. Nhiều trường đại học tại TP.HCM vẫn sử dụng tổ hợp này trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Các trường xét tuyển tổ hợp A00 ở đa lĩnh vực, từ công nghệ, kỹ thuật đến kinh doanh, quản trị, du lịch, sức khỏe... Cụ thể như sau:

STT Trường Ngành xét tuyển tổ hợp A00 1 Đại học Công thương TP.HCM Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Quản trị doanh nghiệp, Quản lý công nghiệp, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Thương mại điện tử, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ tài chính, Kinh doanh thời trang và dệt may, Công nghệ dệt, may, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và ATTP, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường. 2 Đại học Công nghiệp TP.HCM Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chương trình tăng cường tiếng Anh); Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Quản lý xây dựng; Công nghệ hóa học; Dược học; Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm; Công nghệ kỹ thuật môi trường. 3 Đại học Nguyễn Tất Thành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin (chuẩn quốc tế), Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học vật liệu, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuẩn quốc tế); Công nghệ thực phẩm; Công nghệ kỹ thuật hóa học, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuẩn quốc tế); Công nghệ logistic, Kỹ thuật y sinh, Vật lý y khoa, Kỹ thuật xây dựng, Hóa dược, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản trị kinh doanh, Marketing (chuẩn quốc tế), Thương mại điện tử (chuẩn quốc tế), Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kế toán (chuẩn quốc tế), Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (chuẩn quốc tế. 4 Đại học Công nghệ TP.HCM Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Thú y. 5 Đại học Hoa Sen Marketing; Digital Marketing; Quản trị công nghệ truyền thông; Quan hệ công chúng; Truyền thông đa phương tiện; Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Kinh tế thể thao; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa; Nghệ thuật số; Thiết kế nội thất; Tâm lý học; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Quản trị sự kiện; Kinh doanh quốc tế; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Thương mại điện tử; Luật; Luật Kinh tế; Luật quốc tế; Công nghệ thông tin; An ninh mạng; Kỹ thuật phần mềm; Trí tuệ nhân tạo. 6 Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM Kỹ thuật thiết kế vi mạch, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Hệ thống nhúng và IoT, Robot và Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ chế tạo máy... 7 Đại học Văn Hiến Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị nhân lực, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính; Kế toán; Kiểm toán; Luật, Luật Kinh tế... 8 Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Dược học, Điều dưỡng, Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải, Thiết kế đồ họa, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo, Quản trị khách sạn, Điều khiển và tự động hóa... 9 Đại học Kiến trúc TP.HCM Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng. 10 Đại học Mở TP.HCM Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực, Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Công nghệ tài chính, Du lịch, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Sinh học ứng dụng...

Nhìn chung, tổ hợp A00 vẫn được nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển. Chỉ một số trường bỏ như Đại học Luật TP.HCM, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM; hoặc thu hẹp như Đại học Công nghệ TP.HCM. Các trường cho hay thay đổi về tổ hợp căn cứ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, tổ hợp môn dùng để xét tuyển phải bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo; trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%. Từ năm 2026, số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.