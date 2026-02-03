5 thí sinh đạt trên 90 điểm thi đánh giá tư duy đợt 1

Tại đợt 1 kỳ thi đánh giá tư duy năm 2025 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, chỉ có 5 thí sinh đạt trên 90 điểm.

Thí sinh trong kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026. Ảnh: Trần Hiền.

Sáng 3/2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026. Thủ khoa đợt này là học sinh trường THPT Hưng Nhân (tỉnh Hưng Yên) với 96,1 điểm.

Trong số gần 17.000 thí sinh dự thi, có 5 em đạt trên 90 điểm; 59 thí sinh đạt trên 80 điểm; 564 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt 1 năm 2026 là 54,01/100 điểm.

Top 6 của đợt 1 là các thí sinh đến từ các trường THPT sau:

STT Tên trường Tỉnh 1 THPT Hưng Nhân Hưng Yên 2 THPT chuyên Bắc Giang Bắc Ninh 3 THPT Liên Hà Hà Nội 4 THPT An Dương Hải Phòng 5 THPT chuyên Hưng Yên Hưng Yên 6 THPT Lê Lợi Thanh Hóa

Phổ điểm đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026 cụ thể như sau:

Thí sinh truy cập tài khoản đã đăng ký để xem kết quả thi đợt 1 của mình. Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống.

Kết quả của kỳ thi đã được gần 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2026-2027.

Kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026 được tổ chức trong ngày 24-25/1, với gần 17.000 thí sinh tham dự, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 3 kíp thi trong hai ngày, tại 28 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh thành phố khác, xa nhất là Đà Nẵng.

Bài thi gồm 3 phần: Tư duy Toán học (60 phút), tư duy Đọc hiểu (30 phút) và tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Điểm tối đa là 100.

Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Hiện tại, kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 còn 2 đợt thi tiếp theo, cụ thể:

Đợt 2: Ngày thi 14-15/3; ngày mở hệ thống đăng ký 5-15/2.

Đợt 3: Ngày thi 16-17/5; ngày mở hệ thống đăng ký 5-15/4.

Năm 2025, điểm trung bình của tất cả thí sinh là 55,23/100 điểm. Em Vũ Minh Đức, học sinh lớp 12 Toán 2, trường THPT chuyên Bắc Ninh trở thành thủ khoa với 98,61/100 điểm.