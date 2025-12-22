Đại học Bách khoa TP.HCM sắp thành lập trung tâm nghiên cứu robot

Trung tâm nghiên cứu robot do Đại học Bách khoa TP.HCM thành lập sẽ tập trung nghiên cứu, phát triển các công nghệ liên quan robot công nghiệp và hệ thống tự hành như UAV, USV, AUV, ROV…

Nhân viên tại nhà máy lắp ráp robot hình người AgiBot ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) sẽ thành lập Trung tâm nghiên cứu Hệ thống tự hành và Robot trong bối cảnh robot và các hệ thống tự hành đang trở thành trụ cột công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo nhà trường, đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa các nhiệm vụ khoa học của Nghị quyết 57, đồng thời khẳng định vai trò dẫn dắt của Đại học Bách khoa TP.HCM trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm của quốc gia.

Trong cuộc họp hội đồng mới đây, nhà trường cho biết trung tâm được định hướng phát triển thành đơn vị nghiên cứu xuất sắc của Đại học Quốc gia TP.HCM và cả nước, tập trung nghiên cứu, phát triển các công nghệ liên quan robot công nghiệp và hệ thống tự hành như UAV, USV, AUV, ROV…

Qua đó, trung tâm cũng hướng tới đào tạo đội ngũ chuyên gia, nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực liên quan.

GS. TS. Mai Thanh Phong chia sẻ về định hướng hoạt động và phát triển của Trung tâm nghiên cứu Hệ thống tự hành và Robot. Ảnh: HCMUT.

GS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa TP.HCM, cho biết kế hoạch đầu tư xây dựng trung tâm đã được ban lãnh đạo nhà trường ấp ủ từ lâu. Trong bối cảnh các nghị quyết Trung ương về đột phá khoa học - công nghệ được ban hành, đây được xem là thời điểm thuận lợi để xúc tiến thành lập trung tâm.

Cũng theo GS Phong, trung tâm không khởi đầu từ con số không mà được phát triển trên nền tảng kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu sẵn có của đội ngũ giảng viên ở các lĩnh vực như cơ điện tử, điều khiển tự động, hệ thống công nghiệp, khoa học máy tính…

Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ đóng vai trò đầu mối, tập hợp nguồn lực từ nhiều đơn vị trong trường, sử dụng chung hạ tầng thử nghiệm và triển khai các dự án nghiên cứu liên ngành quy mô lớn.

Chủ trương thành lập trung tâm nhận được nhiều ý kiến trao đổi tại Hội đồng trường. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO, thành viên hội đồng trường, bày tỏ sự quan tâm tới định hướng phát triển của trung tâm.

Ông đồng thời chia sẻ nhiều ý kiến về tổ chức hoạt động, nhiệm vụ cốt lõi cũng như lộ trình nghiên cứu, thương mại hóa và chuyển giao công nghệ. Đáng chú ý, ông Trần Bá Dương cũng đề xuất tham gia tài trợ đầu tư và đồng hành cùng nhà trường trong quá trình phát triển trung tâm.