Cựu thí sinh Olympia bỏ học Bách khoa, hiện là CEO công ty công nghệ

Cựu thí sinh Olympia Đặng Việt Dũng từng bỏ ngang Đại học Bách khoa Hà Nội và sang Mỹ du học. Anh hiện dẫn dắt công ty công nghệ tại Việt Nam.

Anh Đặng Việt Dũng tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 4. Ảnh: Cắt từ clip.

Ở lễ kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia, khán giả đã được gặp lại nhiều gương mặt từng là thí sinh của chương trình cách đây nhiều năm.

Trong đó, cựu thí sinh Đặng Việt Dũng là cái tên gây chú ý. Anh sinh năm 1985, tham dự Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 4, đại diện cho trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Dù không đạt được thành tích cao trong chương trình, Việt Dũng khi ấy gây ấn tượng với vốn kiến thức và khả năng ngoại ngữ vượt trội.

Sau cuộc thi, anh Dũng trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội, song bỏ ngang để theo học cử nhân của Amherst College in Massachusetts (Mỹ) với học bổng toàn phần.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm việc cho Công ty Tư vấn quản trị McKinsey & Company và học thạc sĩ tại trường Kinh doanh Harvard. Tuy nhiên, năm 2014, cựu thí sinh Olympia tạm dừng việc học ở Harvard về Việt Nam làm CEO Uber Việt Nam. Sau 3 năm gắn bó, Đặng Việt Dũng rời “ghế nóng” của hãng gọi xe này vào tháng 10/2017.

Năm 2018, anh gia nhập VNG - kỳ lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam, phụ trách toàn bộ các nhóm phát triển kinh doanh, tiếp thị, công nghệ của mảng thanh toán, bao gồm ZaloPay.

Từ năm 2019 đến nay, anh là người sáng lập, CEO Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ Nano Việt Nam và Nano Technologies Sigapore. Đây là đơn vị hợp tác với các doanh nghiệp để cung cấp giải pháp ứng lương, thống kê thu nhập và giáo dục về quản lý tài chính cho người lao động.

Anh Đặng Việt Dũng (giữa) trong cuộc trò chuyện ngắn tại Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: BTC.

Trong chương trình Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia, anh Dũng chia sẻ việc tham gia chương trình đã giúp ích cho anh trong quá trình khởi nghiệp.

Theo anh, giới khởi nghiệp làm những điều về tương lai và không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Sự tự tin trước những thứ chưa rõ ràng là điều mà anh học được sau khi bước ra từ chương trình.

Nhớ lại kỷ niệm với Olympia, Việt Dũng kể rằng anh học tiếng Anh từ bé nên khi thi Olympia rất tự tin. Anh còn đặt ngôi sao hy vọng ở câu hỏi tiếng Anh. Tuy nhiên, anh không thể nhớ ra từ “bút sáp màu” trong tiếng Anh là gì dù biết nhiều từ phức tạp hơn.

“Đó là điều khiến mình bất ngờ, nhắc mình rằng có rất nhiều điều chúng ta chưa biết. Đó chính là động lực để mình tiếp tục học tập và phấn đấu”, anh chia sẻ.

Nói về quyết định trở về Việt Nam, nam CEO cho biết lý do khá đơn giản."Mình là người Việt Nam, gia đình, bạn bè đều ở Việt Nam, tất cả mọi thứ của mình đều ở Việt Nam. Ở nước ngoài, khởi nghiệp không phải điều quá khó, nhưng để làm được điều gì đủ lớn, tôi tin Việt Nam là nơi hội tụ đủ yếu tố nếu mình có quyết tâm, kinh nghiệm và năng lực. Thị trường Việt Nam còn nhiều dư địa để bứt phá", anh nói.

Trở về Việt Nam, trải qua nhiều vị trí và triển khai nhiều mô hình kinh doanh, vị CEO chia sẻ anh chưa từng có ý định sẽ khởi nghiệp ở nước ngoài. "Tôi tin rằng cơ hội của mình nằm ở đây, tại Việt Nam", anh khẳng định.