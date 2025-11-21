Những cặp anh em, chị em cùng chinh phục Đường lên đỉnh Olympia

Nhiều cặp anh em, chị em cùng nhau để lại dấu ấn đặc biệt trên hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia suốt 25 năm qua.

Trong suốt 25 năm phát sóng, Đường lên đỉnh Olympia chứng kiến không ít cặp anh chị em tiếp nối nhau chinh phục sân chơi trí tuệ.

Cặp anh em Phan Minh Đức và Phan Thị Phương Thảo.

Phan Minh Đức - Phan Thị Phương Thảo

Cặp anh em nổi tiếng nhất là Phan Minh Đức và Phan Thị Phương Thảo. Phan Minh Đức tham gia vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10, anh vượt qua 3 nhà leo núi để vươn lên vị trí quán quân.

Còn cô em gái Phương Thảo tham gia kỳ thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13 và lọt vào vòng thi tháng. Dù không tiếp nối được thành tích của anh trai nhưng hành trình leo núi của Phương Thảo vẫn gây ấn tượng với khán giả.

Phan Minh Đức từng chia sẻ về khoảnh khắc thấy em gái mình đứng trên sân khấu Đường lên đỉnh Olympia: "Khi em đứng trên sân khấu, cảm giác như chính tôi thi lại lần nữa". Còn Phương Thảo cho biết anh trai là người “tiếp lửa” để cô mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi ba năm sau.

Sau khi giành chức vô địch, Phan Minh Đức sang Australia theo học tại Đại học Swinburne, Australia. Tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc, Minh Đức tiếp tục nhận được lời mời nghiên cứu sau đại học và được chuyển thẳng lên học tiến sĩ ngành Kinh tế năng lượng tại Đại học Swinburne. Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10 cũng tham gia giảng dạy môn Nguyên lý kinh tế.

Hiện tại, Minh Đức trở về nước và làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Còn Phương Thảo có lối sống khá kín tiếng và đã lập gia đình vào năm 2018.

Hai anh em Nguyễn Vũ Hưng và Nguyễn Vũ Hội.

Nguyễn Vũ Hưng - Nguyễn Vũ Hội

Cùng xuất phát từ THPT Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), hai anh em Nguyễn Vũ Hưng và Nguyễn Vũ Hội đều có cơ hội góp mặt tại Olympia.

Nguyễn Vũ Hưng là thí sinh mùa 6, tốt nghiệp thạc sĩ ngành Văn học và Ngôn ngữ tại Pháp. Trong khi đó, Nguyễn Vũ Hội là thí sinh mùa 11, từng lọt vào cuộc thi quý, sau đó theo học Đại học Việt Đức.

Cặp anh em Tân Nhật - Quý Hải.

Lê Thanh Tân Nhật - Lê Thanh Quý Hải

Tân Nhật - cựu học sinh THPT Thị xã Quảng Trị, từng giành ngôi á quân khi tham gia Olympia 2018 và nhận học bổng bán toàn phần Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia). Anh quyết định học tại Việt Nam, theo ngành Điện tử viễn thông, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Lê Thanh Quý Hải tiếp bước anh trai Lê Thanh Tân Nhật, tham gia Đường lên đỉnh Olympia tuần 2, tháng 3, quý 4 năm 2021 và giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần, trước khi dừng chân ở cuộc thi tháng.

Khi Quý Hải tham gia cuộc thi, Tân Nhật chỉ đóng vai trò hỗ trợ về tâm lý và chiến thuật, nhấn mạnh yếu tố bản lĩnh và bình tĩnh. Anh chia sẻ niềm tự hào khi chứng kiến em trai hoàn thành xuất sắc phần thi Vượt chướng ngại vật và giành vòng nguyệt quế.

Hữu Trí (bên phải ngoài cùng) và chị gái Ngọc Trang.

Nguyễn Ngọc Trang - Nguyễn Hữu Trí

Nguyễn Hữu Trí, cựu học sinh trường THPT Tùng Thiện (Hà Nội), là thí sinh tham gia Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 15. Trí có chị gái Nguyễn Ngọc Trang người góp mặt ở mùa thứ 8 của chương trình.

Sau khi rời Olympia, Ngọc Trang theo học Đại học Ngoại thương và hiện sinh sống, làm việc tại Na Uy. Trong khi đó, Hữu Trí chọn học Đại học Hà Nội và làm việc tại Nhật Bản. Dù con đường học tập và làm việc ở hai quốc gia khác nhau, cả hai đều gắn bó với lĩnh vực công nghệ thông tin, nối tiếp niềm đam mê tri thức từ sân chơi Olympia.

Chị em Nguyễn Thị Ngọc Thơ - Nguyễn Ngọc Khánh.

Nguyễn Thị Ngọc Thơ - Nguyễn Ngọc Khánh

Nguyễn Thị Ngọc Thơ và em trai Nguyễn Ngọc Khánh sinh ra trong gia đình có bố là kỹ sư điện và mẹ là công nhân. Từ nhỏ, hai chị em rất thân thiết và đều nổi bật với thành tích học tập xuất sắc.

Tại Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 5, Ngọc Thơ lọt vào Chung kết năm và về thứ ba với 200 điểm, chỉ kém người về nhì 10 điểm và người về nhất 20 điểm.

7 năm sau, em trai Ngọc Khánh tiếp nối bước chân chị khi lọt vào chung kết năm thứ 12 và cũng về thứ ba với đúng 200 điểm, bằng với số điểm của chị gái. Khánh chỉ kém người về nhất 50 điểm và người về nhì 30 điểm, tạo nên một trùng hợp thú vị trong lịch sử Olympia của gia đình này.

Anh em Nhật Khánh - Quế Lâm.

Dương Nhật Khánh và Dương Quế Lâm

Dương Nhật Khánh, cựu học sinh THPT Uông Bí (Quảng Ninh), tham gia Đường lên đỉnh Olympia năm 2012 và để lại ấn tượng với thành tích nổi bật: Nhất cuộc thi tuần với 280 điểm và nhất thi tháng với 250 điểm. Tuy nhiên, tại vòng quý, Khánh gặp một số khó khăn và cán đích ở vị trí thứ hai chung cuộc.

Sau khi kết thúc Olympia, Nhật Khánh tập trung ôn luyện cho kỳ thi THPT quốc gia và trở thành “quân sư” hỗ trợ em trai Dương Quế Lâm tham gia mùa 2013. Quế Lâm cũng gây ấn tượng khi giành vòng nguyệt quế ở các cuộc thi tuần và tháng với 250 và 225 điểm, nhưng dừng chân ở vòng quý và về thứ ba chung cuộc.

Hai anh em Đào Thanh Tùng - Đào Việt Bách.

Đào Thanh Tùng và Đào Việt Bách

Đào Thanh Tùng, cựu học sinh THPT Cổ Loa (Hà Nội), là thí sinh tham gia Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 9, lần đầu xuất hiện ở cuộc thi tuần 2, tháng 2, quý 3.

Em trai Đào Việt Bách tiếp bước tham gia mùa thứ 12, xuất hiện lần đầu tại cuộc thi tuần 1, tháng 2, quý 2. Cả hai anh em đều để lại ấn tượng với khán giả nhờ thành tích nổi bật và tinh thần ham học hỏi trên sân chơi trí tuệ này.

Hai anh em Nguyễn Viết Hà và Nguyễn Viết Thành.

Nguyễn Viết Hà và Nguyễn Viết Thành

Anh em Nguyễn Viết Hà và Nguyễn Viết Thành đến từ THPT Hoàng Mai (Nghệ An), đều để lại dấu ấn trên Đường lên đỉnh Olympia các năm 2021 và 2023.

Viết Hà gây ấn tượng mạnh khi xuất sắc vượt qua các vòng thi tuần và tháng với điểm số lần lượt là 390 và 310, nhưng đáng tiếc chỉ về nhì ở cuộc thi quý, kém người chiến thắng 5 điểm.

Em trai Viết Thành tham gia mùa 2023, dù chỉ dừng chân ở vòng tuần với 115 điểm, nhưng vẫn để lại hình ảnh đáng nhớ. Thành chia sẻ trải nghiệm tại Olympia là cơ hội quý giá để học hỏi, rèn luyện kiến thức và kỹ năng mềm, đồng thời truyền cảm hứng cho bản thân tiếp tục phấn đấu trong học tập.