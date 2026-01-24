Gần 17.000 thí sinh đầu tiên tranh suất vào đại học

6h sáng 24/1, Nguyễn Huy Dũng (học sinh lớp 12, trường THPT Cổ Loa, Hà Nội) có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Nam sinh là một trong hàng nghìn thí sinh bước vào đợt 1 của kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Đây cũng là kỳ thi riêng đầu tiên, kết quả được nhiều trường đại học dùng để xét tuyển đầu vào năm 2026. “Em khá hồi hộp và lo lắng. Bài thi TSA tương đối khó”, Huy Dũng chia sẻ.

Theo thống kê, đợt 1 năm nay có gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 3 kíp thi trong hai ngày 24-25/1, tại 28 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh thành phố khác, xa nhất là Đà Nẵng. Riêng cụm điểm thi Đại học Bách khoa Hà Nội, số thí sinh lên tới gần 3.000 em.

Trước khi vào khu vực phòng thi, tất cả thí sinh đều được kiểm tra bằng máy quét an ninh để đảm bảo các em không mang theo điện thoại, thiết bị điện tử. Năm nay, điểm thi Đại học Bách khoa Hà Nội bố trí hệ thống check-in tự động theo căn cước công dân có tích hợp với hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân để định danh thí sinh đến dự thi, nhằm chống triệt để việc thi hộ và gian lận trong thi cử…

Chỉ trong 10 giây, Tiến Dũng (học sinh trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội) đã hoàn thành việc check-in và nhận phiếu dự thi. Nam sinh bất ngờ khi trường áp dụng công nghệ hiện đại, thuận tiện cho thí sinh. Dự định xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội, Dũng đăng ký thi TSA để tăng cơ hội. Để chuẩn bị cho kỳ thi, ngoài các khóa học online, nam sinh tham khảo đề, tài liệu ôn luyện trên các hội nhóm học sinh. “Em bắt đầu ôn từ đầu tháng 11, mỗi ngày ôn 1,5 giờ, đặt mục tiêu 60-70 điểm”, Dũng nói.

Trong số gần 17.000 thí sinh, khoảng 2.000 em đang học lớp 10 và 11, chiếm 12%. Kiều Thảo Chi (học sinh lớp 11, trường THPT Lê Xoay, Phú Thọ) cho biết em tham gia thi sớm để lấy kinh nghiệm cho năm sau. Bên cạnh đó, kết quả TSA có giá trị sử dụng trong hai năm. Dù vậy, việc thi từ lớp 11 cũng khiến Chi gặp một số khó khăn, như phải tự học kiến thức lớp 12.

Bài thi TSA gồm 3 phần: Tư duy Toán học, Tư duy Đọc hiểu và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề. Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Tổng điểm là 100, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết nhiều công nghệ khảo thí hiện đại được áp dụng cho kỳ thi như xây dựng câu hỏi thi tư duy chuẩn hóa, lý thuyết cầu trong đề thi, công nghệ chấm thi theo mô hình IRT nhiều tham số…

Sau thi khoảng 10 ngày, thí sinh sẽ biết kết quả thi trên tài khoản do nhà trường cung cấp. Năm ngoái, số điểm cao nhất thí sinh đạt được là 98,61 điểm, điểm trung bình là 55,23 điểm. Hơn 50 cơ sở giáo dục đại học sử dụng điểm đánh giá tư duy để xét tuyển. Riêng với Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn xét theo điểm thi TSA là 46,48-86,97 điểm, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy cao nhất.

