Từ năm 2026, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, kết quả được sử dụng để tuyển sinh vào 23 trường khối quân đội.

Chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Phương Lâm.

Sáng 4/1, đại diện Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, xác nhận thông tin trên với Tri Thức - Znews.

Năm 2026, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức một đợt thi đánh giá năng lực vào tuần 3 của tháng 6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Lịch thi có thể điều chỉnh theo lịch thi tốt nghiệp và được báo trước 1 tháng cho thí sinh.

Ba địa điểm tổ chức kỳ thi bao gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự (khu vực miền Bắc), trường Sĩ quan Thông tin (khu vực miền Trung) và trường Sĩ quan Lục quân 2 (khu vực miền Nam).

Các năm tiếp theo sẽ tùy theo nhu cầu đăng ký để tổ chức thêm các điểm thi khác.

Bài thi được Ban tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng phối hợp với Viện Đào tạo số và Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội) xây dựng, theo hướng đánh giá năng lực cốt lõi của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bài thi gồm 3 phần, mỗi phần thi 50 điểm, tổng số điểm là 150 điểm. Cụ thể:

Phần 1: Toán học và xử lý số liệu/tư duy định lượng. Thời gian làm bài là 80 phút, gồm 50 câu hỏi, trong đó có 35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 lựa chọn, 15 câu hỏi điền đáp án.

Phần 2: Văn học - ngôn ngữ/tư duy định tính. Thời gian làm bài là 55 phút, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có 25 câu hỏi đơn và 5 chùm câu hỏi.

Phần 3: Khoa học và Tiếng Anh, thời gian làm bài là 60 phút, gồm 50 câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và dạng điền đáp án.

Ở phần 3, thí sinh có thể lựa chọn làm phần thi Khoa học hoặc tiếng Anh. Trong phần thi Khoa học, thí sinh cũng có thể lựa chọn một trong 4 tổ hợp gồm: Vật lý và Hóa học, Hóa học và Sinh học, Vật lý và Sinh học, Lịch sử và Địa lý.

Mỗi môn trong một tổ hợp khoa học sẽ có 25 câu hỏi, gồm các câu hỏi đơn và chùm câu hỏi liên quan tới một ngữ cảnh. Mỗi môn trong tổ hợp thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên sẽ có một câu hỏi dạng điền đáp án.

Phần thi Tiếng Anh có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có 35 câu hỏi đơn và 3 chùm câu hỏi (mỗi chùm liên quan tới 1 ngữ cảnh, các câu hỏi về từ vựng, ngữ pháp, diễn đạt trong văn bản viết, đọc hiểu văn bản, câu hỏi tình huống).

Thí sinh sẽ làm bài thi trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đủ tiêu chuẩn. Điểm bài thi của thí sinh được chấm tự động bằng phần mềm thi đánh giá năng lực. Kết quả thi được hiển thị trên màn hình máy tính sau khi thí sinh kết thúc bài làm hoặc hết thời gian quy định.

Thí sinh đăng ký dự thi phải đảm bảo các điều kiện: Học sinh đang học lớp 12 THPT hoặc tương đương, người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, thí sinh đăng ký dự thi phải tham gia sơ tuyển, được ban tuyển sinh quân sự địa phương, đơn vị, nhà trường kết luận đủ điều kiện sơ tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Năm 2026, ngoài phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, khối trường quân đội còn tuyển sinh theo 3 phương thức, bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm ngoái, các học viện, trường sĩ quan tuyển sinh hơn 4.400 chỉ tiêu trình độ đại học, cao đẳng quân sự. Điểm chuẩn đại học hệ quân sự dao động từ 16,85 đến 30 điểm. Hai ngành lấy điểm chuẩn tuyệt đối là Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự (áp dụng với thí sinh nữ); ngành Y khoa của Học viện Quân y (áp dụng với thí sinh nữ miền Bắc).