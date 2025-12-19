7 trường quân đội điều chỉnh tổ hợp xét tuyển ra sao?

Trong số 7 trường quân đội đã thông báo tổ hợp xét tuyển đại học năm 2026, hai trường bỏ một số tổ hợp so với năm vừa rồi.

Chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Phương Lâm.

Theo thông báo, trường Sĩ quan Chính trị và Học viện Biên phòng cho biết sẽ bỏ tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).

Ngoài ra, trường Sĩ quan Chính trị còn bỏ tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); Học viện Biên phòng bỏ tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh) và C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý).

Các trường cho biết thay đổi tổ hợp này căn cứ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Theo đó, tổ hợp môn dùng để xét tuyển phải bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo; trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%. Từ năm 2026, số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

Để phù hợp, các trường sử dụng các tổ hợp lấy môn Ngữ văn, Toán làm gốc. Đây là hai môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT nên 100% thí sinh sẽ dự thi. Môn thứ ba sẽ thay đổi linh hoạt.

"Đây là phương án tối ưu để đảm bảo quyền lợi, sự lựa chọn đa dạng cho thí sinh ở các tổ hợp truyền thống (A00, C00), đồng thời phù hợp với ngành đào tạo, đảm bảo tuyển sinh của trường", trường Sĩ quan Chính trị cho biết.

Ngoài ra, 5 trường Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Hải quân, trường Sĩ quan Thông tin, trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, Học viện Quân y thông báo giữ nguyên các tổ hợp như năm ngoái. Trong đó, các tổ hợp đều có môn chung là Toán; trường thay đổi ở môn thứ hai và thứ ba, phổ biến là môn Vật lý.

Tổ hợp xét tuyển đại học của 7 trường quân đội như sau:

STT Trường Tổ hợp xét tuyển 1 Trường Sĩ quan Chính trị C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý)

C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử)

C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý)

D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) 2 Học viện Biên phòng C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử)

C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý)

D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) 3 Học viện Kỹ thuật Quân sự A00 (Toán, Vậy lý, Hóa học)

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

A0T (Toán, Vật lý, Tin) 4 Học viện Quân y - Ngành Y khoa: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

A00 (Toán, Vậy lý, Hóa học)

D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)



- Ngành Dược: A00 (Toán, Vậy lý, Hóa học)

D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) 5 Học viện Hải quân A00 (Toán, Vậy lý, Hóa học)

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

C01 (Toán, Vật lý, Ngữ văn) 6 Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp A00 (Toán, Vậy lý, Hóa học)

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

C01 (Toán, Vật lý, Ngữ văn) 7 Trường Sĩ quan Thông tin A00 (Toán, Vậy lý, Hóa học)

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

C01 (Toán, Vật lý, Ngữ văn)

X06 (Toán, Vật lý, Tin học)

Năm 2025, các học viện, trường sĩ quan tuyển sinh hơn 4.400 chỉ tiêu trình độ đại học, cao đẳng quân sự.

Ba phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng; xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Điểm chuẩn đại học hệ quân sự dao động từ 16,85 đến 30 điểm. Hai ngành lấy điểm chuẩn tuyệt đối là Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự (áp dụng với thí sinh nữ); ngành Y khoa của Học viện Quân y (áp dụng với thí sinh nữ miền Bắc).

Ngoài hệ quân sự, năm 2025, 10 cơ sở đào tạo trở lại hệ dân sự. Các trường tuyển sinh tương tự các đại học khác, học sinh được đăng ký dự tuyển trực tiếp vào các trường, không qua sơ tuyển.

Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra sớm hơn mọi năm, trong hai ngày 11-12/6/2026. Do đó, lịch tuyển sinh đại học được đẩy lên tương ứng.