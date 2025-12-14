Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Format-Lifestyle

Mức quy đổi điểm IELTS năm 2025 của gần 50 đại học

  • Chủ nhật, 14/12/2025 06:00 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Năm 2025, nhiều đại học quy đổi điểm IELTS thành điểm môn Tiếng Anh trong xét tuyển, song mỗi đại học lại có mức quy đổi khác nhau, thậm chí có sự chênh lệch lớn.

IELTS anh 1

Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Mùa tuyển sinh năm 2025, khoảng 90 trường đại học thông báo sử dụng chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh năm 2025.

Mỗi trường sẽ có cách thức, tiêu chí xét tuyển riêng. Trong đó, nhiều trường quy đổi chứng chỉ IELTS theo thang điểm riêng, kết hợp với điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, tư duy để tính điểm xét tuyển.

Theo khảo sát của Tri thức - Znews, đa số các trường chấp nhận quy đổi từ mức 5.5 trở lên. Một số trường bắt đầu từ mức IELTS 4.0, như Đại học Thủ đô Hà Nội, Đại học Phenikaa, Đại học Sài Gòn...

Hầu hết trường áp dụng thang điểm 10 khi quy đổi chứng chỉ IELTS sang điểm môn tiếng Anh, song mỗi đại học lại có mức quy đổi khác nhau, thậm chí có sự chênh lệch lớn.

Ví dụ, Đại học Thương mại quy đổi IELTS 5.0 thành 10 điểm môn Tiếng Anh, trong khi Học viện Báo chí và Tuyên truyền chỉ tính 7 điểm.

Học viện Ngoại giao quy đổi IELTS 6.0 thành 8 điểm môn Tiếng Anh, nhưng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Nha Trang tính là 10 điểm. Hay Đại học Thủ đô Hà Nội quy đổi IELTS 4.5 thành 8 điểm, nhưng ở Đại học Kinh tế Quốc dân, IELTS đạt 5.5 mới quy đổi thành 8 điểm.

Đại học Thương mại là trường hiếm hoi quy đổi thành 10 điểm cho tất cả các mức IELTS 5.0-9.0.

Độc giả có thể tham khảo bảng quy đổi điểm của các trường năm 2025 như sau:

STTTrườngQuy đổi điểm IELTS (năm 2025)
4.04.55.05.56.06.57.07.58.0-9.0
1-12Đại học Quốc gia Hà Nội (12 trường)


8,599,5101010
13Đại học Bách khoa Hà Nội

8,599,510101010
14Đại học Kinh tế Quốc dân


88,599,51010
15Đại học Ngoại thương




8,599,510
16Đại học Thương mại

10101010101010
17Học viện Báo chí và Tuyên truyền

7899,5101010
18Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông


8,599,5101010
19Đại học Luật Hà Nội


99,510101010
20Đại học Mỏ - Địa chất

8,599,510101010
21Đại học Thăng Long

8,599,510101010
22Học viện Ngân hàng


8,599,5101010
23Học viện Ngoại giao



88,599,510
24Đại học Thủ đô Hà Nội7,588,599,510101010
25Đại học Điện lực

8,599,510101010
26Học viện Nông nghiệp Việt Nam

891010101010
27Đại học Nha Trang67891010101010
28Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM

891010101010
29Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM

891010101010
30Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM
88,258,58,7599,259,510
31Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM

7899101010
32Đại học Công nghiệp Hà Nội


99,510101010
33Học viện Phụ nữ Việt Nam

78910101010
34Đại học Y Dược, Đại học Huế (riêng ngành Răng Hàm Mặt)




9,5101010
35Đại học Sài Gòn888999101010
36Học viện Tài chính


99,510101010
37Đại học Phenikaa7,588,599,510101010
38Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
7,588,599,5101010
39Đại học Mở Hà Nội


99,510101010
40Đại học Xây dựng Hà Nội


8,599,5101010
41Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)

88,599,5101010
42Đại học Giao thông vận tải

88,599,5101010
43Đại học Hạ Long
7,57,588,599,51010
44Đại học CMC

88,599,259,59,7510
45Đại học Nông lâm TP.HCM

8899101010

Ngoài quy đổi điểm IELTS sang điểm môn Tiếng Anh, năm 2025, một số trường đại học cộng điểm, ưu tiên xét tuyển với các thí sinh có chứng chỉ IELTS.

Ví dụ, thí sinh đăng ký xét tuyển vào Đại học Dược Hà Nội có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (tương đương IELTS đạt từ 5.5 trở lên) được cộng 0,25-2 điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển (quy về thang điểm 30), áp dụng với mọi ngành.

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cũng cộng 0,5-3 điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 (hoặc tương đương).

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó có IELTS, bắt đầu được các trường đại học ở Việt Nam đưa vào làm một trong những tiêu chí xét tuyển từ năm 2017, tiên phong là Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đến nay, sau 8 năm, từ chỗ chỉ các trường kinh tế top đầu, trường đào tạo ngôn ngữ, nhiều trường thuộc khối y dược, sư phạm, kỹ thuật, công an, quân đội cũng đưa chứng chỉ IELTS vào xét tuyển.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

9.0 IELTS chưa chắc dạy được IELTS

Theo các chuyên gia, 9.0 IELTS không đồng nghĩa với việc có thể dạy được tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng.

07:19 19/11/2025

'Hoc vien Thiet ke & Thoi trang London' xin loi hinh anh

'Học viện Thiết kế & Thời trang London' xin lỗi

21 giờ trước 10:02 13/12/2025

0

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chỉ thừa nhận việc giới thiệu thủ tục cho sinh viên học chuyển tiếp tại Anh, đồng thời xin lỗi vì thiếu sót trong quá trình cập nhật quy định.

Phương Lam

IELTS Đại học quy đổi IELTS xét tuyển đại học

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý