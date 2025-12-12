Tin mới vụ bằng cấp 'Học viện Thiết kế và Thời trang London' vô hiệu

Bộ GD&ĐT cho biết đang xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện các hoạt động của trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Bằng đại học các sinh viên nhận được từ Đại học Liverpool John Moores. Ảnh: Ngọc Bích.

Thông tin trên được Bộ GD&ĐT đưa ra tối 12/12, sau phản ánh của báo chí liên quan việc một số sinh viên tại trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội (viết tắt LCDF - Hà Nội) đề nghị công nhận văn bằng do Đại học Liverpool John Moores (Anh) cấp, cùng các nội dung phản ánh về chương trình liên kết đào tạo tại LCDF - Hà Nội.

Bộ cho biết sáng 12/12, đại diện các đơn vị chuyên môn của bộ, bao gồm Cục Quản lý chất lượng, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Giáo dục Đại học, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Văn phòng Bộ, đã họp để rà soát, trao đổi, thống nhất tham mưu lãnh đạo bộ phương án xử lý.

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu, thông tin hiện có, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành, các đơn vị chuyên môn bộ nhận thấy đây là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều pháp nhân. Bao gồm Công ty TNHH trường Cao đẳng thời trang London - Hà Nội; Học viện Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội); trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội); Học viện Thời trang London; Đại học Liverpool John Moores…

Bộ nhận định vụ việc có dấu hiệu chưa thực hiện đúng quy định hiện hành về liên kết đào tạo quốc tế.

Vì vậy, bộ cho rằng cần tiếp tục đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thêm thông tin về các hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo, cấp văn bằng của trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London để xác minh, làm rõ về những vấn đề được phản ánh.

Bộ cũng đang xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện các hoạt động của trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London theo phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

"Bộ khẳng định sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người học trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành", Bộ GD&ĐT cho biết.

LCDF - Hà Nội chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài. Ảnh: Ngọc Bích.

Trước đó, Tri Thức - Znews nhận được thông tin phản ánh từ nhiều cựu sinh viên LCDF - Hà Nội. Các sinh viên này cho biết đã theo học chương trình liên kết với Đại học Liverpool John Moores (Anh), đào tạo trực tiếp tại LCDF - Hà Nội.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chương trình, bằng đại học của họ không được Bộ GD&ĐT công nhận do chưa được cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học học tập và lưu trú tại Việt Nam.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội có trụ sở tại 98 Tô Ngọc Vân, Hà Nội. Trường thành lập năm 2014, theo quyết định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tên giao dịch quốc tế là London Vocational College for Design and Fashion Studies (Hà Nội).

Tuy nhiên, trường thường sử dụng tên gọi Học viện Thiết kế và Thời trang London và tên tiếng Anh là London College for Design & Fashion để quảng bá thương hiệu.

Ngoài chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, trả lời Tri Thức - Znews, Bộ GD&ĐT cho biết theo Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và quy định liên quan, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nay là Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT) chưa nhận được hồ sơ đề nghị của LCDF - Hà Nội.

Dù vậy, nhiều năm nay, LCDF - Hà Nội vẫn tuyển sinh và tiến hành đào tạo. Thậm chí, website trường còn quảng cáo đào tạo các chương trình đại học, thay vì các chương trình được cấp phép gồm cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.