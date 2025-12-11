'Học viện Thiết kế & Thời trang London' đào tạo ra sao trước khi bị tố

Dù tên theo cấp phép là trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London, trên thực tế, website chính thức của trường sử dụng tên Học viện Thiết kế và Thời trang London.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) có trụ sở tại 98 Tô Ngọc Vân, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Bích.

Những ngày qua, Tri Thức - Znews nhận được thông tin phản ánh từ nhiều cựu sinh viên trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội (viết tắt LCDF - Hà Nội). Các sinh viên này cho biết đã theo học chương trình của Đại học Liverpool John Moores (Anh), đào tạo trực tiếp tại trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chương trình, bằng đại học của họ không được Bộ GD&ĐT công nhận do chưa được cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học học tập và lưu trú tại Việt Nam.

Nhập nhèm quảng cáo

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) có trụ sở tại 98 Tô Ngọc Vân, Hà Nội. Trường được thành lập theo Quyết định số 1444/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tên giao dịch quốc tế là London Vocational College for Design and Fashion Studies (Hà Nội)

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, trên thực tế, website chính thức của trường (http://www.designstudies.vn) thường sử dụng tên gọi Học viện Thiết kế và Thời trang London (tiếng Anh là London College for Design & Fashion) để quảng bá thương hiệu.

Trường cũng tự giới thiệu được thành lập từ năm 2004, "là đơn vị đào tạo thiết kế Anh quốc hàng đầu tại Việt Nam. Trong vòng 17 năm qua, chương trình đào tạo đã giúp cho nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp những cơ hội khởi nghiệp thành công với tư cách là nhà thiết kế hay các thương hiệu nổi tiếng".

Theo giấy phép hoạt động, trường được phép dạy nghề Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Trang trí nội thất. Các trình độ được phép đào tạo bao gồm cao đẳng, trung cấp và sơ cấp.

Tuy nhiên, tại website, ở phần chương trình đào tạo, trường chỉ đề cập các chương trình đại học, khóa học hè ngắn hạn, khóa học bán thời gian, du học, không đề cập đến các trình độ được cấp phép.

Các chương trình đào tạo do trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London giới thiệu.

Cụ thể hơn, truy cập vào chương trình đại học, website hiển thị các ngành đào tạo bao gồm Thiết kế đồ họa, Thời trang, Thiết kế nội thất và Kiến trúc, Nhiếp ảnh.

Ví dụ, ở ngành Thiết kế đồ họa và minh họa, trường cho biết sinh viên sẽ học 3 năm toàn thời gian. Chương trình đào tạo dài hạn hệ cử nhân đại học được thiết kế với các lựa chọn học tập tại Việt Nam và Anh. Học phí là 239 triệu đồng/năm học (3 kỳ/năm).

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng quốc tế có giá trị trên toàn thế giới, do đơn vị khảo thí của Chính phủ Anh Ofqual kiểm định và bằng cấp nằm trong danh mục của hệ thống bằng cấp quốc gia Anh quốc.

Sinh viên theo học chương trình đại học Thiết kế đồ họa có thể chuyển tiếp năm cuối chương trình cử nhân BA (Hons) ngành Thiết kế đồ họa và Minh họa tới các trường đại học đối tác để hoàn tất bậc cử nhân tại Anh.

Điều kiện nhập học chương trình đại học nói trên bao gồm:

Tốt nghiệp THPT hoặc chứng chỉ quốc tế dự bị đại học ngành nghệ thuật và thiết kế tương đương;

Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc tương đương. Nếu không đạt, sinh viên phải học qua một khóa tiếng Anh của trường.

Hồ sơ nghệ thuật bao gồm các tác phẩm vẽ (nếu có) hoặc có niềm đam mê và có khả năng sáng tạo tốt (được thể hiện qua phỏng vấn).

Nếu không đáp ứng được yêu cầu đầu vào của nhà trường, bạn sẽ cần tham gia khóa học dự bị nhằm giúp bạn đạt đủ điều kiện tham dự khóa học đại học ngành Thiết kế, website của trường nêu rõ, cho thấy việc quảng cáo chương trình đào tạo đại học.

Thực tế ra sao?

Thực tế, trao đổi với Tri Thức - Znews, các sinh viên của trường cho biết ban đầu, tiếp cận thông tin trên website, họ chỉ biết đến trường với thương hiệu "học viện" thay vì "trường cao đẳng". Sau khi tốt nghiệp, họ được nhận bằng cao đẳng BTEC (HND). Đáng chú ý, bằng cao đẳng này do tổ chức giáo dục Pearson (Anh) cấp, thay vì LCDF cấp.

Bằng cao đẳng sinh viên nhận được do tổ chức giáo dục Pearson (Anh) cấp. Ảnh: Ngọc Bích.

Liên quan đến chương trình học tại Đại học Liverpool John Moores, các sinh viên cho biết họ được LCFS giới thiệu. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, bằng đại học này không được Bộ GD&ĐT công nhận.

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết căn cứ theo thông tin đăng tải trên website của Đại học Liverpool John Moores, chương trình đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa và Minh họa, Thiết kế và Truyền thông có hình thức đào tạo trực tuyến. Tuy nhiên, các chương trình này chưa được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học học tập và lưu trú tại Việt Nam. Do vậy, bằng đại học do Đại học Liverpool John Moores cấp chưa đủ điều kiện được công nhận tại Việt Nam.

Hiện tại, một số cựu sinh viên đã gửi đến cơ quan chức năng, tố giác Công ty TNHH trường Cao đẳng Thời trang London - Hà Nội.

Theo đơn tố giác, các cựu sinh viên cho biết trong quá trình tuyển sinh, học tập, họ không được LCFS - Hà Nội thông báo về việc chương trình học Đại học Liverpool John Moores chưa được cấp phép tại Việt Nam.

"Trong quá trình giải quyết vấn đề này với nhà trường, nhà trường và Hiệu trưởng Hà Thị Hằng luôn khẳng định với sinh viên và phụ huynh rằng nhà trường có đầy đủ thủ tục pháp lý, thực hiện đúng theo quy định và chương trình đào tạo đã được cấp phép, bằng đại học có giá trị và được công nhận", đơn tố giác ghi rõ.

Trước sự việc trên, trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Hà Thị Hằng, người đại diện theo pháp luật của LCDF, cũng là Hiệu trưởng Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội, cho biết nhà trường đang tích cực thu thập dữ liệu liên quan, lắng nghe ý kiến từ các bên và ghi nhận đầy đủ để đảm bảo các phản hồi chính xác, khách quan và có căn cứ. Ngay sau khi hoàn tất quá trình rà soát, nhà trường sẽ có thông tin phản hồi chính thức.